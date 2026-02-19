Was ist neu in GitLab 18.9

Organisationen in regulierten Branchen können GitLab Duo Agent Platform jetzt in der Produktion auf Online Cloud Licenses ausführen und dabei Modelle auf ihrer eigenen Infrastruktur oder in genehmigten Cloud-Umgebungen hosten. Mit einem nutzungsbasierten Abrechnungsmodell über GitLab Credits bietet diese Bereitstellungsoption:
Hält Inferenzverkehr innerhalb deiner genehmigten Grenzen und hilft Organisationen, Anforderungen an Datenresidenz und Souveränität in Finanzdienstleistungen, Behörden und anderen regulierten Branchen zu erfüllen.
Bietet granulare Kostentransparenz durch Pro-Anfrage-Messung für genaue interne Verrechnung und behördliche Berichterstattung.
Beseitigt ein erhebliches Bereitstellungshindernis für Unternehmen, bei denen das Routing von Daten durch externe KI-Anbieter keine Option ist.