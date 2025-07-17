Was ist neu in GitLab 18.2

Benutzerdefinierte Workflow-Status
Benutzerdefinierte Workflow-Status
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Entwickler(innen) können über die grundlegende Projektverfolgung hinausgehen mit konfigurierbaren Status, die tatsächliche Workflows widerspiegeln:
Definiere Workflows für genaue Berichte und ersetze Label-Umgehungen durch echte Sichtbarkeit.
Aktualisiere den Status mehrerer Elemente mit Massenoperationen in Portfolios gleichzeitig.
Board-Automationen können mit präzisen Workflow-Übergängen konfiguriert werden, um Genauigkeit in Workflow-Phasen zu verbessern.