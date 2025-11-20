Was ist neu in GitLab 18.6

GitLab 18.6 erweitert die Governance, die regulierte Branchen benötigen, und bewahrt gleichzeitig die Flexibilität, die Entwickler(innen) brauchen. Mit GitLab profitieren Unternehmen von agentischer KI in ihren Software-Lifecycle-Workflows, ohne Sicherheit oder regulatorische Anforderungen zu gefährden. Sicherheitsteams können Geschäftskontext anwenden, um Schwachstellen-Rauschen in risikobasierte Prioritäten zu verwandeln. Teams wählen, welche KI-Modelle sie verwenden, wann sie sie einsetzen oder ob sie überhaupt KI nutzen möchten, und behalten dabei vollständige Datensouveränität durch selbst gehostete Deployments bei Bedarf. Von der modernen Oberfläche über Sicherheitsattribute bis hin zur Modellauswahl ermöglicht jede Verbesserung Teams, sich schnell innerhalb klarer Grenzen zu bewegen und Software auf ihre Weise zu entwickeln – mit ihren Standards und ihren genehmigten Technologien.