Was ist neu in GitLab 18.5

Eine integrierte Benutzeroberfläche optimiert den Zugriff auf Projektdaten und Kontext.Sie bindet die KI-Unterstützung kontextbezogen in GitLab ein. Dadurch spart sie Stunden durch Kontextwechsel ein und beschleunigt die Problemlösung sowie die Entwicklungsgeschwindigkeit. Dieses Release bietet:
Zugriff auf das GitLab Duo Chat-Panel von überall in der Plattform.
Nebeneinander-Informationsanzeige für kontextbezogenes Arbeiten ohne Orientierungsverlust.
Navigationsmenü auf der linken Seite, das für flexibles Workspace-Management ein- und ausgeklappt werden kann.