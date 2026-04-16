Neuheiten in GitLab 18.11

Data-Analyst-Agent jetzt allgemein verfügbar
Stelle Fragen in natürlicher Sprache und visualisiere Daten in Agentic Chat – für weniger manuelle Dashboard-Erstellung.
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Autonome Fehlerbehebung zur Risikominimierung in der Softwareentwicklung, zwei neue grundlegende Agenten für CI und Analysen, Budget-Leitlinien und Nutzungsobergrenzen für GitLab Credits und vieles mehr.
Schwachstellen analysieren, Korrekturen generieren und review-fertige MRs erstellen – für weniger Engpässe.Blogbeitrag lesen
KI generiert Code schneller, als jedes Sicherheitsteam ihn überprüfen kann. Was einst ein überschaubarer Rückstand an Ergebnissen statischer Anwendungssicherheitstests (SAST) war, ist heute eine kaum noch zu bewältigende Liste. In GitLab durchlaufen SAST-Ergebnisse zunächst eine Erkennung von Falschmeldungen. Mit diesem neuen agentischen Ablauf werden bestätigte echte Schwachstellen in die Behebungspipeline weitergeleitet, wo die Plattform die Schwachstelle im Kontext analysiert, eine Korrektur generiert und diese durch automatisierte Tests validiert. Dieser Ablauf bietet folgende Vorteile:
Schwachstellen lassen sich beheben, bevor sie die Produktivumgebung erreichen – das reduziert die geschätzten 11 Stunden pro Monat, die Entwickler(innen) für Fehlerbehebungen nach dem Release aufwenden.
Durch review-fertige Merge Requests mit Konfidenzwerten wird der Kontextwechsel reduziert, sodass Entwickler(innen) Korrekturen durchführen können, ohne den Workflow zu verlassen.
Die Erkennung von Falschmeldungen wird mit der automatisierten Behebung verknüpft, sodass nur bestätigte echte Schwachstellen Korrekturen erhalten und das Rauschen in der Behebungspipeline sinkt.
Data-Analyst-Agent (GA)
AI
Analyze
Mit der allgemeinen Verfügbarkeit deckt der Data-Analyst-Agent Merge Requests, Issues, Projekte, Pipelines und Jobs ab. Daten, die bereits in GitLab vorhanden sind, lassen sich per natürlicher Sprache abfragen – ohne GLQL-Kenntnisse oder Dashboard-Anfragen. Dieser Agent bietet folgende Vorteile:
MR-Zykluszeiten, Pipeline-Erfolgsraten, Bereitstellungshäufigkeit, Beitragsmuster und Metriken zur Projektgesundheit werden über Konversationsabfragen in Agentic Chat sichtbar.
Antworten werden in wiederverwendbare GLQL-Abfragen umgewandelt, die sich in Wikis, Issues oder MR-Beschreibungen einfügen lassen. Der direkte Export in Dashboards ist auf der Roadmap.
Die Ausführung erfolgt innerhalb von GitLab mit stets aktuellem Kontext – ohne externe Analysetools oder Datensynchronisierungspipelines.
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Organisationen, die den Einsatz agentischer KI über den gesamten Softwarelebenszyklus skalieren, benötigen Kostenvorhersagbarkeit bei wachsender Nutzung. Ausgabenobergrenzen für GitLab Credits geben Technologieverantwortlichen direkte Kontrolle. Diese Budget-Leitlinien bieten folgende Vorteile:
Auf Abonnementebene lässt sich eine feste monatliche Obergrenze für den On-Demand-Verbrauch von GitLab Credits festlegen. Bei Erreichen der Obergrenze wird der Zugriff auf Duo Agent Platform automatisch pausiert und in jedem Abrechnungszeitraum zurückgesetzt.
Nutzungslimits pro Person reduzieren das Risiko, dass einzelne Nutzer(innen) einen unverhältnismäßig großen Anteil verbrauchen.
Der Obergrenzenstatus ist im GitLab-Credits-Dashboard einsehbar. Zusätzlich werden E-Mail-Benachrichtigungen an Abrechnungsverantwortliche gesendet, wenn Abonnement-Obergrenzen erreicht werden.
Abrechnungsverantwortliche und Namespace- Eigentümer(innen) erhalten über das Kundenportal und die GraphQL-API direkte Kontrolle über Verbrauch, Zuweisung und Durchsetzung.
CI-Expert-Agent (Beta)
AI
Verify
KI hat das Schreiben von Code beschleunigt, doch die Einrichtung einer funktionierenden Pipeline erfolgt in den meisten Teams erst Tage oder Wochen später – wenn überhaupt. Der CI-Expert-Agent untersucht das Repository, erkennt Programmiersprache und Framework und schlägt eine funktionierende Build- und Test-Pipeline mit verständlichen Erklärungen für jede Entscheidung vor. Dieser Agent bietet folgende Vorteile:
Gültige, ausführbare Build- und Testkonfigurationen werden passend zur tatsächlichen Repository-Struktur generiert – ganz ohne manuelles YAML-Schreiben.
Über einen geführten First-Pipeline-Ablauf in Agentic Chat gelangen Entwickler(innen) in wenigen Minuten zu einer laufenden Pipeline – auch ohne CI-Erfahrung.
Native GitLab-CI-Semantik wird verwendet, sodass keine Konfigurationsübersetzung erforderlich ist.
Erfahre, wie der CI-Expert-Agent das Repository untersucht, Programmiersprache und Framework erkennt und eine funktionierende Build- und Test-Pipeline vorschlägt.
Das neueste Modell von Anthropic ist jetzt in GitLab Duo Agent Platform verfügbar – über die Modellauswahl in Agentic Chat und in agentgestützten Workflows. Für Teams, die Agenten über den gesamten Softwarebereitstellungs- Lebenszyklus einsetzen, bringt Opus 4.7 deutliche Verbesserungen bei komplexen, mehrstufigen Aufgaben, die anhaltende Schlussfolgerung und präzise Befolgung von Anweisungen erfordern. Dieses Modell bietet folgende Vorteile:
In internen Evaluierungen von GitLab zeigt es eine verbesserte Leistung gegenüber Sonnet 4.6 und Opus 4.6.
Anweisungen werden präziser interpretiert als bei früheren Modellen, sodass Agenten bei mehrstufigen Behebungssequenzen oder bedingten Aufgaben jeden Schritt wie vorgegeben abschließen – für vorhersagbarere und überprüfbare Ergebnisse.
Bei der Untersuchung von Pipeline-Fehlern, Protokollanalysen und Korrekturvorschlägen bleibt die Konsistenz über lange Zeiträume erhalten, sodass Probleme kohärent gelöst werden, ohne dass der Kontext während der Ausführung verloren geht.
GitLab Duo Agent Platform unterstützt jetzt Mistral AI als LLM-Plattform für selbstgehostete Modellbereitstellungen – neben AWS Bedrock, Google Vertex AI, Azure OpenAI, Anthropic und OpenAI. GitLab-Self-Managed-Kund(inn)en können Mistral-AI-Modelle über das AI Gateway für den Einsatz mit Agenten und Flows konfigurieren. Diese Bereitstellungsoption bietet folgende Vorteile:
Die Modellauswahl wird für Organisationen erweitert, die bereits in Mistral AI investiert haben, mehrsprachige Unterstützung benötigen oder regulatorische Anforderungen an bestimmte Modellanbieter erfüllen müssen.
Für alle verbundenen Modelle wird dieselbe Governance-Steuerungsebene beibehalten – unabhängig davon, ob sie von GitLab verwaltet oder selbst gehostet werden.
Regulierte Organisationen mit Self-Managed-Instanzen erhalten mehr Flexibilität, genehmigte Modelle zu nutzen, ohne Daten über externe Anbieter zu leiten.
Autonome Fehlerbehebung funktioniert nur, wenn das zugrunde liegende Signal vertrauenswürdig ist. Wenn Schweregrade die tatsächliche Ausnutzbarkeit nicht widerspiegeln, verlieren Entwickler(innen) das Vertrauen in das Signal und beginnen, es zu ignorieren. Diese Funktion reduziert den Triage-Aufwand und stellt sicher, dass sich Entwickler(innen) auf die für das Unternehmen relevantesten Ergebnisse konzentrieren. Diese Funktionen bieten folgende Vorteile:
Schwachstellen erhalten CVSS-4.0-Bewertungen für eine detailliertere Risikobewertung gemäß dem neuesten Branchenstandard. Die Werte sind auf der Schwachstellen-Detailseite einsehbar und über die API abfragbar.
Richtlinien zur Schwachstellenverwaltung ermöglichen die automatische Anpassung des Schweregrads basierend auf CVE-ID, CWE-ID, Dateipfad und Verzeichnis, um den Rückstand an das tatsächliche Geschäftsrisiko anzupassen.
Merge-Request-Approvalrichtlinien lassen sich anhand des KEV-Status (Known Exploited Vulnerabilities) und EPSS-Score-Schwellenwerten (Exploit Prediction Scoring System) konfigurieren, um bei Ergebnissen mit realen Ausnutzbarkeitsdaten eine Blockierung oder Genehmigung zu verlangen.
Im neuen Dashboard-Diagramm für die häufigsten CWEs werden die häufigsten CWEs projektübergreifend sichtbar, sodass Teams Schwachstellenmuster erkennen und systemische Risiken auf Ursachenebene adressieren können.
Jedes persönliche Zugriffstoken (PAT) lässt sich auf bestimmte Ressourcen und Aktionen beschränken, um den potenziellen Schaden eines abhandengekommenen oder kompromittierten Tokens zu reduzieren. Feingranulare PATs sind in allen Tarifen verfügbar, einschließlich Free. Diese Funktion bietet folgende Vorteile:
Das Sicherheitsrisiko wird begrenzt: Ein kompromittiertes Token kann nur auf das spezifische Projekt oder die Gruppe zugreifen, für die es berechtigt wurde – nicht auf die gesamte GitLab-Umgebung.
In dieser Beta wird der Großteil der GitLab REST API abgedeckt. Vollständige REST-API-Abdeckung, GraphQL-Durchsetzung und Administrator- Richtlinienkontrollen sind für die GA geplant.
Eine Migration ist nicht erforderlich: Bestehende PATs funktionieren weiterhin, und feingranulare Token lassen sich im eigenen Tempo einführen.
Dienstkonten sind jetzt auf GitLab.com in allen Tarifen verfügbar, einschließlich Free (bis zu 100 pro Top-Level-Gruppe). Teams können Dienstkonten auch direkt in Untergruppen und Projekten mit eingeschränktem Zugriff erstellen. Diese Änderung bietet folgende Vorteile:
Die Einstiegshürde sinkt für Teams, die Dienstkonten in Pipelines und Drittanbieter-Integrationen nutzen, bei denen Zugangsdaten unabhängig von Teamänderungen stabil bleiben müssen.
Projektbezogene Dienstkonten, die auf das eigene Projekt beschränkt sind, werden unterstützt – für eine strengere Zugriffskontrolle in Organisationen, die Namespace-Isolierung benötigen.
Self-Managed-Instanzen können ClickHouse jetzt als produktionsbereites Analyse-Backend nutzen, das Dashboards und API-Endpunkte mit leistungsstarken Datenabfragen im großen Maßstab unterstützt. Diese Integration bietet folgende Vorteile:
Analyseabfragen, die für PostgreSQL zu umfangreich oder zu langsam sind, werden verarbeitet – mit Antwortzeiten unter einer Sekunde für Dashboards, die Millionen von CI-Jobs, Pipelines oder Schwachstellendatensätzen abdecken.
Es stehen Optionen für eigene Cluster oder ClickHouse Cloud zur Verfügung, mit aktualisierter Konfigurationsanleitung für beide Varianten.
GitLab ist jetzt als Plugin im Cursor-Marketplace verfügbar und verbindet Cursor über den GitLab-MCP-Server mit der GitLab-Instanz. Entwickler(innen), die Cursor als primäre IDE nutzen, müssen nicht mehr zwischen Editor und GitLab wechseln, um auf KI-Funktionen zuzugreifen, Issues einzusehen, Merge Requests zu überprüfen oder Automatisierungen auszulösen. Diese von Cursor verwaltete Integration bietet folgende Vorteile:
Cursor-Nutzer(innen) werden über den GitLab-MCP-Server mit GitLab-Issues, Merge Requests, Pipelines und Codesuche verbunden – mit OAuth-Authentifizierung für GitLab.com.
GitLab Duo Agent Platform-Funktionen stehen direkt in Cursor zur Verfügung, darunter Agenten, Flows, Issue- und MR-Verwaltung, Pipeline-Management und CI/CD-Erstellungsunterstützung.