GitLab auf HashiCorp

GitLab verkürzt die Bearbeitungszeiten von Stunden auf Minuten und unterstützt Unternehmenskund(inn)en bei der Nutzung der Cloud durch automatisierte Workflows. Die in GitLab integrierten Planungs-, Überwachungs- und Berichterstattungslösungen lassen sich in Terraform und Vault integrieren, sodass funktionsübergreifende Teams die Infrastruktur schnell kodifizieren und Serviceabhängigkeiten in einer sicheren Umgebung definieren können.