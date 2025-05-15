Neuigkeiten in GitLab

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Was ist neu in GitLab 18.0

May 15, 2025
Früheres Release

KI nativ mit Premium und Ultimate integriert, während automatisierte Code-Reviews und proaktiver Sicherheitslücken-Schutz Enterprise DevSecOps verstärken.

CEO-Ecke: Intelligenter DevSecOps steht im Mittelpunkt

GitLab Duo Agent Platform, eine DevSecOps-Orchestrierungsplattform für Menschen und KI-Agenten, nutzt agentische KI für die Zusammenarbeit im gesamten Softwareentwicklungslebenszyklus.

Blog des CEO lesen

KI-native Funktionen treffen auf Enterprise-Sicherheit

GitLab 18.0 integriert Duo nativ mit Premium- und Ultimate- Stufen, ermöglicht automatische Code-Reviews im großen Maßstab und führt proaktive Sicherheitslücken-Behebung für GitLab Dedicated-Kunden ein. Diese Fortschritte demonstrieren GitLabs Engagement, KI-Unterstützung im gesamten Entwicklungslebenszyklus verbreitet zu machen und gleichzeitig die Enterprise- Sicherheitslage zu verstärken.

GitLab Premium und Ultimate mit Duo

AI

GitLab Duo ist jetzt nativ mit Premium- und Ultimate- Abonnements integriert und macht KI-Unterstützung in deinem gesamten Entwicklungs-Workflow verfügbar. Teams können:

  • Auf Code Suggestions, Chat und andere Duo-Funktionen ohne separate Add-on-Käufe zugreifen.

  • KI-Unterstützung für alle Premium- und Ultimate-Benutzer in deiner gesamten Organisation aktivieren.

  • Umfassende KI-Funktionen von der Planung bis zur Bereitstellung nutzen.

  • KI-Adoption basierend auf Team-Anforderungen und Workflow-Anforderungen skalieren.

Automatische Reviews mit Duo Code Review

AI

Code

Konfiguriere GitLab Duo Code Review, um automatisch auf allen Merge Requests ausgeführt zu werden, indem du die Merge-Request-Einstellungen des Projekts aktualisierst. Diese Automatisierung stellt sicher:

  • Alle Code erhalten konsistent eine initiale Review in deiner gesamten Codebasis.

  • Code-Qualitätsverbesserungen erfolgen ohne manuelle Review-Anfragen.

  • Review-Standards gelten einheitlich für jeden Beitrag.

  • Senior-Ingenieur(innen) können sich auf architektonische Entscheidungen konzentrieren, während initiale Reviews automatisch erfolgen.

Verbesserter Duo Code Review-Kontext

AI

Code

Erhalte kontextbewusstere Rückmeldungen von GitLab Duo Code Review, indem du zusätzliche Signale aus deiner Codebasis und Entwicklungsmustern analysierst. Entwickler(innen) erhalten:

  • Rückmeldungen, die mit ihren spezifischen Codierungsstandards und Team-Konventionen ausgerichtet sind.

  • Code-Review-Kommentare, die die Projektarchitektur verstehen, um relevantere Vorschläge zu machen.

  • Umsetzbare Empfehlungen basierend auf deinen etablierten Entwicklungsmustern.

Interne Versionen für GitLab Dedicated verfügbar

Manage

Secure

GitLab Dedicated-Instanzen werden für kritische Sicherheitslücken vor öffentlicher Offenlegung durch interne Versionen behoben. Diese Fähigkeit bietet:

  • Schutz für Entwicklungsumgebungen, bevor Sicherheitslücken öffentlich bekannt werden.

  • Automatische Behebung durch Notfall-Wartungsverfahren ohne erforderliche Kundenmaßnahmen.

  • Proaktive Sicherheitslage, die regulierte Industrie- und Enterprise-Compliance-Anforderungen erfüllt.