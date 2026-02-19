Was ist neu in GitLab 18.9

Der Repository-Dateibaum-Browser ist eine lange geforderte Funktion, an der wir mit der Community gearbeitet haben, und ist jetzt in 18.9 auf GitLab.com, GitLab Self-Managed und GitLab Dedicated aktiviert. Er ist wie eine einklappbare Schublade strukturiert, die die Dateien und Verzeichnisse des Repositorys neben der Dateiliste und der Dateiansicht anzeigt. Diese Funktion: