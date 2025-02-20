Was ist neu in GitLab 17.9

GitLab 17.9 bringt Unterstützung für GitLab Duo mit selbstgehosteten Modellen zur allgemeinen Verfügbarkeit und ermöglicht Organisationen mit strengen Datenanforderungen, KI- Modelle neben ihrer eigenen privaten Infrastruktur zu hosten. Parallele Bereitstellungen für GitLab Pages, benutzerdefinierte Pipeline-Phasen und SBOM-basierte Dependency-Scanning-Übergänge demonstrieren kontinuierliche Plattforminvestitionen in KI- Souveranität, Entwicklerproduktivität und Branchenstandardausrichtung.