5 Wege für Führungskräfte, DevOps-Teams mit KI zu unterstützen

Künstliche Intelligenz (KI) wird die Art und Weise, wie DevSecOps-Teams Software entwickeln, verändern. IT-Führungskräfte sind in der Lage, ihren Teams dabei zu helfen, alle Vorteile der KI voll auszuschöpfen – indem sie sich darauf konzentrieren, wie die Technologie die Effizienz steigern, die Arbeit der Entwickler(innen) erleichtern und die persönliche Zusammenarbeit fördern kann, anstatt sie zu ersetzen.

„Wenn Entwickler(innen) die richtigen Tools haben, um ihre Arbeit effizient zu erledigen, sind sie zufriedener und weniger gestresst“, sagt Abubakar Siddiq Ango, Developer Evangelism Program Manager bei GitLab. „Und wenn Entwickler(innen) zufriedener, weniger gestresst und weniger ausgebrannt sind, machen sie ihre Arbeit besser und suchen nicht nach einem neuen Job. Das bedeutet also bessere Produktivität und geringere Fluktuation. Ein großer Gewinn.“

KI-Funktionen, die in eine durchgängige DevSecOps-Plattform integriert sind, sollen Entwickler(innen) befähigen und ihre Arbeit erleichtern. Stell dir KI als die nächste Generation der Automatisierung vor, die Entwickler(inne)n die Freiheit gibt, sich auf die wertvolle Arbeit zu konzentrieren, die sie lieben – das Schreiben von innovativem Code.

Hier sind fünf Möglichkeiten, wie du deinen DevSecOps-Teams helfen kannst, KI zu nutzen, um ihre Arbeitsweise zu verändern:

1. Stärke das Selbstvertrauen der Entwickler(innen) mit KI-Schulungen

Eine der besten Möglichkeiten, wie Führungskräfte ihren Teams helfen können, ist die Automatisierung von Routineaufgaben und die schnellere und effizientere Lösung von Problemen. Denn dadurch wird die Arbeit der Entwickler(innen) einfacher, interessanter und stressfreier. Und genau das ist die Aufgabe von KI.

Durch den Einsatz von KI-Tools – wie Codevorschläge, Zusammenfassungen von Sicherheitslücken und Codeerläuterung – brauchen Entwickler(innen) weniger Zeit und Energie für banale, sich wiederholende und zeitraubende Aufgaben. Das entlastet sie enorm und trägt dazu bei, die Qualität ihrer Arbeit zu verbessern.

„Das wird die Arbeit der Entwickler(innen) definitiv verbessern“, sagt Ango. „Ich würde sagen, dass ich 70 % meiner Zeit damit verbringe, eine Funktion zu googeln oder etwas zu recherchieren. Wenn ich dieses Wissen in Sekundenschnelle abrufen kann, anstatt mehrere Stunden zu recherchieren, kann ich all diese Zeit und Energie für das eigentliche Schreiben von Code nutzen. KI übernimmt die Routineaufgaben, sodass Menschen ihre Zeit für wichtigere Dinge verwenden können.“

Um KI so in die Arbeit zu integrieren, dass sie DevSecOps-Teammitglieder nicht zusätzlich belastet, sollten Führungskräfte sicherstellen, dass ihre Mitarbeitenden die erforderlichen Schulungen erhalten, um sich mit den KI-Funktionen vertraut zu machen. Tatsächlich zeigen unsere Nachforschungen, dass fast ein Drittel der Befragten (31 %) befürchten, nicht über die erforderlichen Fähigkeiten zu verfügen, um KI einzusetzen oder KI-Ergebnisse zu interpretieren. Natürlich sind Schulungen immer wichtig, aber bei etwas so Neuem wie KI sollten Führungskräfte darauf achten, dass die Mitarbeitenden die Technologie selbstbewusst und mit Begeisterung nutzen.

2. Arbeite mit Teams zusammen, um KI strategisch einzusetzen

Je weniger Zeit Entwickler(innen) mit manuellen Aufgaben verbringen, desto mehr Zeit haben sie, um an neuen Features für die nächste Version des Projekts zu arbeiten oder an der nächsten großen Softwarekomponente zu tüfteln. Das heißt auch, dass sie mehr Zeit haben, sich wieder Projekten zu widmen, die aus Zeitgründen zurückgestellt wurden.

Durch die Verwendung von KI zur Generierung von Codevorschlägen und -erläuterungen oder durch die Verwendung einer KI-basierten Grundursachenanalyse zur Identifizierung der Ursache eines Problems haben Entwickler(innen) mehr Zeit, Projekte voranzutreiben und sich auf übergeordnete Anforderungen zu konzentrieren.

„Ich denke, Führungskräfte und IT-Verantwortliche müssen verstehen, dass sie ihren Mitarbeitenden mit KI helfen, mehr zu erreichen“, sagt Karen Kwentus, Senior Solutions Architect bei GitLab. „Diese Funktionen beseitigen sich wiederholende Aufgaben. Während der Entwicklung habe ich oft Stunden damit verbracht, ein Problem zu lösen. Wenn KI mir Code vorschlagen oder Sicherheitslücken zusammenfassen kann, spare ich viel Zeit. Plötzlich schaffe ich in derselben Zeit mehr.“

Ango fügt hinzu: „KI wird zu mehr Effizienz bei der Entwicklung, Sicherung und Bereitstellung von Software führen.“

Führungskräfte sollten über die verfügbaren KI-Funktionen auf dem Laufenden bleiben und gemeinsam mit ihren Teams herausfinden, welche Workflows sie mit KI zuerst vereinfachen können. Wo kann KI eingesetzt werden, um Entwickler(innen) zu entlasten und ihre Arbeit effizienter zu gestalten? Sobald eine KI-Lösung implementiert ist und Entwickler(innen) positive Ergebnisse sehen, können Führungskräfte gemeinsam mit ihren Teams ermitteln, welche Projekte oder Maßnahmen sich verzögert haben oder zurückgestellt wurden, und damit beginnen, diese wieder auf den Weg zu bringen.

3. Die Bedeutung der persönlichen Zusammenarbeit betonen

Einer der größten Vorteile einer DevSecOps-Plattform ist, dass sie ein Umfeld fördert, in dem alle zusammenarbeiten. Alle Teammitglieder, sowohl innerhalb der DevSecOps-Teams als auch in anderen Abteilungen des Unternehmens haben einen Überblick über den gesamten Software-Entwicklungsprozess. So können Leute aus verschiedenen Teams miteinander reden, sich gegenseitig bei Hindernissen helfen und Vorschläge zur Effizienzsteigerung machen.

KI-Funktionen unterstützen das.

„Wenn Kolleg(inn)en Kommentare zu dem Code posten, den du gerade entwickelst, ist das nur dann hilfreich, wenn du auch die Zeit hast, alles aufzunehmen und zu verarbeiten“, sagt Ango. „Wenn jemand um eine Review bittet, kann die KI eine Zusammenfassung dieser Anfrage erstellen. Und wenn Teammitglieder Reviews durchführen, kann die KI diese Kommentare zusammenfassen, sodass du leichter verstehen kannst, was sie zu deinem Projekt sagen. Anstatt Menschen auseinanderzubringen, bringt die KI sie näher zusammen.“

Er fügt hinzu: „Workflow bedeutet: KI-fähig. Durch KI verbessert. Nicht von KI ersetzt.“

KI kann mehr als nur Aufgaben automatisieren. Sie hilft Teammitgliedern bei der Kommunikation und schafft mehr Möglichkeiten für die persönliche Zusammenarbeit. Führungskräfte können ihre Teams unterstützen, indem sie ein Umfeld fördern, das Kommunikation und Zusammenarbeit begünstigt, und die Mitarbeitenden daran erinnern, dass KI ihnen diese Möglichkeiten eröffnet.

4. Teams dazu ermutigen, Verantwortung für die Sicherheit zu teilen

Mit den KI-basierten Zusammenfassungen von Sicherheitslücken wird das Schützen von Code effizienter, weniger anstrengend und schneller.

Wenn zum Beispiel ein(e) Entwickler(in) Code pusht und eine Warnung bekommt, dass eine SQL Injection erkannt wurde, ist vielleicht nicht sofort klar, wie sich das auf den Code auswirkt. Die KI kann aber ganz einfach erklären, um welche Art von Sicherheitslücke es sich handelt, wie sie den Code beeinflusst und welche Auswirkungen sie auf die ganze Software hat – und sie gibt auch Tipps, wie das Problem behoben werden kann.

„Wenn KI eine Sicherheitslücke erklären und eine Lösung vorschlagen kann, ist das genau das, was ich will“, sagt Kwentus. „Entwickler(innen) und Sicherheitsteams sind letztendlich für die Implementierung der Korrekturmaßnahmen verantwortlich, aber sie profitieren von umsetzbaren Hinweisen, Kontext und Erklärungen von der KI. Mit mehr Informationen kann ein(e) Benutzer(in) das Problem schneller priorisieren und beheben.“

Da IT-Führungskräfte eine wichtige Rolle dabei spielen, sicherzustellen, dass DevSecOps-Teams automatisierte Sicherheits- und Compliance-Tests und Warnmeldungen nutzen, haben sie auch dafür zu sorgen, dass die Teams sicherheitsrelevante KI-Tools wie Zusammenfassungen von Sicherheitslücken einsetzen. Die Teammitglieder verstehen zunehmend, dass Sicherheit eine gemeinsame Verantwortung ist. Das heißt, dass die Behebung von Problemen nicht nur einem Sicherheitsteam überlassen werden sollte, das sich am Ende eines Projekts darum kümmert. Entwickler(innen), die den Code schreiben, können KI-Funktionen nutzen, um sich auftretende Probleme erklären zu lassen und Vorschläge umsetzen, um diese zu beheben, sobald sie gefunden werden.

5. KI-Champions in deinen Teams finden

Führungskräfte sollten sich Zeit nehmen, um mit ihren Teams über die KI-Funktionen ihrer DevSecOps-Plattform zu reden und darüber, wie diese Tools ihre Workload erleichtern können. „Teile deine Ziele mit deinen Teams“, sagt Kwentus. „Gib ihnen Informationen. Sprich über Zeitersparnis und mentale Entlastung. Erkläre ihnen, dass sie weniger Zeit mit der Suche nach Sicherheitslücken verbringen und mehr Zeit für das Schreiben von Code haben werden. Sie haben sich diesen Job nicht ausgesucht, um all diese anderen Aufgaben zu erledigen. Sie wollen Code schreiben, und dafür haben sie dann mehr Zeit.“

Durch die Entlastung und den Abbau von Stress werden Entwickler(innen) mehr Freude an ihrer Arbeit haben. Und zufriedenere Mitarbeitende bleiben länger im Unternehmen, was zu stabileren DevSecOps-Teams und weniger Arbeit für Führungskräfte führt.

„Entwickler(innen) sind gestresst, wenn sie versuchen, etwas zu erledigen, aber immer wieder auf Engpässe stoßen“, sagt Ango. „Die Beseitigung dieser Engpässe verringert ihren Stress und die Gefahr von Burnouts. Und das macht es für alle einfacher.“

IT-Führungskräfte sollten natürlich darauf achten, offen mit ihren Teams über die KI-Fähigkeiten ihrer DevSecOps-Plattformen zu sprechen, ihnen zu erklären, wie die Funktionen ihre Arbeit erleichtern können, und sicherzustellen, dass sie die erforderlichen Schulungen erhalten, um die Tools effizient und sicher zu nutzen.

Führungskräfte können diese Kommunikation vereinfachen, indem sie einflussreiche Personen in ihren Teams finden und fördern, die sich für den Einsatz von KI begeistern und als Vorreiter(innen) fungieren, um andere zur Nutzung der Technologie zu ermutigen. Indem sie den Teammitgliedern nicht nur die Tools zur Verfügung stellen, die ihnen die Arbeit erleichtern, sondern ihnen auch das Wissen über deren Nutzung vermitteln und sie zur Anwendung ermutigen, werden die Entwickler(innen) wahrscheinlich zufriedener in ihrer Arbeit sein.