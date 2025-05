Übersicht über die GitLab-Cloud-Lizenzierung

Wenn du eine Offline-Cloud-Lizenz erhalten hast, bekommst du deine Lizenzdatei per E-Mail. Wenn du direkt bei GitLab gekauft hast, kannst du auch über das Kundenportal auf deine Offline-Lizenz zugreifen.

Sobald du deine Lizenzdatei in deine Instanz hochgeladen (nur in englischer Sprache verfügbar) hast, erhältst du monatliche E-Mail-Erinnerungen (an den Verkauft an -Kontakt des Kontos) und In-App-Banner (sichtbar für alle Instanz-Administrator(inn)en), um deine Nutzungsdaten zu exportieren (nur in englischer Sprache verfügbar) und sie per E-Mail an [email protected] zu senden. Exportierte Nutzungsdatendateien umfassen dieselben Datenfelder (nur in englischer Sprache verfügbar) wie bei der Online-Synchronisierung einer Cloud-Lizenz und helfen GitLab, den aktuellen Stand deines Abonnements nachzuvollziehen. Wenn wir diese Daten erhalten, gleichen wir sie automatisch mit dem Inhalt der Datei ab (nicht mit der Absender-E-Mail-Adresse), um sicherzustellen, dass diese Daten korrekt gespeichert werden. Für gemeinsam genutzte Dateien werden die Mime-Typen 'application/octet-stream' , 'text/csv' und 'application/vnd.ms-excel' unterstützt.

Die In-App-Erinnerungsbanner werden so lange angezeigt, bis ein(e) Administrator(in) den Datenexport abschließt. Dann werden sie deaktiviert und erst im nächsten Monat wieder angezeigt. Wenn die Nutzungsdaten während der Nutzung einer Offline-Cloud-Lizenz nicht monatlich geteilt werden, hat GitLab keinen Einblick in deine aktuelle Nutzung, was zusätzliche Käufe und den Verlängerungsprozess erschweren kann. Deine Instanz wird jedoch nicht herabgestuft oder in anderer Weise beeinträchtigt.

Wenn du dich für die Offline-Cloud-Lizenzierung interessierst, wende dich bitte an deine(n) Kundenbetreuer(in), um zu erfahren, ob du dafür in Frage kommst.