Die Universität Surrey hat über 2.300 Projekte und 110.000 Builds. Diese Leistung wird durch einen strukturierten Workflow ermöglicht, bei dem Nutzende persönliche Branches aus Issues erstellen, Lösungen testen und erst nach erfolgreicher Prüfung in den Haupt-Branch mergen und in die Produktion deployen. „Ohne GitLab hätten wir das nicht bewältigen können. Das Code-Repository und CI von GitLab sind die zwei wesentlichen Dinge, die das für uns ermöglicht haben", so Polyzos.

GitLab hat dem IT-Team geholfen, mehr und besseren Code zu schreiben und ein DevOps-Modell zu etablieren. „Die moderne IT-Welt kennt keine einfachen Probleme mit einfachen Lösungen. Man braucht viele Werkzeuge in der Toolchain. GitLab ist ein Kernwerkzeug mit zentralem Platz darin. Es hat uns ermöglicht, weitere Werkzeuge zu erkunden und zu kombinieren", erklärt Polyzos. „GitLab hat uns geholfen, den Workflow architektonisch zu implementieren, und wir können iterieren und den Workflow immer wieder durchlaufen. Es hat uns auch geholfen, Tests besser in den Workflow zu integrieren. Protected Branches und Merge Approvals geben Kontrolle über den Fluss neuen Codes, bevor CI/CD die Änderungen ausrollt. Einfache Syntax- und Linting-Fehler sind praktisch verschwunden, und logische Fehler werden früher im Workflow erkannt."

Während das IT-Team GitLabs Branching-, Test- und Coding-Funktionen nutzt, haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler GitLab auch in der Lehre eingesetzt – dank der Benutzeroberfläche, die Code- Änderungen und Autorschaft übersichtlich visualisiert. Bei Gruppenarbeiten können Lehrende so nachvollziehen, welche Studierenden bestimmte Änderungen vorgenommen haben. „Nutzende schätzen die intuitive Oberfläche – vom Einrichten von SSH-Schlüsseln bis zur Navigation. Jemand ohne jede Git-Erfahrung fühlt sich nicht überfordert", sagt Polyzos.

Je mehr IT-Team und Wissenschaft GitLab erkundeten, desto weiter verbreiteten sich die Anwendungsmöglichkeiten innerhalb der Universität. Einige Nutzende erstellen eigene Docker-Images, indem sie Dateien hochladen und GitLab-Runner die Images bauen lassen; andere nutzen GitLab Pages für ihre Websites. Dean Roe, System Administrator Team Leader, fasst es so zusammen: „Wir sind kontinuierlich beeindruckt, wie zielgerichtet GitLab seinen Funktionsumfang erweitert. Die Blog-Beiträge auf gitlab.com informieren uns und unsere Nutzenden sehr gut über Korrekturen und neue Funktionen in jedem Release. Und das Einspielen von Updates ist mühelos."

Mit GitLab hat die Universität Surrey die Zusammenarbeit gestärkt und durch einen robusten Workflow qualitativ hochwertigeren Code entwickelt. „Wir mögen GitLab, und die Nutzenden mögen es. Es ist stabil und zuverlässig – wir werden es definitiv weiter einsetzen."