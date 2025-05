Die kontinuierliche Integration und kontinuierliche Lieferung (CI/CD) haben die Zusammenarbeit von Softwareteams revolutioniert. Vorbei sind die Zeiten, als man sich bei der Code-Integration und den sich wiederholenden manuellen Prozessen den Kopf zerbrechen musste. CI/CD macht moderne Softwareentwicklung möglich – schnell, zuverlässig und automatisiert.

In diesem Leitfaden werden moderne CI/CD-Pipelines von den Grundprinzipien über Best Practices bis hin zu fortschrittlichen Strategien erklärt. In diesem umfassenden Leitfaden finden sowohl Einsteiger(innen) in CI/CD als auch erfahrene Benutzer(innen) hilfreiche Tipps.