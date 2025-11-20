Was ist neu in GitLab 18.6

Moderne Oberfläche für selbst verwaltete Instanzen
Moderne Oberfläche für selbst verwaltete Instanzen
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Selbst verwaltete Instanzen verwenden jetzt standardmäßig die optimierte Oberfläche, die Teams im Flow hält. Mit diesem Update können Teams:
Kontextwechsel minimieren mit nebeneinander angeordneten Panels, die das Tab-Wechseln beim Debugging eliminieren.
Code-Sichtbarkeit maximieren mit dynamischen Layouts, die sich an die aktuelle Aufgabe anpassen, egal ob du reviewst, codest oder planst.
Dieselbe konsistente Oberfläche und einheitliche Navigation über GitLab.com und selbst verwaltete Deployments hinweg erleben.
Flexibilität durch Feature-Flags für Teams beibehalten, die schrittweise Übergänge benötigen.