Die JiHu Edition (nur in englischer Sprache verfügbar) ist auf den chinesischen Markt angepasst, was bedeutet, dass einige Funktionen in JH möglicherweise nicht in CE oder EE vorhanden sind. Wir werden nicht versuchen, die Funktionen der JH- und EE- Distributionen aneinander anzugleichen. GitLab Inc. hat mit JiHu eine gegenseitige Lizenzvereinbarung getroffen, die GitLab Inc. das Recht gibt, die geschützten Funktionen oder den Code von JiHu zu nutzen und zu verbreiten. In Zukunft können zum Beispiel Funktionen, die JiHu erstellt und die GitLab Inc. für nützlich hält, ausgewählt und in die EE-Distribution aufgenommen werden.

Einige Beispiele für Funktionen, die JiHu entwickeln kann, sind: