Neuigkeiten in GitLab

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Was ist neu in GitLab 17.9

Feb 20, 2025
Früheres Release

GitLab Duo Self-Hosted ist jetzt allgemein verfügbar, mit neuen parallelen GitLab-Pages-Sites und benutzerdefinierten Pipeline- Steuerelementen.

KI-Datensouveranität trifft auf Pipeline-Flexibilität

GitLab 17.9 bringt Unterstützung für GitLab Duo mit selbstgehosteten Modellen zur allgemeinen Verfügbarkeit und ermöglicht Organisationen mit strengen Datenanforderungen, KI- Modelle neben ihrer eigenen privaten Infrastruktur zu hosten. Parallele Bereitstellungen für GitLab Pages, benutzerdefinierte Pipeline-Phasen und SBOM-basierte Dependency-Scanning-Übergänge demonstrieren kontinuierliche Plattforminvestitionen in KI- Souveranität, Entwicklerproduktivität und Branchenstandardausrichtung.

GitLab Duo mit selbstgehosteten KI-Modellen (jetzt GA)

AI

Hoste ausgewählte große Sprachmodelle in deiner eigenen Infrastruktur oder auf AWS Bedrock und konfiguriere sie für GitLab Duo Code Suggestions und Chat. Diese Fähigkeit ermöglicht Teams:

  • KI-Unterstützung nutzen und gleichzeitig vollständige Datensouveranität und Datenschutz beibehalten.

  • Modelle verwenden, die lokal oder in privaten Cloud-Umgebungen gehostet werden.

  • Mistral-, Claude-3.5-Sonnet- und OpenAI-Modelle auf verschiedenen Plattformen unterstützen.

  • Strikte Datenanforderungen und Compliance-Anforderungen für regulierte Branchen erfüllen.

GitLab Pages parallele Bereitstellungen

Deploy

Erstelle mehrere Versionen deiner GitLab-Pages-Sites gleichzeitig mit parallelen Bereitstellungen, auf die jeweils über eindeutige URLs basierend auf konfigurierten Präfixen zugegriffen werden kann. Teams können:

  • Designänderungen oder Inhaltsaktualisierungen vor der Veröffentlichung in der Produktion in der Vorschau anzeigen.

  • Site-Änderungen in Entwicklungsumgebungen testen.

  • Änderungen aus Merge Requests mit dedizierten Vorschau-URLs überprüfen.

  • Mehrere Site-Versionen für lokalisierte Inhalte oder A/B-Tests verwalten.

Benutzerdefinierte Phasen in Pipeline-Ausführungsrichtlinien erzwingen

Manage

Plan

Definiere und injiziere benutzerdefinierte Phasen an spezifischen Punkten in deiner Pipeline, während Sicherheits- und Compliance-Anforderungen beibehalten werden. Diese Fähigkeit bietet:

  • Verbesserte Pipeline-Anpassung durch Definieren von Phasen an spezifischen Ausführungspunkten für granulare Kontrolle.

  • Verbesserte Sicherheit und Compliance, indem sichergestellt wird, dass Scans zu optimalen Zeiten ausgeführt werden, z. B. nach dem Build, aber vor der Bereitstellung.

  • Flexible Richtlinienverwaltung, die zentrale Kontrolle beibehält und gleichzeitig Entwicklungsteams die Anpassung innerhalb von Leitlinien ermöglicht.

  • Nahtlose Integration mit vorhandenen Projektphasen und anderen Richtlinientypen.

Dependency Scanning mit SBOM für Cargo-, Conda-, Cocoapods- und Swift-Projekte aktivieren

Secure

Build

Wechsel zu Dependency Scanning mit SBOM mit dem neuen Analyzer, der Gemnasium ersetzt (Ende des Supports in 18.0). Dieser Analyzer unterstützt jetzt:

  • C/C++/Fortran/Go/Python/R-Projekte mit Conda mit conda-lock.yml-Dateien.

  • Objective-C-Projekte mit Cocoapods mit podfile.lock-Dateien.

  • Rust-Projekte mit Cargo mit cargo.lock-Dateien.

  • Swift-Projekte mit Swift mit package.resolved-Dateien.