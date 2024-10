GitLab auf VMware Tanzu

GitLab ist eine Top-DevOps-Lösung im VMware Tanzu Marketplace. Als Open-Core-Plattform lässt sich GitLab in deine aktuellen Prozesse integrieren, sodass du einen End-to-End-SDLC einführen und gleichzeitig die Investitionen in deine aktuelle Toolchain beibehalten kannst. Nutze die gemeinsamen Lösungen von GitLab und VMware Tanzu, um eine CI-Pipeline mit Kubernetes zu erstellen, die kontinuierliche Überprüfung zu aktivieren und vieles mehr.

GitLab-Integration in Cloud Assembly

Nutze die iterativen Workflows von GitLab CI/CD, um Infrastructure as Code (IaC) zu entwickeln und mit GitLab in Cloud Assembly bei deinen öffentlichen und privaten Cloud-Anbietern bereitzustellen. Ermögliche die Erstellung von Blueprints, um Änderungen direkt in in GitLab gespeicherte Blueprints-Repositories zu übertragen und mit automatisierten Aufgaben in VMware-Cloud-Assembly-Projekte zu synchronisieren.