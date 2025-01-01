Was ist YAML: Grundlagen verstehen

YAML hat viele Anwendungen, wie das Definieren von Konfigurationseinstellungen, des gewünschten Zustands einer Anwendung oder der Schritte eines automatisierten Workflows. Es spielt eine entscheidende Rolle in DevOps, indem es Entwickler(innen) ermöglicht, kritische Tools wie Ansible und Kubernetes zu integrieren.

YAML in Ansible

Ansible ist ein Open-Source-Automatisierungstool zur Automatisierung einer Vielzahl von IT-Aufgaben, einschließlich Konfigurationsmanagement, Anwendungsbereitstellung und Systembereitstellung.

Ein Ansible-Playbook ist im Wesentlichen eine in YAML geschriebene Konfigurationsdatei, die eine automatisierte Aufgabe oder einen Prozess definiert. Ein Ansible-Modul nutzt diese Playbooks, um den aktuellen Zustand verwalteter Knoten zu bewerten und die vorgeschriebene Aufgabe auszuführen.

Zusammen machen YAML und Ansible die Infrastrukturautomatisierung zugänglicher, indem sie klare, versionskontrollierte Anweisungen bereitstellen, die Teams leicht überprüfen und verwalten können.

YAML für Kubernetes

Kubernetes ist eine Open-Source-Orchestrierungsplattform zur Bereitstellung, Skalierung und Verwaltung containerisierter Anwendungen. Jede Kubernetes-Ressource (Pods, Deployments, Services, ConfigMaps) in einem Cluster wird mit einer Manifest-Datei definiert, die normalerweise in YAML geschrieben ist und den gewünschten Zustand einer Ressource angibt, wie:

Wie viele Repliken ausgeführt werden sollen

Welche Container-Images verwendet werden sollen

Wie Netzwerk und Speicher sich verhalten sollen

Welche Konfigurationswerte oder Geheimnisse angewendet werden sollen

Kubernetes vergleicht kontinuierlich den tatsächlichen Zustand des Clusters mit dem in der YAML-Datei beschriebenen Zustand und gleicht Unterschiede aus. Da Kubernetes sehr komplex werden kann, spielt YAML eine entscheidende Rolle bei der Vereinfachung seiner Konfiguration und Wartbarkeit.