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Was ist neu in GitLab 18.6

Nov 20, 2025
Früheres Release

Von der Konfiguration zur Kontrolle: Verbesserte Sicherheit und Produktivität durch moderne Oberflächen und brandneue Plattformfunktionen, die Software-Teams im Flow halten. *Anmerkung der Redaktion: Nach der ursprünglichen Veröffentlichung dieses Beitrags wurde die Standard Security Manager-Rolle aus dem Release zurückgezogen. Sie wird in einem zukünftigen Update enthalten sein. Der nachfolgende Inhalt wurde entsprechend aktualisiert.*

Enterprise-Governance trifft auf Entwicklungsanforderungen

GitLab 18.6 erweitert die Governance, die regulierte Branchen benötigen, und bewahrt gleichzeitig die Flexibilität, die Entwickler(innen) brauchen. Mit GitLab profitieren Unternehmen von agentischer KI in ihren Software-Lifecycle-Workflows, ohne Sicherheit oder regulatorische Anforderungen zu gefährden. Sicherheitsteams können Geschäftskontext anwenden, um Schwachstellen-Rauschen in risikobasierte Prioritäten zu verwandeln. Teams wählen, welche KI-Modelle sie verwenden, wann sie sie einsetzen oder ob sie überhaupt KI nutzen möchten, und behalten dabei vollständige Datensouveränität durch selbst gehostete Deployments bei Bedarf. Von der modernen Oberfläche über Sicherheitsattribute bis hin zur Modellauswahl ermöglicht jede Verbesserung Teams, sich schnell innerhalb klarer Grenzen zu bewegen und Software auf ihre Weise zu entwickeln – mit ihren Standards und ihren genehmigten Technologien.

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Moderne Oberfläche für selbst verwaltete Instanzen

Code

Plan

Manage

Selbst verwaltete Instanzen verwenden jetzt standardmäßig die optimierte Oberfläche, die Teams im Flow hält. Mit diesem Update können Teams:

  • Kontextwechsel minimieren mit nebeneinander angeordneten Panels, die das Tab-Wechseln beim Debugging eliminieren.

  • Code-Sichtbarkeit maximieren mit dynamischen Layouts, die sich an die aktuelle Aufgabe anpassen, egal ob du reviewst, codest oder planst.

  • Dieselbe konsistente Oberfläche und einheitliche Navigation über GitLab.com und selbst verwaltete Deployments hinweg erleben.

  • Flexibilität durch Feature-Flags für Teams beibehalten, die schrittweise Übergänge benötigen.

Exakte Code-Suche powered by Open-Source Zoekt

Code

Analyze

Finde jedes Muster über Millionen von Zeilen hinweg sofort – erweitert durch KI-gestützte Vorschläge, wenn aktiviert. Mit der exakten Suche können Entwickler(innen):

  • Code in Sekunden lokalisieren mit Regex-Mustern über gesamte Instanzen hinweg ohne lokale Klone.

  • Sofort auf GitLab.com starten mit Zero-Configuration-Deployment, das bereits aktiv ist.

  • In sicheren Umgebungen deployen, wo Zoekt vollständig offline für Air-Gapped-Netzwerke läuft.

  • Mit KI-Unterstützung kombinieren (wenn aktiviert) für intelligente Suchvorschläge basierend auf natürlicher Sprache.

Web IDE für vollständig offline Umgebungen

Code

Deploy

Operate

Vollständige IDE-Funktionen jetzt verfügbar in Air-Gapped-Umgebungen, einschließlich optionaler KI-Unterstützung für klassifizierte Netzwerke. Benutzer können:

  • Alle externen Abhängigkeiten entfernen, indem Web-IDE-Assets intern ohne Internetverbindung gehostet werden.

  • Vollständige Entwicklungsfunktionen einschließlich Markdown-Vorschau, Erweiterungen und Debugging in isolierten Netzwerken aktivieren.

  • Strenge Compliance-Anforderungen für Regierungs-, Verteidigungs- und Finanzinstitutionen erfüllen.

Sicherheitsattribute verwandeln Schwachstellen-Rauschen in Handlung

Secure

Analyze

Manage

Wende Geschäftskontext auf Sicherheitsdaten an – erweitert durch KI, die dein Priorisierungsmuster lernt. Mit Sicherheitsattributen können Teams:

  • Triage-Zeit reduzieren, indem "Produktion + Internet-facing" Schwachstellen zuerst gefiltert werden.

  • Nach Business-Unit-Tags filtern, um zu identifizieren, welche Teams spezifische Schwachstellen behandeln sollten.

  • False Positives mit einem Klick massenhaft verwerfen und Test-Datei-Rauschen aus kritischen Pfaden entfernen.

  • KI-Prioritäten vorschlagen lassen (wenn aktiviert) basierend auf Ihren historischen Behebungsmustern.

CI/CD-Komponenten-Selbstreferenzierung für Versionskonsistenz

Build

Deploy

Komponenten kennen jetzt ihre eigenen Metadaten – von Commit-SHAs bis zu Versionsnummern – um Versionsdrift zu eliminieren, mit KI-Unterstützung für die Konfiguration, wenn aktiviert. Benutzer(innen) können:

  • Versionsabweichungen eliminieren mit spec:component, das sicherstellt, dass Docker-Images automatisch mit Komponentenversionen übereinstimmen.

  • Pipeline-Komplexität reduzieren mit dynamischen Abhängigkeiten, die sich an Ihre Matrix-Builds anpassen.

  • Funktioniert lokal-Fehler verhindern, indem konsistente Versionierung über Umgebungen hinweg sichergestellt wird.

  • KI-Konfigurationshilfe erhalten (wenn aktiviert) für komplexe Multi-Plattform-Szenarien.

Helm-Charts ohne Limits

Deploy

Manage

Operate

Unbegrenzter Chart-Speicher mit vorberechneten Metadaten für sofortigen Zugriff auf jede Version. Plattform-Teams können:

  • Auf jede historische Version zugreifen ohne 404-Fehler, die kritische Rollbacks stören.

  • Performance verbessern mit vorberechneten Metadaten, die On-Demand-Generierung eliminieren.

  • Chart-Governance zentralisieren ohne Aufteilung über Repositories für Skalierungs-Workarounds.

  • Deployment-Historie über alle Releases hinweg für einfachere Compliance und Debugging aufrechterhalten.

Code Owners mit vererbten Berechtigungen

Code

Manage

Vereinfachtes Ownership-Management, das die Organisationshierarchie respektiert und durch KI-Review erweitert wird, wenn konfiguriert. Teams können:

  • Redundante Konfiguration eliminieren, da Parent-Group-Berechtigungen automatisch auf Projekte angewendet werden.

  • Approval-Verzögerungen reduzieren, da die richtigen Reviewer bereits durch Vererbung Zugriff haben.

  • Bestehende CODEOWNERS-Dateien weiterhin funktionieren lassen ohne erforderliche Migration oder Änderungen.

  • KI-Pre-Review hinzufügen (wenn aktiviert) vor menschlichen Code Owners für schnellere Feedback-Zyklen.

GitLab Duo Agents standardmäßig bereit in Agentic Chat (Beta)

AI

Plan

Secure

Von GitLab entwickelte Agents für Planung und Sicherheit sind jetzt standardmäßig im Agentic Chat-Dropdown verfügbar. Wenn aktiviert, können Teams:

  • Komplexe Arbeit sofort aufschlüsseln mit dem GitLab Duo Planner Agent, der vage Anforderungen in umsetzbare Aufgaben verwandelt.

  • Meilenstein-Ausrichtung beibehalten, da der Duo Planner Agent Ihre Sprint-Deadlines automatisch respektiert.

  • Schwachstellen schnell verstehen mit dem GitLab Duo Security Analyst Agent, der CVEs in einfacher Sprache erklärt.

  • Auf beide Agents auf GitLab.com und selbst verwalteten Instanzen zugreifen.

Endbenutzer-Modellauswahl für Cloud-verbundene selbst verwaltete Instanzen (GA)

AI

Manage

Cloud-verbundene selbst verwaltete Benutzer(innen) können jetzt direkt in der GitLab-UI auswählen, welches KI-Modell ihre GitLab Duo Agentic Chat-Erfahrung antreibt. Dies gibt Teams mehr Flexibilität, um Performance, Kosten und Governance zu verwalten, während sie Modelle wählen, die am besten zu ihrer Umgebung passen – ob On-Premises, in einer Private Cloud oder in einer Public Cloud. Dies gibt Teams:

  • Größere Kontrolle über Modell-Performance, Genauigkeit und Kosten.

  • Die Möglichkeit, regional konforme oder interne Modelle für Datenresidenz-Anforderungen zu wählen.

  • Flexibilität, Modelle an Organisationsrichtlinien und Prioritäten anzupassen.

  • Konsistente Modellauswahl über jede selbst verwaltete Deployment-Umgebung hinweg.