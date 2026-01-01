Gitlab hat eine umfassende Lösung und ein DevOps-Toolset für die Entwicklerteams unserer Universität bereitgestellt. Diese Erfahrung hat uns sehr geholfen, die Komplexität und die Zeit für die Bereitstellung von Lösungen zu reduzieren und gleichzeitig die Zusammenarbeit auf allen Ebenen zu verbessern.
GitLab jetzt FedRAMP- und TX-RAMP-zertifiziert!
GitLab für staatliche und lokale Behörden
Stelle mit GitLab effiziente öffentliche Dienste bereit.
GitLab für mehr Effizienz und Modernisierung
in der Softwareentwicklung
400 %
höhere Produktivität der Entwickler(innen)
13 x
schnellere End-to-End-Sicherheitsscans
78 Stunden
Zeitersparnis pro Mitglied des Sicherheitsteams/Jahr
Mehr Effizienz in der Verwaltung
Anpassung und Innovation über eine zentralisierte Plattform.
Beschleunige die Entwicklung mit einer einheitlichen Plattform, die den Aufwand für die Toolwartung reduziert und die Bereitstellung beschleunigt.
Bürgerdienste modernisieren
Steigere die Effizienz von Diensten für Bürger(innen).
Führe deine Teams zusammen – für eine schnellere Bereitstellung sichererer Software und eine effektive Auswertung ihrer Auswirkungen.
Stärkung der Sicherheit
Eine Plattform für alle Sicherheitsscans und die automatische Durchsetzung von Vorschriften.
Durchsetzung granularer Zugriffskontrollen und MFA/SSO-Integration zum Schutz sensibler Bürgerdaten und Regierungssysteme.
FedRAMP®-Autorisierung erreicht und TX-RAMP zertifiziert
GitLab Dedicated for Government hat offiziell die FedRAMP® Moderate Authorization und die TX-RAMP-Zertifizierung erhalten. Dies ist ein wichtiger Meilenstein im Engagement von GitLab, moderne und skalierbare Cloud-basierte Lösungen für Organisationen des öffentlichen Sektors und regulierte Branchen bereitzustellen.Mehr erfahren
Bessere Software schneller bereitstellen
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Sieh dir an, was dein Team mit der umfassendsten KI-gestützten DevSecOps-Plattform erreichen kann.