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Ein Tag mit der GitLab Duo Agent Platform

In dieser Demo erlebst du einen kompletten Arbeitstag an der Seite eines Teams von KI-Agenten in der GitLab Duo Agent Platform: eine fehlerhafte Pipeline reparieren, die CI/CD-Konfiguration optimieren, den Backlog pflegen, eine Funktion mit agentengestützter Entwicklung und Review ausliefern, Sicherheitslücken priorisieren und ein Live-Reporting-Dashboard erstellen.