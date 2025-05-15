Was ist neu in GitLab 18.0

GitLab 18.0 integriert Duo nativ mit Premium- und Ultimate- Stufen, ermöglicht automatische Code-Reviews im großen Maßstab und führt proaktive Sicherheitslücken-Behebung für GitLab Dedicated-Kunden ein. Diese Fortschritte demonstrieren GitLabs Engagement, KI-Unterstützung im gesamten Entwicklungslebenszyklus verbreitet zu machen und gleichzeitig die Enterprise- Sicherheitslage zu verstärken.