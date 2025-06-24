Was ist neu in GitLab 18.1

Maven Virtual Registry (Beta): Zentralisierung der Enterprise-Abhängigkeitsverwaltung
Maven Virtual Registry (Beta): Zentralisierung der Enterprise-Abhängigkeitsverwaltung
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Die Maven-Registry kombiniert mehrere Repositorys in einen Endpunkt, eliminiert sequenzielle Abfragen und reduziert Setup-Komplexität, damit Entwickler(innen) sich auf das Codieren konzentrieren können, anstatt Repositorys zu verwalten:
Intelligentes Caching beschleunigt Build-Zeiten, um Teams zu ermöglichen, schneller zu iterieren und zu versenden.
Echtzeit-Sicherheitsscans über alle Abhängigkeiten hinweg bieten kontinuierliche Sicherheitslücken-Erkennung ohne manuelle Prüfungen.
Enterprise-Skalierung unterstützt 20 virtuelle Registrys mit je 20 Upstream-Quellen, um die komplexen Anforderungen großer Organisationen zu erfüllen.