Warum Softwarelogistik der Schlüssel zu rascheren Innovationen ist

Software treibt nicht nur dein Geschäft voran – sie ist dein Geschäft. Während Unternehmen viel in Entwicklungsmöglichkeiten investieren, wird eine entscheidende Komponente oft übersehen: die Softwarelogistik.

Die Softwarelogistik umfasst alles, was nach der Verpackung des Codes für die Auslieferung geschieht: Bereitstellung, Konfiguration, Überwachung und Wartung. Stell dir das als die wichtige zweite Hälfte deiner Software-Lieferkette vor, in der auch die brillanteste Lösung ohne die passende Ausführung zum Misserfolg werden kann.

Die Herausforderung ist klar: Statistisch kommt auf 100 Entwickler(innen) in deinem Unternehmen nur eine Person im IT-Betrieb. Diese Teammitglieder konzentrieren sich im Normalfall auf Netzwerktechnik, Datenbankverwaltung, Platform Engineering und Site Reliability. Da generative KI die Menge an Code, die Entwickler(innen) produzieren, drastisch erhöhen wird, entsteht ein nicht nachhaltiger Engpass in der Abwicklung deiner Softwarebereitstellung.

Warum herkömmliche Ansätze nicht ausreichen

Herkömmliche Ansätze, um dieses Ungleichgewicht zu beheben, lassen sich typischerweise einer von zwei Kategorien zuordnen: entweder werden IT-Betriebsteams überlastet oder Entwickler(innen) werden gezwungen, zu IT-Betriebsexpert(inn)en zu werden. Beides funktioniert nicht gut.

Wenn IT-Betriebsteams überfordert sind, schaffen sie restriktive Prozesse, die die Bereitstellung verlangsamen. Wenn Entwickler(innen) gezwungen werden, den IT-Betrieb zu übernehmen, haben sie weniger Zeit für ihre Kernkompetenz – nämlich geschäftliche Problemstellungen durch Software zu lösen. Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass Entwickler(innen) normalerweise nur rund 21 % ihrer Zeit mit dem Programmieren von neuem Code verbringen. Der Rest verteilt sich auf Meetings, Wartung und Verwaltungsaufgaben.

Diese Ineffizienz ist frustrierend und teuer. Jeden Tag warten deine Innovationen darauf, bereitgestellt zu werden. Dadurch verlieren sie an geschäftlichem Nutzen.

Das Premium-Bereitstellungsmodell für Software

Stell dir vor, du könntest deine Softwarebereitstellung garantiert zuverlässig und prognostizierbar machen. Genau das verspricht eine effiziente Softwarelogistik.

So wie moderne Logistikunternehmen durch die Optimierung der Lieferkette den Einzelhandel revolutioniert haben – also durch den effizienten Transport der Produkte vom Lager zu den Kund(inn)en – müssen Unternehmen Software reibungslos von Paket-Registries zur Produktivumgebung bringen.

Immer mehr Unternehmen investieren in Platform Engineering, um die Softwareentwicklung zu beschleunigen, indem Best Practices und Komponenten für die Entwicklungsteams standardisiert werden. Wenn sich deine Platform-Engineering-Initiativen jedoch ausschließlich um die Entwicklererfahrung drehen, fehlt ein entscheidendes Puzzleteil. Es ist zwar wichtig, die Entwicklererfahrung zu verbessern, jedoch sind Effizienzgewinne bei der Programmierung nutzlos, wenn dein Unternehmen dann in betrieblicher Hinsicht nicht in der Lage ist, diesen Code auch effektiv bereitzustellen, zu konfigurieren, zu überwachen und zu pflegen.

Hier kommt die Softwarelogistik ins Spiel: Sie stellt sicher, dass diese höhere Programmiergeschwindigkeit auch wirklich geschäftlichen Mehrwert schafft, anstatt Engpässe bei der Bereitstellung oder betriebliches Chaos zu verursachen.

Der Wettbewerbsvorteil von Softwarelogistik

Eine effektive Softwarelogistikstrategie bietet mehrere wichtige Vorteile:

Beschleunigte Entwicklungszyklen: Senke die Zeit von der Fertigstellung des Codes bis zur Bereitstellung in der Produktivumgebung von Wochen auf Tage oder sogar auf nur wenige Stunden.

Senke die Zeit von der Fertigstellung des Codes bis zur Bereitstellung in der Produktivumgebung von Wochen auf Tage oder sogar auf nur wenige Stunden. Verbesserte Sicherheitslage : Integriere die Sicherheit in Entwicklungs-Pipelines und behandle sie nicht mehr als letzte Hürde. So reduzierst du Sicherheitslücken und behältst gleichzeitig die gewünschte Geschwindigkeit bei.

: Integriere die Sicherheit in Entwicklungs-Pipelines und behandle sie nicht mehr als letzte Hürde. So reduzierst du Sicherheitslücken und behältst gleichzeitig die gewünschte Geschwindigkeit bei. Verbesserte betriebliche Effizienz : Ermögliche es deinem kleinen IT-Betriebsteam durch Automatisierung und Self-Service-Angebote, mehr Entwickler(innen) zu unterstützen.

: Ermögliche es deinem kleinen IT-Betriebsteam durch Automatisierung und Self-Service-Angebote, mehr Entwickler(innen) zu unterstützen. Bessere Ressourcennutzung: Sorge dafür, dass deine teuren Entwicklungstalente geschäftlichen Wert schaffen, anstatt sich mit den Komplexitäten bei der Bereitstellung herumschlagen zu müssen.

Optimierung für eine effiziente Softwarelogistik

Bei Gesprächen mit technischen Führungskräften in Unternehmen unterschiedlicher Größen habe ich mehrere Muster erkannt, durch die sich eine erfolgreiche Implementierung von Softwarelogistik auszeichnet. Diese drei Schritte kannst du unternehmen, um deine Softwarelogistik zu optimieren:

Erstelle ein unternehmensweites Delivery Framework für deine Anwendungen

Moderne Softwarebereitstellung erfordert eine ausgefeilte Orchestrierung übergreifend über verschiedene Umgebungen, Bereitstellungsstrategien und betrieblichen Belange hinweg. Ein effektives Framework sollte Aspekte berücksichtigen, darunter die Freigabe-Orchestrierung, um die Bereitstellung von voneinander abhängigen Services über Umgebungen hinweg zu koordinieren, Strategien für progressive Bereitstellung wie Canary-Releases und Feature-Flags für kontrollierte Rollouts mit automatisierter Verifizierung sowie die Automatisierung der Bereitstellung, mit der die zugrundeliegende Infrastruktur durch Schnittstellen erstellt wird, die dich Richtlinien kontrolliert werden. Gleichzeitig werden so Sicherheitsleitlinien und Compliance-Anforderungen durchgesetzt. Da in jeder Phase ein Nachweis erstellt wird, entsteht mit diesem Framework eine nachvollziehbare Aufzeichnung des gesamten Bereitstellungsprozesses, durch die eine Risikobewertung und Compliance-Validierung in Echtzeit ermöglicht wird.

Unternehmen mit Top-Leistungen benötigen in ihrer gesamten Bereitstellungspipeline umfassende Metriken – von den Code-Commits bis hin zur Leistung in der Produktivumgebung. Was du nicht misst, kannst du auch nicht verwalten – die besten Teams messen daher alles von der Bereitstellungsgeschwindigkeit über die betriebliche Stabilität bis hin zur Sicherheitslage. Eine einheitliche Datenstruktur ist das Nervensystem einer effektiven Softwarelogistik, denn sie verbindet zuvor abgeschottete Daten im gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung und ermöglicht so eine intelligente Entscheidungsfindung und Automatisierung.

Steigere die Autonomie der Entwickler(innen) durch goldene Pipelines

Intuitive Schnittstellen, bei denen Entwickler(innen) Bereitstellungen initiieren können, ohne die zugrundeliegende Komplexität verstehen zu müssen, sowie entsprechende integrierte Leitlinien reduzieren die Arbeitsbelastung des IT-Betriebsteams und beschleunigen zugleich die Bereitstellungszyklen. Eine Führungskraft im Bereich des Platform Engineering sagte einmal zu mir: „Unser Job ist es, die Plattform so benutzerfreundlich zu machen, dass die Teams sie eigenständig nutzen können.“

Softwarelogistik: Wettbewerbsvorteil für Digital-First-Unternehmen

Da der Wettbewerbsdruck immer stärker wird, wird es zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil, Software effizient vom Testen zur Produktion zu bringen. Indem du Softwarelogistik als wichtiges Konzept implementierst, hilfst du deinem kleinen IT-Betriebsteam, deine Entwicklungsabteilung effektiv zu unterstützen, wodurch Innovationen beschleunigt werden, ohne Abstriche bei Sicherheit und Zuverlässigkeit machen zu müssen.