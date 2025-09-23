Neuigkeiten in GitLab

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Das ist neu in GitLab 18.4

Sep 23, 2025
Früheres Release

Neue CI/CD-Workflows, spezialisierte Agenten, Runner-Verbesserungen, besserer Knowledge Graph für die Navigation in Codebases, KI-Governance und mehr.

KI-native Entwicklung mit Automatisierung und Insights

Mit GitLab 18.4 entwickeln wir die Art und Weise weiter, wie Menschen und KI mit benutzerdefinierten Agenten, code-bewusster Genauigkeit und automatisierten Pipeline-Fixes zusammenarbeiten, um Entwickler im Flow zu halten.

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KI-Katalog (Beta)

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Code

AI

Eine gemeinsame Bibliothek wiederverwendbarer und spezialisierter Agenten, die es Entwickler(inne)n ermöglicht:

  • Benutzerdefinierte Agenten mit definierten Verhaltensweisen und Tools zu erstellen.

  • Agenten projektübergreifend oder organisationsweit zu teilen.

  • Agenten vor dem Rollout zu testen, um vorhersagbare Performance sicherzustellen.

  • Häufige Anwendungsfälle wie Security-Scans, Dokumentationserstellung oder Deployment-Validierung zu erstellen.

Intelligenterer Agentic Chat (Beta)

Code

Plan

AI

Ermöglicht es KI-Agenten, als Teammitglieder zu agieren und gibt Entwickler(inne)n die Möglichkeit:

  • Neue Unterhaltungen zu beginnen oder vorherige mit benutzerdefinierten Agenten fortzusetzen.

  • Agenten synchron oder asynchron auszuführen.

  • Session-Ansichten mit Logs, Benutzerinformationen und Tool-Metadaten für Transparenz zu nutzen.

Knowledge Graph Upgrades (Beta)

Code

Analyze

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AI

Entwickler(innen) und KI-Agenten nutzen den Knowledge Graph, um die Navigation in großen Codebases zu beschleunigen und komplexe Fragen schnell zu beantworten. Entwickler können:

  • Echtzeit-Indexierung nutzen, um Dateien, Routen und Referenzen projektübergreifend zu kartieren.

  • Go-to-Definition, Reference-Tracking und In-Chat-Suche verwenden.

  • Präzise Fragen stellen wie "zeige mir alle Route-Dateien" oder "was beeinflusst diese Änderung?"

  • Onboarding, tiefgreifende Recherche und sichere Refactorings beschleunigen.

Pipeline-Fehler-Behebungs-Flow (Beta)

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AI

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Neuer Flow hält Software-Entwicklungspipelines funktionsfähig, indem er technische Fixes und Geschäftsprioritäten ausbalanciert. Um Entwickler im Flow-Zustand zu halten, ist er darauf ausgelegt:

  • Fehler basierend auf Geschäftswichtigkeit zu erkennen und zu priorisieren.

  • Root-Cause-Analysen über Logs, Abhängigkeiten und aktuelle Änderungen durchzuführen.

  • Fixes vorzuschlagen und anzuwenden, die auf Deadlines und Prioritäten abgestimmt sind.

  • Automatisch Merge Requests mit Geschäftskontext zu erstellen.

GitLab Duo Modellauswahl (jetzt GA)

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Operate

AI

Stelle konsistente und konforme KI-Nutzung über Features und Namespaces sicher. GitLab 18.4 ermöglicht es Teams:

  • Modell-Standardwerte auf Organisations- oder Feature-Ebene zu setzen.

  • Konsistente Präferenzen über Namespaces hinweg anzuwenden.

  • GPT-OSS und GPT-5 zu unterstützen.

  • Hinweis: Modellauswahl ist nicht für gitlab.com-Kunden verfügbar, und GPT-Modelle werden auf gitlab.com nicht unterstützt.

Endnutzer-Modellauswahl (Beta)

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Code

AI

Wenn die Modellauswahl auf Gruppenebene nicht aktiv ist, können Entwickler(innen) ihr bevorzugtes Modell im Agentic Chat wählen. Dies ermöglicht:

  • Eine Dropdown-Auswahl im Agentic Chat zum einfachen Wechseln der Modelle.

  • Die Auswahl bleibt zwischen Unterhaltungen bestehen.

GitLab Duo Kontext-Ausschluss (Beta)

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Code

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AI

Hilft Entwickler(inne)n, sensible Informationen zu schützen, indem der mit KI-Modellen geteilte Kontext kontrolliert wird. Dies ermöglicht:

  • Spezifische Dateien auszuschließen (z.B. Secrets, proprietäre Algorithmen).

  • Pfad-basierte Regeln nach Verzeichnis oder Dateityp anzuwenden.

  • Konfiguration auf Projektebene mit Audit-Transparenz.

Neue CI/CD-Workflows

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Operate

Entwickler können ihre Workflows noch weiter beschleunigen mit neuen Workflows um:

  • Pipelines gegen jeden Branch zu simulieren, um Änderungen vor dem Commit zu testen und zu validieren.

  • CI/CD-Job-Token zu nutzen, um Git-Push-Requests mit feingliedrigen Berechtigungen zu authentifizieren.

Neue Sicherheitsfunktionen

Secure

Analyze

Operate

In GitLab 18.4 ermöglichen neue Sicherheitsfunktionen Entwicklern:

  • Secret-Detection-Scans zu beschleunigen und Rauschen zu reduzieren, indem Dateien mit geringem Signal ausgeschlossen werden.

  • Original-Pipeline-IDs für gelöste Schwachstellen schnell zurückzuverfolgen, falls sie wieder auftreten.

Self-Hosted KI: Erweiterte Modellunterstützung

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Deploy

Operate

AI

Zusätzliche Flexibilität für Entwickler(innen) mit neu hinzugefügten Modellen für Duo Enterprise Self-Hosted Deployments:

  • GPT-5 auf Azure OpenAI.

  • GPT-OSS 20B/120B über vLLM und Azure.

GitLab Runner 18.4

Deploy

Operate

Entwickler(innen) können Pipelines mit erhöhter Zuverlässigkeit ausführen dank dieser Verbesserungen im GitLab Runner:

  • FIPS-Startup-Fixes.

  • Unterstützung für neue fastzip-Flags.

  • Verbessertes Long-Polling in Kubernetes.

Dedicated: Erweiterte AWS-Regionsunterstützung

Manage

Deploy

Operate

DevOps-Teams können GitLab Dedicated jetzt in mehr Regionen mit Enterprise-Grade-Verfügbarkeit und Disaster Recovery (DR) deployen dank folgender Verbesserungen in 18.4:

  • io2-backed Storage und Disaster Recovery.

  • Verfügbarkeit aller AWS-Regionen im Switchboard.