Das ist neu in GitLab 18.4

KI-Katalog (Beta)
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AI
Eine gemeinsame Bibliothek wiederverwendbarer und spezialisierter Agenten, die es Entwickler(inne)n ermöglicht:
Benutzerdefinierte Agenten mit definierten Verhaltensweisen und Tools zu erstellen.
Agenten projektübergreifend oder organisationsweit zu teilen.
Agenten vor dem Rollout zu testen, um vorhersagbare Performance sicherzustellen.
Häufige Anwendungsfälle wie Security-Scans, Dokumentationserstellung oder Deployment-Validierung zu erstellen.