KI-Orchestrierung im gesamten Software-Lebenszyklus
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Teams orchestrieren den Software-Lebenszyklus von oben, während KI-Agenten innerhalb dieses Zyklus sich wiederholende Aufgaben automatisieren und sich dabei an den von dir festgelegten Leitlinien orientieren.
Du kannst Agenten so erstellen oder optimieren, dass sie deinen Konventionen folgen, deinen Qualitätserwartungen entsprechen und Workflows unterstützen, die für deine Teams wichtig sind.
Hol dir exakt das, was dein Unternehmen braucht, um KI verantwortungsvoll und im großen Maßstab zu nutzen – mit klaren Berechtigungen, Grenzen und Transparenz.
Agenten und Abläufe können im Laufe der Zeit aktualisiert, erweitert oder ersetzt werden, sodass Teams ihre KI-Strategie weiterentwickeln und gleichzeitig plattformübergreifende Konsistenz wahren können.
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