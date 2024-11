Articles By

Emilio Salvador Vice President, Strategy and Developer Relations

Emilio Salvador ist Vice President of Strategy and Developer Relations bei GitLab. Emilio ist Technologieexperte und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung. Er war bei Amazon und Microsoft tätig und leitete zuletzt bei Google die Strategie und den Betrieb des Teams Developer Advocacy and Experience. Er hat einen MBA-Abschluss der MIT Sloan School of Management.