Sicherheit hat weiterhin oberste Priorität und steht in diesem Jahr an erster Stelle, wenn auch der Anteil der Befragten, die Sicherheit als Priorität angeben, leicht gesunken ist. KI verzeichnete einen leichten, aber statistisch signifikanten Anstieg gegenüber 2023 – was darauf hindeutet, dass KI für viele Unternehmen zunehmend in den Fokus rückt.

Die Anzahl der Befragten, für die eine DevSecOps-Plattform eine Investitionspriorität darstellt, und die Anzahl der Befragten, die angaben, dass ihr Unternehmen in diesem Jahr eine DevSecOps-Plattform einsetzt, waren ähnlich hoch wie im Jahr 2023. Dies deutet darauf hin, dass das Interesse und die Investitionen in DevSecOps-Plattformen unverändert bleiben. Gleichzeitig ist das Interesse an der Automatisierung im Jahr 2024 deutlich gestiegen, und zwar von Platz sechs im Jahr 2023 auf Platz vier in diesem Jahr.

Eines der größten Signale für die Umverteilung der Prioritäten ist das Schicksal des Cloud Computing: Im Jahr 2023 war die Cloud die oberste Priorität, aber dieses Jahr ist sie auf Platz fünf zurückgefallen. Es ist jedoch klar, dass die Cloud weiterhin wichtig ist. Die Zahl der Befragten, die angaben, weniger als die Hälfte ihrer Anwendungen in der Cloud zu betreiben, ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen (von 68 % im Jahr 2023 auf 43 % im Jahr 2024), und die Zahl der Befragten, die angaben, 50 % oder mehr ihrer Anwendungen in der Cloud zu betreiben, ist entsprechend gestiegen (von 32 % im Jahr 2023 auf 55 % im Jahr 2024). Das deutet darauf hin, dass die Cloud für viele Unternehmen zwar immer noch geschäftskritisch ist, aber inzwischen zum Standard gehört – und im gleichen Zug, dass die Prioritätenliste für technische Teams und IT- Führungskräfte immer länger wird.

Auch wenn Metriken und Analysen in diesem Jahr noch nicht zu den fünf wichtigsten Investitionsprioritäten gehören, haben wir im Vergleich zum Vorjahr einen deutlichen Anstieg beobachtet (von 9 % im Jahr 2023 auf 12 % im Jahr 2024), was darauf hindeutet, dass dies eine aufstrebende Priorität für Unternehmen ist.