Nutzungsbedingungen von GitLab

Die AKTUELLEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN (sofern in der Tabelle unten nicht anders angegeben) gelten für Neukäufe sowie für Verlängerungen, die am oder nach dem 29. August 2024 getätigt werden. Wenn du vor dem 29. August 2024 ein Bestellformular/Angebot erhalten oder eine Lizenz gekauft hast, findest du die für deinen Kauf und/oder deine Nutzung der GitLab-Software geltenden Bedingungen in der nachfolgenden Vereinbarungshistorie. Für jedes GitLab-Abonnement, das vor dem 29. August 2024 erworben wurde, einschließlich Upgrades und zusätzlicher Benutzer(innen), die für dieses Abonnement erworben wurden, gilt die Vereinbarung, die zum Zeitpunkt des Erwerbs des Abonnements in Kraft war.