Künstliche Intelligenz (KI) ist nicht mehr nur auf dem Vormarsch – sie ist jetzt ein wesentlicher Bestandteil dessen, wie Unternehmen Anwendungen entwickeln. Unternehmen nutzen generative KI, um die Art und Weise, wie ihre Teams Software erstellen, sichern und bereitstellen, radikal zu verändern. Laut einer Studie von GitLab verwenden 78 % der Fachleute aus den Bereichen Entwicklung, Sicherheit und Betrieb entweder bereits KI oder planen dies in den nächsten zwei Jahren.

Wenn du KI noch nicht in deinem Software-Entwicklungsprozess einsetzt, ist es jetzt an der Zeit. Wenn du sie bereits nutzt, ist es an der Zeit, den Prozess zu beschleunigen. Unabhängig davon, an welchem Punkt dieser Entwicklung du dich befindest, gibt es klare Schritte, die du unternehmen kannst, um KI für dich und dein Unternehmen zu nutzen.