Neuigkeiten in GitLab

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Was ist neu in GitLab 18.2

Jul 17, 2025
Früheres Release

GitLab Duo Agent Platform Public Beta, benutzerdefinierte Workflow-Status, verbesserte Compliance-Dashboards und umfangreiche Verbesserungen der Kernplattform.

Die Zukunft der Softwareentwicklung neu vorstellen

Wir liefern kritische Enterprise-Funktionen von der Workflow-Anpassung bis zur Sicherheits-Governance, die die Standards für moderne Softwarebereitstellung im großen Maßstab etablieren werden.

Blog des CEO lesen

Benutzerdefinierte Workflow-Status

Plan

Manage

Entwickler(innen) können über die grundlegende Projektverfolgung hinausgehen mit konfigurierbaren Status, die tatsächliche Workflows widerspiegeln:

  • Definiere Workflows für genaue Berichte und ersetze Label-Umgehungen durch echte Sichtbarkeit.

  • Aktualisiere den Status mehrerer Elemente mit Massenoperationen in Portfolios gleichzeitig.

  • Board-Automationen können mit präzisen Workflow-Übergängen konfiguriert werden, um Genauigkeit in Workflow-Phasen zu verbessern.

Neue Merge-Request-Startseite: Intelligente Priorisierung im großen Maßstab

Plan

Code

Analyze

Verbesserte Anordnung macht es möglich, Dutzende von MRs über mehrere Projekte hinweg für Entwickler(innen) zu jonglieren:

  • Rollenbasierte Ansichten trennen Autoren- von Reviewer-Verantwortungen, damit Entwickler(innen) sich auf spezifische Aufgaben konzentrieren können.

  • Workflow-Ansicht organisiert Gruppenflüsse nach dem Review-Status von MRs für klare nächste Aktionen.

  • Erweiterte Sichtbarkeit kombiniert erstellte und zugewiesene MRs, um sicherzustellen, dass nichts in Projekten übersehen wird.

  • Die Registerkarte Aktive Merge Requests macht es einfach zu finden, was jetzt Aufmerksamkeit benötigt.

Unveränderliche Container-Tags (Beta): Supply-Chain-Sicherheit

Secure

Deploy

Operate

Schütze Produktionsstabilität und halte Compliance mit Tags ein, die nach der Erstellung nicht geändert werden können:

  • Bereitstellungsintegrität erzwingt Produktions-Tags, die unverändert bleiben, um versehentliche Änderungen zu verhindern.

  • Audit-Trails bieten eine vollständige Ansicht von Container-Änderungen für Compliance-Berichte und Sicherheitsüberprüfungen.

  • Musterbasierte Regeln unterstützen bis zu 5 RE2-Regex-Muster pro Projekt, um automatisch semantische Versionen und kritische Tags zu schützen.

  • Automatisierte Ausschlüsse respektieren unveränderliche Tags in Bereinigungsrichtlinien, um versehentliches Löschen kritischer Images zu verhindern.

Container-Scanning-Verbesserungen

Secure

Analyze

Große Verbesserungen der Sicherheitslücken-Erkennung helfen Entwicklungsteams, Sicherheitsprobleme schneller zu identifizieren und zu beheben:

  • Multi-Architektur-Unterstützung bietet natives Linux Arm64-Scanning, um Emulation zu eliminieren und Scans zu beschleunigen.

  • Verbessertes Archiv-Scanning liefert bessere Sicherheitslücken-Zuordnung über Images hinweg, um zu verstehen, wo die Probleme existieren.

  • JavaScript-Erreichbarkeitsanalyse identifiziert tatsächlich verwendeten anfälligen Code, um falsche Positive zu reduzieren und Abhilfebemühungen zu konzentrieren.

  • Erreichbarkeitsfilterung hebt die kritischsten Sicherheitslücken hervor.

AWS Secrets Manager-Integration

Deploy

Operate

Secure

Native AWS-Integration mit GitLab CI/CD rationalisiert Enterprise-Geheimnis-Management und verstärkt Sicherheitskontrollen:

  • Native AWS-Unterstützung ermöglicht direkten Zugriff auf Secrets Manager und Parameter Store, um die Notwendigkeit für benutzerdefinierte Skripte zu eliminieren.

  • Entfernt Drittanbieter-Tools, um Architektur zu vereinfachen und Angriffsoberfläche zu reduzieren.

  • OIDC-Authentifizierung bietet schlüssellose Zugriffe, damit Teams Geheimnisse verwalten können, ohne Anmeldedaten zu speichern.

  • Zentralisierte Verwaltung konsolidiert Geheimnis-Handhabung, um umfassende Sicherheits-Audits zu ermöglichen.

Zentralisierte Sicherheitsrichtlinien-Verwaltung (Beta)

Manage

Secure

Operate

Einzelner Kontrollpunkt für organisationsweite Sicherheitsrichtlinien, Fragmentierung über Projekte hinweg eliminierend:

  • Definiere einmal im CSP, wende überall mit instanzweiter Richtlinien-Durchsetzung an.

  • Geschäftseinheit-Flexibilität ermöglicht Teams, organisatorische Richtlinien von der CSP-Gruppe zu erben und zu erweitern.

  • Geringste Privilegien stellen zentralisierte Kontrolle mit delegierter Ausführung sicher.

  • Vollständige Abdeckung unterstützt alle vorhandenen Sicherheitsrichtlinientypen.

Verbesserte Audit- und Berichtsfunktionen

Analyze

Secure

Umfassende Verbesserungen der Sicherheitssichtbarkeit und Berichterstattung helfen Entwickler(innen), schnell Compliance-Einhaltung zu demonstrieren:

  • PDF-Sicherheitsberichte ermöglichen Dashboard-Export für Board-Berichte.

  • Audit-Stream-Kontrollen ermöglichen Updates zum Streaming ohne Neukonfiguration und verhindern manuelle Wartung.

  • Verbessertes Filtern nach Ereignistyp, Gruppen oder Projekten ist jetzt verfügbar.

  • Sicherheitslücken-GraphQL-API verfolgt Einführungs- und Auflösungs-Pipelines.

  • Anmeldedaten-Inventar enthält jetzt Service-Konten, um vollständige Token-Sichtbarkeit zu zeigen.

Compliance-Übersichts-Dashboard: Umfangreiche Sichtbarkeit

Manage

Analyze

Die neue aggregierte Compliance-Ansicht gibt Stakeholdern sofortige Sichtbarkeit in organisatorische Compliance-Standards, zusammen mit Dashboards für:

  • Framework-Abdeckung, die den Prozentsatz der Projekte mit Compliance-Frameworks zeigt.

  • Anforderungsstatus, der Pass/Fail-Raten in der gesamten Organisation verfolgt.

  • Kontroll-Effektivität, die aggregierte Leistungsdaten misst, um umsetzbare Compliance-Erkenntnisse zu bieten.

  • Risiko-Priorisierung, die Frameworks identifiziert, auf die sich die Fokussierung auf die Verbesserungen mit dem höchsten Impact konzentrieren sollte.

Verbesserungen von Workitems und Planung

Plan

Manage

Umfassende Planungsverbesserungen geben Entwickler(innen) die Fähigkeit, komplexe Projekte effektiver zu koordinieren:

  • Epic-Zuweisungen bieten klare Eigentümerschaft für strategische Initiativen.

  • Meilenstein-zu-Epic-Verknüpfung verbindet vierteljährliche Ziele mit täglicher Arbeit.

  • Einheitliche Referenzen führen neue work_item:123-Syntax in GitLab ein, um Cross-Referencing von Elementen zu erleichtern.

  • Anzeigepräferenzen bieten anpassbare Metadaten-Sichtbarkeit für Teams, um relevante Informationen zu finden.

  • Drawer/Vollseiten-Umschalter ermöglicht Benutzern, zu wählen, wie Epic-Details für ihre spezifischen Anforderungen und Vorlieben angezeigt werden.

Plattform-Administration

Manage

Operate

Enterprise-Administrationsfunktionen zur Verwaltung von GitLab im großen Maßstab:

  • Benutzerdefinierte Admin-Rolle (Beta) bietet granulare Berechtigungen für Admin-Bereich.

  • Workspace-Kubernetes-Agenten ermöglichen instanzweites Agent-Mapping.

Duo Agent Platform in der IDE (Beta)

Code

AI

Intelligente Unterstützung direkt in VS Code und JetBrains IDEs als Verbesserungsschicht bringen, damit Entwickler(innen) im Flow bleiben:

  • Natürliche Workflow-Integration gibt vollständigen Kontext in der IDE, um Kontextwechsel zu eliminieren.

  • Umfassender Zugriff bietet Issues, MRs, Pipelines und Sicherheitsdaten, um bessere Code-Entscheidungen zu ermöglichen.

  • MCP-Unterstützung verbindet sich mit externen Tools und Datenquellen, um Funktionen zu erweitern.

  • Musterbasierte Suche ermöglicht erweiterte grep und Datei-Entdeckung, um Entwickler(innen) zu helfen, Code schnell zu finden.

Gruppen- und Projekt-Kontrollen für GitLab Duo

Manage

AI

Feinabgestimmte Kontrolle über KI-Funktionen hilft Organisationen, Innovation mit Governance in GitLab Premium und Ultimate auszugleichen:

  • Hierarchische Kontrollen kaskadieren von Instanz zu Projekt, um Richtlinienverwaltung zu vereinfachen.

  • Funktionsspezifische Umschalter trennen Code Suggestions und Chat-Kontrollen, um einen kontrollierten Rollout zu ermöglichen.

  • Compliance-Ausrichtung erfüllt unterschiedliche Regelanforderungen, um verantwortungsvolle KI-Nutzung sicherzustellen.

  • Benutzer-Flexibilität balanciert Innovation mit Kontrolle, um unterschiedliche Team-Anforderungen zu unterstützen.