Agent-Orchestrierung
Erlebe mit der GitLab Duo Agent Platform die Leistungsfähigkeit von agentischem Software Engineering.
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Ein Tag mit der GitLab Duo Agent Platform
In dieser Demo erlebst du einen kompletten Arbeitstag an der Seite eines Teams von KI-Agenten in der GitLab Duo Agent Platform: eine fehlerhafte Pipeline reparieren, die CI/CD-Konfiguration optimieren, den Backlog pflegen, eine Funktion mit agentengestützter Entwicklung und Review ausliefern, Sicherheitslücken priorisieren und ein Live-Reporting-Dashboard erstellen.
Last updated Aug 10, 2026
GitLab Orbit
In dieser Demo erfährst du, wie GitLab Orbit KI-Agenten fundierte Daten bereitstellt, damit sie mit weniger Tokens schneller Schlussfolgerungen ziehen und handeln können. Orbit ist der Lifecycle Context Graph für die Duo Agent Platform. Er führt Code, Merge Requests, Pipelines, Bereitstellungen, Schwachstellen und Eigentum in einem einzigen, dynamischen und abfragbaren Graphen zusammen.
Last updated Jun 30, 2026
Agentische SAST-Sicherheitslückenbehebung
In dieser Demo erfährst du, wie die GitLab Duo Agent Platform SAST-Schwachstellen mit dem Agentic SAST Vulnerability Resolution Flow automatisch analysiert und behebt.
Last updated Mar 5, 2026
SAST False Positive Detection Flow
In dieser Demo lernst du den SAST False Positive Detection Flow von GitLab Duo kennen. Teams können Schwachstellen jetzt schneller priorisieren, indem sie falsch-positive Ergebnisse bei Sicherheitslücken mit kritischem und hohem Schweregrad erkennen.
Last updated Feb 17, 2026
Externe Agenten – von GitLab verwaltet
In dieser Demo erfährst du, wie du von GitLab verwaltete externe Agenten, Claude und Codex, in dein Projekt integrierst und verwendest.
Last updated Feb 5, 2026
GitLab Credits-Dashboard
In dieser Demo erfährst du, wie du GitLab Credits zur Verwendung in der GitLab Duo Agent Platform kaufst.
Last updated Feb 3, 2026
Duo Agentic Chat
Entdecke die interaktiven Funktionen von Duo Agentic Chat, die dir bei deinen Entwicklungsaufgaben intelligente, kontextsensitive Unterstützung und Anleitungen in Echtzeit bieten.
Last updated Dec 25, 2025
Benutzerdefinierte Flows
Multi-Agenten-Workflows, die spezialisierte KI-Agenten mit unterschiedlicher Expertise orchestrieren, damit komplexe End-to-End-Aufgaben autonom erledigt werden können.
Last updated Dec 23, 2025
Benutzerdefinierte Agenten
Erfahre, wie du spezialisierte individuelle Agenten erstellst, die auf die konkreten Anforderungen deines Teams zugeschnitten sind, und wie du sie im Agentic Chat verwendest.
Last updated Dec 16, 2025
Externe Agenten – Amazon Q Developer
Externe Agenten führen externe KI-Tools über Runner-Ausführungen aus und werden durch GitLab-Ereignisse ausgelöst, etwa durch Erwähnungen oder die Zuweisung von Tickets/Merge Requests.
Last updated Oct 29, 2025
MCP-Server
Erfahre, wie Tools wie Cursor oder Windsurf über den GitLab MCP-Server sicher auf GitLab-Daten zugreifen können. So bleiben Entwickler*innen in ihrem gewohnten Workflow und müssen seltener zwischen verschiedenen Kontexten wechseln.
Last updated Sep 10, 2025
MCP-Client
Erfahre, wie Duo über seinen MCP-Client eine Verbindung zu externen MCP-Servern herstellt, um Tools wie Slack, Jira, Grafana und die AWS Console zu integrieren. Dadurch werden Workflows optimiert und Kontextwechsel reduziert.
Last updated Aug 5, 2025
KI-Katalog
Entdecke den KI-Katalog der Duo Agent Platform.
Grundlegende Flows
Entdecke vorgefertigte grundlegende Flows, die häufige Entwicklungsaufgaben und Workflows optimieren.
Beginne noch heute, schneller zu entwickeln
Beginne noch heute, schneller zu entwickeln
Entdecke, was dein Team mit der intelligenten Orchestrierungsplattform für DevSecOps erreichen kann.