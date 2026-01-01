GitLab für staatliche und lokale Behörden

Gitlab hat eine umfassende Lösung und ein DevOps-Toolset für die Entwicklerteams unserer Universität bereitgestellt. Diese Erfahrung hat uns sehr geholfen, die Komplexität und die Zeit für die Bereitstellung von Lösungen zu reduzieren und gleichzeitig die Zusammenarbeit auf allen Ebenen zu verbessern.

John Nicpon Sr. Manager of Systems Engineering, Office of Information Technology, Universität von Nevada