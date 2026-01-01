Automatisierung in der Software Factory verbindet wiederkehrende Arbeit über den gesamten Softwarelebenszyklus. Sie kann koordinieren, wie Teams Arbeit aufnehmen, Änderungen erstellen und testen, Sicherheit und Qualität prüfen, Releases vorbereiten und auf das reagieren, was nach dem Deployment passiert.

Eine sinnvolle Automatisierungsstrategie sorgt für mehr als nur schnelle Änderungen. Sie macht vorgeschriebene Prüfungen wiederholbar, liefert Teams zeitnahes Feedback und wendet Release-Kontrollen an, die zum Workflow passen. Continuous Deployment kann für manche Änderungen und Umgebungen richtig sein; für jedes Team ist es aber keine Pflicht.

Das Ziel ist, Routineschritte einheitlich und sichtbar zu machen, damit Menschen weniger Zeit mit der Koordination manueller Übergaben verbringen und mehr Zeit für die Entscheidungen haben, die ihr Urteilsvermögen erfordern. Eine Pipeline kann eine Reihe von Build- und Bereitstellungsaufgaben automatisieren, aber eine Software Factory hängt zusätzlich von Zuständigkeiten, Kontext, Richtlinien und Feedback zwischen den Phasen ab.