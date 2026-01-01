Der AI Accountability Report 2026 zeigt, wie Unternehmen den Schritt von der KI-Einführung zur KI-Verantwortlichkeit vollziehen. Die Einführung ist im Mainstream angekommen, der ROI übertrifft die Erwartungen, und Entwicklungsteams liefern schneller als je zuvor. Da die Codeerstellung beschleunigt wurde, verlagert sich die Arbeit nun nachgelagert auf Review, Sicherheit, Compliance und Bereitstellung. Erfahre, was eine Umfrage unter 1.528 DevSecOps-Fachkräften aus sechs Ländern über Kontext, Nachvollziehbarkeit und Governance-Praktiken ergeben hat, die die nächste Phase der agentischen Softwareentwicklung prägen.