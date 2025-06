Die jährlichen True-Ups waren für die Kund(inn)en verwirrend und frustrierend. Beim vierteljährlichen Abonnementabgleich werden Benutzer(innen), die während eines Quartals hinzugefügt werden, nur für die verbleibenden Quartale der Abonnementlaufzeit verrechnet und nicht für den vollen jährlichen Abonnementpreis, wie es bei jährlichen True-Ups der Fall ist. Kund(inn)en sparen daher erheblich bei zusätzlichen Benutzer(inne)n, da keine rückwirkenden Gebühren anfallen. Ein Beispiel:

Quartal, in dem Benutzer(innen) hinzugefügt werden Zahlungszeitraum mit vierteljährlichem Abonnementabgleich Einsparungen pro zusätzlicher Person Erstes Q. Nur die verbleibenden drei Quartale 25 % Zweites Q. Nur die verbleibenden zwei Quartale 50 % Drittes Q. Nur das verbleibende Quartal 75 % Viertes Q. Nur der nächste Abonnementzeitraum 100 %

In keinem Fall sind die Lizenzkosten für zusätzliche Benutzer(innen) im vierteljährlichen Abonnementabgleich höher als im jährlichen True-Up-Modell.

Beim aktuellen jährlichen True-Up-Modell zahlst du für den gesamten Abonnementzeitraum, in dem diese Benutzer(innen) hinzugefügt wurden. Wenn deine Abonnementlaufzeit beispielsweise am 1. September 2021 beginnt und am 31. August 2022 endet und du am 15. Mai 2022 100 Benutzer(innen) hinzufügst, zahlst du für diese 100 zusätzlichen Benutzer(innen) für die gesamte Abonnementlaufzeit, obwohl die Benutzer(innen) erst im dritten Quartal deiner Abonnementlaufzeit hinzugefügt wurden.

Beim vierteljährlichen Co-Terms-Modell wird für neue Benutzer(innen) das Quartal berücksichtigt, in dem sie hinzugefügt werden. Nehmen wir das gleiche Beispiel wie zuvor: Wenn deine Abonnementlaufzeit am 1. September 2021 beginnt und am 31. August 2022 endet und du am 15. Mai 2022 (drittes Quartal) 100 Benutzer(innen) hinzufügst, zahlst du jetzt für diese 100 zusätzlichen Benutzer(innen) erst ab dem 1. Juni 2022, dem vierten Quartal deiner Laufzeit.