Neuheiten in GitLab 18.11

KI generiert Code schneller, als jedes Sicherheitsteam ihn überprüfen kann. Was einst ein überschaubarer Rückstand an Ergebnissen statischer Anwendungssicherheitstests (SAST) war, ist heute eine kaum noch zu bewältigende Liste. In GitLab durchlaufen SAST-Ergebnisse zunächst eine Erkennung von Falschmeldungen. Mit diesem neuen agentischen Ablauf werden bestätigte echte Schwachstellen in die Behebungspipeline weitergeleitet, wo die Plattform die Schwachstelle im Kontext analysiert, eine Korrektur generiert und diese durch automatisierte Tests validiert. Dieser Ablauf bietet folgende Vorteile: