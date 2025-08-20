Das ist neu in GitLab 18.3

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Erlebe, wie GitLab 18.4 jeden KI-Agent in deinen Workflow integriert. Kein Tool-Switching mehr – erwähne @Claude in Merge Requests.
Bleib auf dem Laufenden mit unseren neuesten Funktionen und Verbesserungen.
Embedded Views für Echtzeitdaten zur Arbeitsstatus-Transparenz, neue Flows, erweiterte Compliance-Berichte, Enterprise-Governance und mehr.
Mit GitLab 18.3 verbessern wir die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI durch Flows, Governance und Integrationen.CEO-Blog lesen
Erweiterte Integrationen und Interoperabilität
Manage
Code
AI
Deploy
Operate
Aktiviere First- und Third-Party-Agenten in deinen Entwicklungs-Workflows und gib Entwickler(inne)n die Freiheit, die richtigen KI-Tools innerhalb von GitLabs Governance und Kontext zu wählen:
MCP-Server bietet standardisierte, sichere KI-Integration mit GitLab-Projekten und APIs.
CLI-Agent-Support ermöglicht @mentions für Claude Code, Codex, Amazon Q, Google Gemini oder opencode in Issues/MRs zur Code- oder Kommentar-Generierung.
Agentic Chat für Visual Studio + GitLab UI bietet nativen Zugang zu Duo-Agenten direkt in deiner Arbeitsumgebung und reduziert Kontext-Wechsel.
Erweiterte KI-Modell-Unterstützung (Self-Hosted) ermöglicht GPT (20B/120B), Claude 4 und mehr über vLLM, Azure oder AWS Bedrock.
Erlebe, wie GitLab 18.4 jeden KI-Agent in deinen Workflow integriert. Kein Tool-Switching mehr – erwähne @Claude in Merge Requests.
Automatisierte Entwicklungs-Flows
AI
Plan
Code
Deploy
Eliminiere wiederkehrende Aufgaben mit Multi-Agent-Workflows, die Ideen in Minuten von der Konzeption zum Code bringen und Entwickler(innen) für höherwertige Arbeit freistellen:
Issue-to-MR-Flow konvertiert Issues automatisch in Merge Requests mit Implementierungsplänen und produktionsreifen Code.
Convert-CI-File-Flow migriert Jenkins CI/CD-Konfigurationen in GitLab CI-Pipelines ohne manuelles Umschreiben.
Erlebe, wie KI aus einem einfachen Issue produktionsreifen Code mit Implementierungsplänen erstellt. Kein manuelles Coding mehr – beschreibe einfach das Problem.
Sieh, wie KI deine Jenkins-Konfigurationen automatisch in GitLab CI-Pipelines konvertiert. Zuverlässige Code-Konvertierung, schnelle und einfache Validierung.
Knowledge Graph für Echtzeit-Code-Intelligence
Code
Analyze
Plan
AI
Kontextbewusste Einblicke, die Agenten und Entwickler(inne)n helfen, komplexe Codebases zu verstehen und Stunden bei Discovery- und Refactoring-Aufgaben zu sparen:
Echtzeit-Code-Indexierung beschleunigt Suche und Navigation.
Kartiert Abhängigkeiten und Datei-Beziehungen in der gesamten Codebase.
Bietet KI-Agenten umfangreicheren Kontext für präzisere Antworten.
Enterprise-Governance
Manage
Operate
AI
Secure
Setze KI selbstbewusst ein mit Transparenz und Kontrolle. Neue Governance-Features stellen sicher, dass Agent-Aktionen transparent sind und organisatorischen Sicherheitsstandards entsprechen:
Agent Insights verfolgen und optimieren die Entscheidungsfindung von Agenten.
Duo Code Review für Self-Hosted bietet KI-Code-Review mit Datensouveränität.
Hybrid-Modell-Konfigurationen kombinieren selbst gehostete und GitLab-verwaltete KI-Modelle.
OAuth 2.0 für MCP-Server bietet moderne, sichere Authentifizierung für geschützte Ressourcen.
Entdecke, wie Agent Insights jede KI-Entscheidung mit vollständiger Transparenz verfolgt. Vollständige Kontrolle – jede Agent-Aktion dokumentiert.
Sieh, wie Duo Code Review intelligentes Feedback bietet und dabei deinen Code sicher hält. Deine Daten verlassen niemals deine Infrastruktur.
Secure by Design Plattform: Governance, die skaliert
Secure
Manage
Operate
Deploy
Wende Least-Privilege-Prinzipien und Compliance im großen Maßstab an. GitLab 18.3 integriert Sicherheit und Governance über den gesamten SDLC, sodass Organisationen standardisieren können, ohne Teams auszubremsen:
Individuelle Admin-Rollen erstellen spezialisierte Rollen mit präzisem Admin-Zugang.
Instanz-weite Compliance-Frameworks wenden Richtlinien einmal an und kaskadieren über Gruppen und Projekte.
Erweiterte Verletzungsberichte bieten sofortige, umsetzbare Warnungen, die an Compliance-Kontrollen gekoppelt sind.
Feingliedrige CI/CD-Job-Token begrenzen Token nur auf erforderliche API-Endpunkte.
AWS Secrets Manager Integration ruft Secrets sicher in CI/CD-Jobs über OIDC ab.
Artefakt-Management
Deploy
Operate
Manage
Schütze vor Vulnerabilities und Ausfällen, indem du sicherstellst, dass Artefakte und Images unveränderlich sind und konsistent über die gesamte Supply Chain verwaltet werden:
Conan-Revisions-Support bietet unveränderliche Identifikatoren für C++-Pakete.
Unveränderliche Container-Tags verhindern Modifikationen kritischer Produktions-Images.
Erweiterte Unveränderlichkeitsschutz über npm, PyPI, Maven, NuGet, Helm und mehr.
Embedded Views (powered by GLQL)
Plan
Analyze
Gewähre Entwicklern Zugang zu Live-Projektdaten dort, wo sie arbeiten. Embedded Views verwandeln Wikis, Issues und Epics in lebendige Dashboards, die sich automatisch aktualisieren:
Füge Live-GLQL-Abfragen in Issues, Epics und MRs ein.
Personalisiere mit Funktionen wie
currentUser() und
today().
Filtere nach 25+ Feldern einschließlich Labels, Meilensteinen und Gesundheitsstatus.
Zeige als automatisch aktualisierende Tabellen oder Listen an.
Weitere Updates für Entwickler(innen)
Code
Plan
Manage
Deploy
Operate
AI
Mehr Flexibilität für Entwickler bei der Nutzung von KI-Modellen und Projektverwaltung mit Features, die Anpassung, Sicherheit und Produktivität verbessern:
Duo Code Review Instruktionen anpassen, um projektspezifische Review-Standards in YAML zu definieren.
Bring your own Models (Self-Hosted) um jedes kompatible Modell mit Duo zu nutzen.
Hybrid-Modell-Auswahl (Self-Hosted) weist Modelle pro Feature zu, um Skalierung und Sicherheit auszubalancieren.
Compliance-Verletzungen aufzeigen mit erweiterten Berichten, die Verletzungen direkt auf Framework-Kontrollen abbilden.
Web IDE Quellcode-Kontrolle ermöglicht das Erstellen/Löschen von Branches, Commit-Änderungen und Force-Push direkt im Browser.
Migration durch direkten Transfer verschiebt große Gruppen/Projekte zuverlässig zwischen GitLab-Instanzen.