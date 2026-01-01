GitLab jetzt FedRAMP- und TX-RAMP-zertifiziert!

GitLab für staatliche und lokale Behörden

Stelle mit GitLab effiziente öffentliche Dienste bereit.

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GitLab für mehr Effizienz und Modernisierung
in der Softwareentwicklung

400 %

höhere Produktivität der Entwickler(innen)

13 x

schnellere End-to-End-Sicherheitsscans

78 Stunden

Zeitersparnis pro Mitglied des Sicherheitsteams/Jahr

Mehr Effizienz in der Verwaltung

Anpassung und Innovation über eine zentralisierte Plattform.

Beschleunige die Entwicklung mit einer einheitlichen Plattform, die den Aufwand für die Toolwartung reduziert und die Bereitstellung beschleunigt.

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GitLab ist
anerkannter Vorreiter

GitLab ist ein Leader im Gartner® Magic Quadrant™ für DevOps-Plattformen 2025
GitLab ist ein Leader im Gartner® Magic Quadrant™ für KI-Code-Assistenten 2025

Bürgerdienste modernisieren

Steigere die Effizienz von Diensten für Bürger(innen).

Führe deine Teams zusammen – für eine schnellere Bereitstellung sichererer Software und eine effektive Auswertung ihrer Auswirkungen.

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Gitlab hat eine umfassende Lösung und ein DevOps-Toolset für die Entwicklerteams unserer Universität bereitgestellt. Diese Erfahrung hat uns sehr geholfen, die Komplexität und die Zeit für die Bereitstellung von Lösungen zu reduzieren und gleichzeitig die Zusammenarbeit auf allen Ebenen zu verbessern.

John Nicpon

Sr. Manager of Systems Engineering, Office of Information Technology, Universität von Nevada

Stärkung der Sicherheit

Eine Plattform für alle Sicherheitsscans und die automatische Durchsetzung von Vorschriften.

Durchsetzung granularer Zugriffskontrollen und MFA/SSO-Integration zum Schutz sensibler Bürgerdaten und Regierungssysteme.

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FedRAMP®-Autorisierung erreicht und TX-RAMP zertifiziert

GitLab Dedicated for Government hat offiziell die FedRAMP® Moderate Authorization und die TX-RAMP-Zertifizierung erhalten. Dies ist ein wichtiger Meilenstein im Engagement von GitLab, moderne und skalierbare Cloud-basierte Lösungen für Organisationen des öffentlichen Sektors und regulierte Branchen bereitzustellen.

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tx ramp

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