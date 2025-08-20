Neuigkeiten in GitLab

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Das ist neu in GitLab 18.3

Aug 20, 2025
Früheres Release

Embedded Views für Echtzeitdaten zur Arbeitsstatus-Transparenz, neue Flows, erweiterte Compliance-Berichte, Enterprise-Governance und mehr.

KI-Orchestrierung in der Softwareentwicklung erweitern

Mit GitLab 18.3 verbessern wir die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI durch Flows, Governance und Integrationen.

CEO-Blog lesen

Erweiterte Integrationen und Interoperabilität

Manage

Code

AI

Deploy

Operate

Aktiviere First- und Third-Party-Agenten in deinen Entwicklungs-Workflows und gib Entwickler(inne)n die Freiheit, die richtigen KI-Tools innerhalb von GitLabs Governance und Kontext zu wählen:

  • MCP-Server bietet standardisierte, sichere KI-Integration mit GitLab-Projekten und APIs.

  • CLI-Agent-Support ermöglicht @mentions für Claude Code, Codex, Amazon Q, Google Gemini oder opencode in Issues/MRs zur Code- oder Kommentar-Generierung.

  • Agentic Chat für Visual Studio + GitLab UI bietet nativen Zugang zu Duo-Agenten direkt in deiner Arbeitsumgebung und reduziert Kontext-Wechsel.

  • Erweiterte KI-Modell-Unterstützung (Self-Hosted) ermöglicht GPT (20B/120B), Claude 4 und mehr über vLLM, Azure oder AWS Bedrock.

Integrationen-Demo ansehen

Erlebe, wie GitLab 18.4 jeden KI-Agent in deinen Workflow integriert. Kein Tool-Switching mehr – erwähne @Claude in Merge Requests.

Automatisierte Entwicklungs-Flows

AI

Plan

Code

Deploy

Eliminiere wiederkehrende Aufgaben mit Multi-Agent-Workflows, die Ideen in Minuten von der Konzeption zum Code bringen und Entwickler(innen) für höherwertige Arbeit freistellen:

  • Issue-to-MR-Flow konvertiert Issues automatisch in Merge Requests mit Implementierungsplänen und produktionsreifen Code.

  • Convert-CI-File-Flow migriert Jenkins CI/CD-Konfigurationen in GitLab CI-Pipelines ohne manuelles Umschreiben.

Issue-to-MR-Flow-Demo ansehen

Erlebe, wie KI aus einem einfachen Issue produktionsreifen Code mit Implementierungsplänen erstellt. Kein manuelles Coding mehr – beschreibe einfach das Problem.

Convert-CI-File-Flow-Demo hier ansehen

Sieh, wie KI deine Jenkins-Konfigurationen automatisch in GitLab CI-Pipelines konvertiert. Zuverlässige Code-Konvertierung, schnelle und einfache Validierung.

Knowledge Graph für Echtzeit-Code-Intelligence

Code

Analyze

Plan

AI

Kontextbewusste Einblicke, die Agenten und Entwickler(inne)n helfen, komplexe Codebases zu verstehen und Stunden bei Discovery- und Refactoring-Aufgaben zu sparen:

  • Echtzeit-Code-Indexierung beschleunigt Suche und Navigation.

  • Kartiert Abhängigkeiten und Datei-Beziehungen in der gesamten Codebase.

  • Bietet KI-Agenten umfangreicheren Kontext für präzisere Antworten.

Enterprise-Governance

Manage

Operate

AI

Secure

Setze KI selbstbewusst ein mit Transparenz und Kontrolle. Neue Governance-Features stellen sicher, dass Agent-Aktionen transparent sind und organisatorischen Sicherheitsstandards entsprechen:

  • Agent Insights verfolgen und optimieren die Entscheidungsfindung von Agenten.

  • Duo Code Review für Self-Hosted bietet KI-Code-Review mit Datensouveränität.

  • Hybrid-Modell-Konfigurationen kombinieren selbst gehostete und GitLab-verwaltete KI-Modelle.

  • OAuth 2.0 für MCP-Server bietet moderne, sichere Authentifizierung für geschützte Ressourcen.

Agent-Insights-Demo ansehen

Entdecke, wie Agent Insights jede KI-Entscheidung mit vollständiger Transparenz verfolgt. Vollständige Kontrolle – jede Agent-Aktion dokumentiert.

GitLab Duo Code Review für Self-Hosted Demo ansehen

Sieh, wie Duo Code Review intelligentes Feedback bietet und dabei deinen Code sicher hält. Deine Daten verlassen niemals deine Infrastruktur.

Secure by Design Plattform: Governance, die skaliert

Secure

Manage

Operate

Deploy

Wende Least-Privilege-Prinzipien und Compliance im großen Maßstab an. GitLab 18.3 integriert Sicherheit und Governance über den gesamten SDLC, sodass Organisationen standardisieren können, ohne Teams auszubremsen:

  • Individuelle Admin-Rollen erstellen spezialisierte Rollen mit präzisem Admin-Zugang.

  • Instanz-weite Compliance-Frameworks wenden Richtlinien einmal an und kaskadieren über Gruppen und Projekte.

  • Erweiterte Verletzungsberichte bieten sofortige, umsetzbare Warnungen, die an Compliance-Kontrollen gekoppelt sind.

  • Feingliedrige CI/CD-Job-Token begrenzen Token nur auf erforderliche API-Endpunkte.

  • AWS Secrets Manager Integration ruft Secrets sicher in CI/CD-Jobs über OIDC ab.

Artefakt-Management

Deploy

Operate

Manage

Schütze vor Vulnerabilities und Ausfällen, indem du sicherstellst, dass Artefakte und Images unveränderlich sind und konsistent über die gesamte Supply Chain verwaltet werden:

  • Conan-Revisions-Support bietet unveränderliche Identifikatoren für C++-Pakete.

  • Unveränderliche Container-Tags verhindern Modifikationen kritischer Produktions-Images.

  • Erweiterte Unveränderlichkeitsschutz über npm, PyPI, Maven, NuGet, Helm und mehr.

Embedded Views (powered by GLQL)

Plan

Analyze

Gewähre Entwicklern Zugang zu Live-Projektdaten dort, wo sie arbeiten. Embedded Views verwandeln Wikis, Issues und Epics in lebendige Dashboards, die sich automatisch aktualisieren:

  • Füge Live-GLQL-Abfragen in Issues, Epics und MRs ein.

  • Personalisiere mit Funktionen wie currentUser() und today().

  • Filtere nach 25+ Feldern einschließlich Labels, Meilensteinen und Gesundheitsstatus.

  • Zeige als automatisch aktualisierende Tabellen oder Listen an.

Weitere Updates für Entwickler(innen)

Code

Plan

Manage

Deploy

Operate

AI

Mehr Flexibilität für Entwickler bei der Nutzung von KI-Modellen und Projektverwaltung mit Features, die Anpassung, Sicherheit und Produktivität verbessern:

  • Duo Code Review Instruktionen anpassen, um projektspezifische Review-Standards in YAML zu definieren.

  • Bring your own Models (Self-Hosted) um jedes kompatible Modell mit Duo zu nutzen.

  • Hybrid-Modell-Auswahl (Self-Hosted) weist Modelle pro Feature zu, um Skalierung und Sicherheit auszubalancieren.

  • Compliance-Verletzungen aufzeigen mit erweiterten Berichten, die Verletzungen direkt auf Framework-Kontrollen abbilden.

  • Web IDE Quellcode-Kontrolle ermöglicht das Erstellen/Löschen von Branches, Commit-Änderungen und Force-Push direkt im Browser.

  • Migration durch direkten Transfer verschiebt große Gruppen/Projekte zuverlässig zwischen GitLab-Instanzen.