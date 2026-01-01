Automatisierung und CI/CD in der Software Factory: So greifen sie ineinander
Automatisierung in der Software Factory verbindet die wiederholbaren Schritte, die eine Änderung von der Entwicklung bis zum Release bringen. Continuous Integration und Continuous Delivery oder Deployment (CI/CD) automatisieren wichtige Teile dieses Wegs, darunter das Erstellen, Testen und Bereitstellen von Änderungen. Sie sind Teil einer Software Factory, aber nicht die ganze Factory.
Automatisierung in der Software Factory verbindet wiederkehrende Arbeit über den gesamten Softwarelebenszyklus. Sie kann koordinieren, wie Teams Arbeit aufnehmen, Änderungen erstellen und testen, Sicherheit und Qualität prüfen, Releases vorbereiten und auf das reagieren, was nach dem Deployment passiert.
Eine sinnvolle Automatisierungsstrategie sorgt für mehr als nur schnelle Änderungen. Sie macht vorgeschriebene Prüfungen wiederholbar, liefert Teams zeitnahes Feedback und wendet Release-Kontrollen an, die zum Workflow passen. Continuous Deployment kann für manche Änderungen und Umgebungen richtig sein; für jedes Team ist es aber keine Pflicht.
Das Ziel ist, Routineschritte einheitlich und sichtbar zu machen, damit Menschen weniger Zeit mit der Koordination manueller Übergaben verbringen und mehr Zeit für die Entscheidungen haben, die ihr Urteilsvermögen erfordern. Eine Pipeline kann eine Reihe von Build- und Bereitstellungsaufgaben automatisieren, aber eine Software Factory hängt zusätzlich von Zuständigkeiten, Kontext, Richtlinien und Feedback zwischen den Phasen ab.
CI/CD automatisiert den Weg von einer Codeänderung zu einer verifizierten, auslieferbaren Änderung. Continuous Integration hilft Teams, Änderungen häufig zu integrieren und automatisierte Prüfungen auszuführen. Continuous Delivery und Continuous Deployment weiten die Automatisierung auf den Release-Prozess aus.
In einer Software Factory kann CI/CD:
- Änderungen in einer wiederholbaren Umgebung erstellen.
- Tests und andere vorgeschriebene Prüfungen ausführen, wenn Änderungen vorgeschlagen oder aktualisiert werden.
- Ergebnisse an Entwicklungs- und Review-Verantwortliche liefern, damit sie Fehler beheben können.
- Änderungen für das Deployment paketieren oder vorbereiten.
- Gemäß den Release-Regeln des Teams in ausgewählten Umgebungen bereitstellen.
CI/CD ist eine der Ausführungs- und Verifizierungsebenen der Factory. Für sich genommen legt CI/CD nicht fest, welche Arbeit erledigt werden soll, wer ein Release genehmigen darf, welche Risiken akzeptabel sind oder wie Teams aus dem Feedback aus der Produktion lernen.
Was ist der Unterschied zwischen Continuous Integration, Continuous Delivery und Continuous Deployment?
Diese Praktiken hängen zusammen, beschreiben aber unterschiedliche Teile des Workflows.
- Continuous Integration (CI) bedeutet, Codeänderungen häufig in eine gemeinsame Codebase zu integrieren und diese Änderungen mit automatisierten Builds und Tests zu prüfen. Ziel ist es, Integrationsprobleme zu entdecken, solange noch an der Änderung gearbeitet wird.
- Continuous Delivery automatisiert die Schritte, die nötig sind, um Änderungen in einem releasefähigen Zustand zu halten. Ein Release kann trotzdem eine bewusste Entscheidung oder Genehmigung erfordern.
- Continuous Deployment geht einen Schritt weiter: Änderungen, die die vorgeschriebenen Bedingungen erfüllen, werden automatisch bereitgestellt, oft bis in die Produktion, ohne dass für jede Änderung eine eigene manuelle Release-Entscheidung nötig ist.
Continuous Delivery bedeutet nicht unbedingt, dass jede Änderung automatisch in die Produktion geht. Bei Continuous Deployment ist das der Fall. Teams können ein Release-Modell wählen, das zu ihren Nutzenden, ihrer Risikotoleranz, ihren betrieblichen Anforderungen und ihrer Fähigkeit passt, Probleme zu erkennen und darauf zu reagieren.
Eine Pipeline beschreibt die Jobs, die ausgeführt werden, und die Bedingungen oder Abhängigkeiten, die festlegen, wann sie laufen. In GitLab definieren Teams Pipelines in einer
.gitlab-ci.yml-Datei. Jobs erledigen Aufgaben wie das Kompilieren von Code, das Ausführen von Tests, das Scannen von Änderungen oder das Bereitstellen einer Anwendung. Stages bringen Jobs in eine Reihenfolge; Jobs in derselben Stage können parallel laufen, während spätere Stages in der Regel warten, bis frühere Arbeit erfolgreich abgeschlossen ist.
Eine typische Pipeline kann:
- Die Änderung erstellen.
- Unit-, Integrations- oder andere relevante Tests ausführen.
- Vorgeschriebene Sicherheits- oder Qualitätsprüfungen ausführen.
- Das verifizierte Ergebnis paketieren.
- Gemäß den Regeln des Workflows in einer Test- oder Produktionsumgebung bereitstellen.
Teams können außerdem Abhängigkeiten definieren, damit Arbeit startet, sobald ihre Voraussetzungen erfüllt sind, statt auf Jobs zu warten, die nichts damit zu tun haben. Eine gut gestaltete Pipeline liefert schnell nützliches Feedback, ohne die Prüfungen zu überspringen, die für eine Release-Entscheidung nötig sind.
Automatisierung und Kontrolle sind keine Gegensätze. Teams können wiederholbare Prüfungen automatisieren und trotzdem entscheiden, wo eine menschliche Genehmigung, eine Richtlinienprüfung oder eine andere Release-Bedingung nötig ist.
Diese Praktiken helfen dir beim Gestalten des Release-Wegs:
- Vorgeschriebene Prüfungen explizit machen. Lege fest, welche Tests, Scans, Reviews und Genehmigungen eine Änderung bestehen muss, bevor sie weitergehen darf.
- Release-Regeln im Workflow verankern. Mach klar, welche Branches, Umgebungen oder Arten von Änderungen ein Deployment auslösen dürfen und wer Ausnahmen genehmigen darf.
- Eine Rollout-Strategie wählen, die zur Tragweite passt. Ein gestaffelter Rollout, ein Canary-Release oder ein anderes kontrolliertes Release kann helfen, die Auswirkungen zu begrenzen, während eine Änderung bewertet wird. Diese Ansätze sind Optionen, keine allgemeingültigen Vorgaben.
- Nachverfolgbarkeit bewahren. Halte die Beziehung zwischen einer Änderung, ihren Prüfungen, Genehmigungen und dem daraus entstandenen Release so klar, dass das Team nachvollziehen kann, was passiert ist.
- Für den Fehlerfall planen. Lege fest, wie ein Problem erkannt wird, wie ein Release bei Bedarf pausiert oder zurückgenommen wird und wie das, was das Team daraus lernt, in die nächste Änderung einfließt.
Die richtige Balance hängt davon ab, welche Folgen eine fehlgeschlagene Änderung hat und wie zuverlässig das Team Probleme erkennen und beheben kann. Entscheidend ist, Release-Kontrollen bewusst zu wählen, statt anzunehmen, dass jede erfolgreiche Pipeline automatisch in die Produktion bereitstellen sollte.
Beginne mit einem wiederkehrenden Workflow, bei dem das erwartete Ergebnis und die grundlegenden Prüfungen klar sind. Weite die Automatisierung dann aus, sobald der Workflow zuverlässiger wird.
- Den aktuellen Weg abbilden. Verfolge eine typische Änderung vom Code bis zum Release. Halte manuelle Übergaben, wiederholte Einrichtungsschritte, Wartezeiten und Stellen fest, an denen Arbeit oder Kontext verloren geht.
- Eine erste Verbesserung bestimmen. Wähle eine wiederkehrende Aufgabe oder Prüfung mit klaren Eingaben und einem beobachtbaren Ergebnis, etwa einen Build oder Test, den Teams bereits regelmäßig ausführen.
- Bedingungen für Bestehen und Fehlschlagen festlegen. Lege gemeinsam fest, was die Prüfung belegt, was passieren soll, wenn sie fehlschlägt, und wer für die Behandlung von Ausnahmen zuständig ist.
- Automatisieren und beobachten. Füge die Aufgabe zur Pipeline hinzu und prüfe, ob das Ergebnis zeitnah, zuverlässig und für die Personen nützlich ist, die darauf reagieren.
- Mit Schutzmechanismen ausweiten. Füge weitere Prüfungen hinzu oder automatisiere das Deployment, wenn das Team eine klare Release-Richtlinie, ausreichende Verifizierung und einen Reaktionsplan hat.
Mit diesem schrittweisen Ansatz verbessern Teams den Workflow, den sie bereits haben, statt eine Automatisierung zu schaffen, der man schwer vertrauen kann oder die schwer zu pflegen ist.
Miss, ob die Automatisierung den Fluss und die Zuverlässigkeit der Arbeit verbessert, nicht nur, wie viele Jobs oder Deployments sie erzeugt. Wähle Kennzahlen, die zu dem Problem passen, das das Team lösen will, und ermittle eine Ausgangsbasis, bevor du den Workflow änderst.
Nützliche Indikatoren können sein:
- Feedbackzeit: Wie lange es dauert, bis ein Build oder eine Prüfung ein nützliches Ergebnis liefert.
- Warte- und Durchlaufzeit der Pipeline: Wo sich Arbeit staut und wie lange es dauert, die vorgeschriebene Pipeline abzuschließen.
- Änderungsfluss: Wie lange eine Änderung zwischen Umsetzung, Review, Verifizierung und Release wartet.
- Verifizierungsergebnisse: Welche Prüfungen fehlschlagen, wiederholt auftreten oder erneut ausgeführt werden müssen und ob die Ergebnisse Teams bei Entscheidungen helfen.
- Release- und Wiederherstellungsergebnisse: Wie oft Änderungen bereitgestellt werden, wie häufig ein Release Nacharbeit braucht und wie schnell das Team reagieren kann.
Keine einzelne Kennzahl beweist, dass die Automatisierung funktioniert. Schnellere Pipelines helfen nicht, wenn wichtige Prüfungen fehlen, und häufigere Deployments sind nicht automatisch besser, wenn sie Probleme für Nutzende oder den Betrieb verursachen. Betrachte Kennzahlen gemeinsam und entscheide anhand dieser, was du als Nächstes verbessern willst.
Mit GitLab CI/CD definieren Teams Pipeline-Jobs und -Stages als Code, und der CI/CD-Katalog bietet einen gemeinsamen, versionierten Ort für wiederverwendbare Pipeline-Komponenten. Diese Funktionen helfen Teams, wiederkehrende Build-, Test- und Bereitstellungsschritte einfacher projektübergreifend anzuwenden.
Innerhalb einer Software Factory können Teams CI/CD-Automatisierung zusammen mit ihren eigenen Sicherheitsprüfungen, Review-Anforderungen und Release-Richtlinien nutzen. Der Workflow sollte klar zeigen, was geprüft wurde und welche Bedingungen erfüllt sein müssen, bevor eine Änderung weitergeht.
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Häufig gestellte Fragen
Häufig gestellte Fragen
Nein. CI/CD automatisiert Teile des Integrierens, Testens und Bereitstellens von Software. Automatisierung in der Software Factory reicht weiter: Sie verbindet wiederkehrende Arbeit über den gesamten Lebenszyklus, einschließlich Kontext, Zuständigkeiten, Sicherheit, Release-Entscheidungen und Feedback.
Nicht unbedingt. Continuous Delivery hält Änderungen über einen automatisierten Bereitstellungsprozess releasefähig. Ein Team kann trotzdem eine Genehmigung oder eine bewusste Release-Entscheidung verlangen. Continuous Deployment gibt qualifizierte Änderungen automatisch frei, ohne jedes Mal eine eigene manuelle Entscheidung.
Nein. Es kann zu Workflows passen, in denen Änderungen klein sind, Prüfungen zuverlässig laufen und Teams Probleme erkennen und darauf reagieren können. Andere Workflows brauchen eventuell manuelle Genehmigungen, gestaffelte Releases oder zusätzliche Kontrollen. Wähle das Release-Modell, das zu den Folgen und betrieblichen Anforderungen der Änderung passt.
Beginne mit einem wiederkehrenden Build oder Test mit klaren Eingaben und erwarteten Ergebnissen. Mach sein Verhalten bei Bestehen und Fehlschlagen sowie die Zuständigkeit explizit und prüfe dann, ob das Feedback nützlich ist, bevor du mehr vom Workflow automatisierst.
Lege die vorgeschriebenen Prüfungen und Release-Bedingungen fest, halte Genehmigungen und Ausnahmen sichtbar und führe klare Aufzeichnungen darüber, was geprüft und freigegeben wurde. Lege außerdem fest, wie du ein Release, das sich nicht wie erwartet verhält, pausierst, untersuchst und den stabilen Zustand wiederherstellst.
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