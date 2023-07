GitLab-Cookie-Richtlinie

Ähnlich wie DNT-Signale ist „Global Privacy Control“ (GPC) eine Datenschutzeinstellung, die du in deinem Webbrowser festlegen kannst, um Websites darüber zu informieren, dass du nicht möchtest, dass deine personenbezogenen Daten ohne deine Einwilligung an unabhängige Dritte weitergegeben oder verkauft werden. GitLab erkennt GPC in den Ländern an, in denen seine Anerkennung nach geltendem Recht erforderlich ist.