Software Factorys entlang der Software-Lieferkette steuern
Eine Software Factory braucht Governance auf dem gesamten Weg von der Arbeitsanfrage bis zur Änderung, die in der Produktion läuft. Das heißt: festlegen, wer oder was handeln darf, Richtlinien an den Stellen durchsetzen, an denen Arbeit zwischen Systemen wechselt, und Nachweise aufbewahren, die zeigen, was passiert ist.
Governance der Lieferkette in einer Software Factory umfasst die Richtlinien, Verantwortlichkeiten, Kontrollen und Aufzeichnungen, die bestimmen, wie Arbeit durch Softwareentwicklung und -bereitstellung läuft. Dazu können Menschen, Agenten, Repositorys, Build-Systeme, Artefaktspeicher, Deployment-Prozesse und der Produktionsbetrieb gehören.
Das Ziel ist nicht, jedem Schritt eine Genehmigung hinzuzufügen. Es geht darum, folgenreiche Aktionen zuordenbar, kontrolliert und überprüfbar zu machen, damit Teams geeignete Arbeit automatisieren können, ohne die Fähigkeit zu verlieren, eine Änderung zu erklären, zu stoppen oder zu untersuchen.
Drei Bestandteile greifen ineinander:
- Governance legt fest, was erlaubt ist, wer verantwortlich ist und wo eine Person entscheiden muss.
- Kontrollen setzen diese Erwartungen durch – zum Beispiel, indem sie Berechtigungen begrenzen oder Prüfungen vor der Weitergabe vorschreiben.
- Nachweise halten fest, was passiert ist, wer oder was eine Aktion ausgeführt hat und welche Entscheidungen oder Prüfungen galten.
Ein Code Review oder eine erfolgreiche Pipeline kann ein wichtiger Nachweis sein, aber keines von beiden erklärt automatisch jede Übergabe in einem größeren Workflow. Wenn ein Agent eine Änderung erstellt, ein Build-System ein Artefakt erzeugt und ein Release-Prozess es bereitgestellt hat, brauchen Teams eine Möglichkeit, diese Ereignisse und ihre Genehmigungen miteinander zu verknüpfen.
Die Begriffe unterscheiden sich von Organisation zu Organisation. Entscheide anhand der Kontrollziele und Zuständigkeitsgrenzen – nicht anhand des Labels „Software Factory“ –, was Governance braucht.
Bilde den Weg ab, den eine Änderung nimmt, und bestimme an jeder Grenze die Kontrollfragen. Die folgende Tabelle ist ein Ausgangspunkt – keine vorgeschriebene Toolchain und keine Behauptung, dass eine bestimmte Art von Nachweis Sicherheit garantiert.
|Grenze im Lebenszyklus
|Governance-Frage
|Beispielhafte Nachweise
|Aufgaben- und Quelleingaben
|Wurde die Arbeit durch eine autorisierte Anfrage angestoßen, und welcher Quellstand war im Umfang enthalten?
|Work Item, Auslöser, Repository- und Commit-Referenz
|Identität und Zugriff
|Welche Person oder welcher Workflow hat gehandelt, und worauf hatte sie oder er Zugriff?
|Dienstidentität, Berechtigungsnachweis, Zugriffs- und Aktivitätsprotokolle
|Änderungen an Workflows und Richtlinien
|Wurde die Workflow-Konfiguration geprüft und über einen genehmigten Weg geändert?
|Versionierte Konfiguration, Review-Nachweis, Richtlinienergebnis
|Ausführung und Verifizierung
|Welche Tools, welche Umgebung und welche Prüfungen wurden verwendet?
|Ausführungsprotokoll, Umgebungsdetails, Test- und Scanergebnisse
|Build und Artefakt
|Welche Quelle und welcher Build-Prozess haben das Artefakt erzeugt?
|Build-Protokoll, Artefakt-ID, verfügbare Herkunfts- oder Integritätsdaten
|Weitergabe und Deployment
|Wer oder was hat autorisiert, dass die Änderung weitergeht?
|Genehmigung, Weitergabeverlauf, Deployment-Protokoll
|Laufzeit und Reaktion
|Was ist nach dem Release passiert, und wie hat das Team reagiert?
|Relevante Monitoring-Ereignisse, Incident-Aufzeichnungen, Rollback- oder Behebungsverlauf
Nicht jeder Workflow braucht dieselben Kontrollen. Eine Aktualisierung der Dokumentation und eine folgenreiche Produktionsänderung können unterschiedliche Berechtigungen und Review-Anforderungen haben. Mach die Unterscheidung nach Risiko explizit und dokumentiere, wie ein Workflow zwischen Risikostufen wechselt.
Governance ist eine gemeinsame Aufgabe, aber die Verantwortung sollte nicht vage bleiben. Lege Zuständigkeiten für die Richtlinien fest, für die Systeme, die sie durchsetzen, für den Workflow selbst und für die Software, die geändert wird.
|Rolle
|Typische Verantwortung
|Richtlinienverantwortung
|Legt die Regeln, Risikoschwellen und erforderlichen Entscheidungen für eine Art von Arbeit fest
|Plattform- oder Kontrollverantwortung
|Betreibt gemeinsame Kontrollen für Identität, Ausführung, Build, Verifizierung und Release
|Workflow-Verantwortung
|Pflegt den Workflow, seine Konfiguration, Integrationen und sein Laufzeitverhalten
|Service- oder Anwendungsverantwortung
|Liefert servicespezifischen Kontext, Akzeptanzkriterien und Risikoprüfungen
|Release-Genehmigung
|Trifft oder delegiert gemäß Richtlinie die Entscheidung, eine Änderung weiterzugeben
|Audit- oder Incident-Response
|Nutzt die verfügbaren Aufzeichnungen, um Compliance zu bewerten oder ein Ereignis zu rekonstruieren
In kleineren Organisationen kann eine Person mehrere Rollen übernehmen. Wichtig ist, dass Verantwortlichkeiten und Ausnahmen sichtbar sind. Lege für einen gemeinsam genutzten Workflow fest, wer ihn ändern darf, wer ihn betreut und wer ihn pausieren kann, wenn sich sein Verhalten oder sein Risiko ändert.
Behandle einen Agenten oder Workflow als Systemidentität mit einer festgelegten verantwortlichen Person und einem erlaubten Umfang. Geh nicht davon aus, dass ein Workflow die vollen Berechtigungen der Person übernehmen sollte, die ihn gestartet hat.
Eine praktikable Grundlage umfasst:
- Gib jedem Workflow eine zuordenbare Identität und eine verantwortliche Person.
- Beschränke den Zugriff auf Repositorys, Daten, Netzwerk und Tools auf das, was die Aufgabe erfordert.
- Halte Zugangsdaten eng begrenzt und widerrufbar; lege fest, wie sie ausgegeben werden und wann sie ablaufen.
- Nutze isolierte oder anderweitig kontrollierte Ausführungsumgebungen, die zur Aufgabe passen.
- Setze vorgeschriebene Richtlinien und Prüfungen in den Systemen durch, die die Arbeit ausführen – nicht nur in Prompts oder schriftlichen Leitfäden.
- Verlange ein menschliches Review oder eine Genehmigung für Aktionen, bei denen Auswirkung, Unsicherheit oder Umkehrbarkeit das rechtfertigen.
- Halte einen getesteten Weg bereit, um einen Workflow zu pausieren, Zugriff zu widerrufen und betroffene Änderungen zu identifizieren.
- Versioniere die Workflow-Konfiguration und leite folgenreiche Änderungen durch ein Review.
Wähle die Autonomie nach Workflow und Risiko. Hat ein Workflow verlässliche Eingaben, begrenzten Zugriff, wirksame Prüfungen und einen klaren Wiederherstellungsweg, kann er ein Kandidat für mehr Automatisierung sein. Sind diese Bedingungen nicht gegeben, behalte einen menschlichen Kontrollpunkt bei, während du die Kontrollen verbesserst.
Bewahre Aufzeichnungen auf, mit denen Prüfende den Weg einer Änderung nachvollziehen können, ohne sich auf das Gedächtnis einer einzelnen Person zu verlassen. Verknüpfe, soweit verfügbar:
- Die auslösende Aufgabe, das Ereignis und den genehmigten Umfang.
- Das beteiligte Repository und den Quellstand.
- Die Workflow-Version, Identität, Berechtigungen und verwendeten Tools.
- Relevante Genehmigungen, Ausnahmen und Richtlinienentscheidungen.
- Verifizierungsergebnisse sowie jedes menschliche Review und jeden Eingriff.
- Die Build- und Artefakt-IDs sowie verfügbare Herkunftsinformationen.
- Weitergabe, Deployment und relevante Ergebnisse in der Produktion.
Nachweise sollten zuordenbar und für ihren Zweck nutzbar sein. Lege gemäß den Anforderungen deiner Organisation fest, wer auf Aufzeichnungen zugreifen darf, wie sie geschützt werden und wie lange sie aufbewahrt werden. Eine große Menge an Protokollen ist nicht automatisch nützlich, wenn sich die Aufzeichnungen nicht der betreffenden Aufgabe, dem Artefakt oder dem Release zuordnen lassen.
Teste das Abrufen von Nachweisen als Teil der Einführung. Gib einer Person aus dem Betrieb eine repräsentative Änderung und bitte sie, zu rekonstruieren, was passiert ist, welche Kontrollen galten und wer die wichtigen Entscheidungen getroffen hat. Wenn dazu manuell in voneinander unabhängigen Systemen mit uneinheitlichen IDs gesucht werden muss, verbessere die Verknüpfung, bevor du den Workflow skalierst.
Beginne mit einem repräsentativen Änderungsweg und schließe dann die Lücken bei Kontrollen und Nachweisen, die am wichtigsten sind.
- Den Weg abbilden. Verfolge eine Aufgabe von ihrem Auslöser über Umsetzung, Verifizierung, Build und Weitergabe bis in die Produktion. Berücksichtige auch manuelle Schritte und Hintergrund-Workflows.
- Vertrauensgrenzen identifizieren. Halte fest, wo sich Identität, Daten, Artefakte, Berechtigungen oder Zuständigkeiten ändern. Berücksichtige Tool-Integrationen und Workflow-Konfiguration, nicht nur den Repository-Zugriff.
- Kontrollziele definieren. Lege für jede Grenze fest, was verhindert werden muss, was geprüft werden muss und was später nachweisbar sein muss.
- Zuständigkeiten und Ausnahmen festlegen. Benenne, wer Richtlinien definiert, Kontrollen betreibt, für Workflow und Service verantwortlich ist, folgenreichere Aktionen genehmigt und dringende Ausnahmen behandelt.
- Bestehende Kontrollen und Nachweise erfassen. Nutze wirksame Prozesse für Identität, Review, Build und Release weiter, wo es möglich ist. Identifiziere Lücken, an denen eine Richtlinie nicht durchgesetzt wird oder sich Nachweise nicht verknüpfen lassen.
- Normal- und Fehlerfälle testen. Prüfe, wie der Workflow mit einer verweigerten Berechtigung, einer fehlgeschlagenen Verifizierung, unerwarteten Ergebnissen oder einer Aufforderung zum Stoppen umgeht. Stelle sicher, dass die zuständigen Personen die Aufzeichnungen finden, die sie brauchen.
- Auf Basis von Nachweisen ausweiten. Weite den Ansatz nur dann auf andere Workflows aus, wenn Zuständigkeiten, Kontrollen und Supportmodell auch für diese Workflows klar sind.
So vermeidest du, einen parallelen Governance-Stack aufzubauen, bevor du verstehst, was der bestehende Bereitstellungsweg bereits leistet. Außerdem verhinderst du, dass eine erfolgreiche Demo mit einem produktionsreifen Kontrollmodell verwechselt wird.
Trenne die Frage, ob die Kontrollen funktionieren, von der Frage, ob sich die Ergebnisse der Bereitstellung verbessern. Mögliche Kennzahlen sind:
- Abdeckung durch Kontrollen: Welche Workflows haben eine verantwortliche Person, einen festgelegten Umfang und die vorgeschriebenen Kontrollen?
- Vollständigkeit der Nachweise: Lässt sich eine Änderung von der auslösenden Aufgabe über Build und Release nachverfolgen?
- Wirksamkeit der Richtlinien: Wie oft werden vorgeschriebene Prüfungen abgeschlossen, blockiert oder über eine genehmigte Ausnahme umgangen?
- Reaktionsbereitschaft: Wie lange dauert es, betroffene Änderungen zu identifizieren und einen Bereitstellungsweg zu rekonstruieren?
- Betriebliche Auswirkungen: Wie hoch sind Supportaufwand, Anzahl der Ausnahmen oder der Zeitaufwand für die Behebung von Kontrollfehlern?
- Ergebnisse der Bereitstellung: Wie schneiden Durchlaufzeit, Nacharbeit, Qualität und menschlicher Aufwand bei vergleichbarer Arbeit ab?
Lege für jede Kennzahl die Einheit und die Bezugsgröße fest. Gib Ausnahmen zum Beispiel im Verhältnis zur Anzahl der relevanten Ausführungen an und unterscheide eine abgelehnte Änderung von einem Workflow, der fehlgeschlagen ist, bevor er überhaupt eine Änderung erzeugt hat. Die Anzahl der Audit-Einträge oder erfolgreichen Builds allein zeigt nicht, ob Governance wirkt.
- Nur den Quellcode steuern. Workflows hängen auch von Identitäten, Tools, Build-Systemen, Artefakten, Genehmigungen und Deployment-Wegen ab.
- Sich auf Prompts oder Dokumentation als Durchsetzung verlassen. Wichtige Berechtigungen und Prüfungen gehören in die Systeme, die die Arbeit ausführen.
- Eine erfolgreiche Pipeline als vollständigen Herkunftsnachweis betrachten. Teams müssen unter Umständen trotzdem Aufgabe, Quellstand, Workflow, Artefakt, Genehmigung und Deployment miteinander verknüpfen.
- Zuständigkeiten implizit lassen. Ohne benannte Verantwortliche werden gemeinsame Kontrollen und der Umgang mit Ausnahmen schnell zur Aufgabe von niemandem.
- Aufzeichnungen aufbewahren, die sich nicht verknüpfen lassen. Protokolle sind schwer nutzbar, wenn ihnen IDs fehlen, die eine Ausführung mit der Änderung und dem Release verbinden.
- Workflows pauschale Zugangsdaten geben. Automatisierte Arbeit braucht expliziten, begrenzten und widerrufbaren Zugriff.
- Autonomie skalieren, bevor die Wiederherstellung getestet ist. Teams sollten wissen, wie sie einen Workflow stoppen, untersuchen und korrigieren, bevor sie seine Berechtigungen oder seinen Umfang erweitern.
- Annehmen, dass eine Kontrolle für jede Änderung passt. Risiko, Sensibilität und Auswirkung sollten bestimmen, welche Prüfungen und Genehmigungen erforderlich sind.
Einen GitLab-spezifischen Überblick zur Absicherung von Software-Lieferketten findest du unter Sicherheit der Software-Lieferkette mit GitLab. Prüfe, wie Produktfunktionen zu deinen bestehenden Richtlinien, Tools und Release-Verantwortlichkeiten passen; kein einzelner Link und keine einzelne Kontrolle steuert automatisch jeden Teil einer Software Factory.
Häufig gestellte Fragen
Häufig gestellte Fragen
Sie umfasst die Richtlinien, Zuständigkeiten, Kontrollen und Nachweise, die Arbeit von der Arbeitsaufnahme über Umsetzung, Verifizierung, Build und Release bis zur relevanten Reaktion in der Produktion steuern. Dazu können sowohl menschliche als auch agentengestützte Aktionen gehören.
Die Sicherheit der Software-Lieferkette konzentriert sich darauf, die Komponenten, Prozesse und Artefakte zu schützen, die an der Erstellung und Bereitstellung von Software beteiligt sind. Governance legt fest, wer verantwortlich ist, welche Aktionen und Übergaben erlaubt sind, wie Kontrollen durchgesetzt werden und welche Nachweise verfügbar sein müssen. Beides überschneidet sich, Governance umfasst aber zusätzlich Entscheidungsrechte und betriebliche Verantwortung.
Bewahre mindestens genug Informationen auf, um die auslösende Aufgabe, den Quellstand, die Workflow-Version, Identität und Berechtigungen, Prüfungen, Genehmigungen, Build oder Artefakt und Release miteinander zu verknüpfen. Welche Aufzeichnungen genau nötig sind und wie lange sie aufbewahrt werden, hängt vom Workflow und den Anforderungen der Organisation ab.
Das Genehmigungsmodell sollte sich an Auswirkung und Risiko der Aktion orientieren. Die Richtlinienverantwortlichen legen die Regeln fest, die Plattform- oder Kontrollverantwortlichen setzen sie durch, die Serviceverantwortlichen liefern anwendungsspezifische Anforderungen, und benannte Genehmigende treffen die Entscheidungen, die laut Richtlinie einer Person vorbehalten sind. Weise diese Rollen ausdrücklich zu.
Nutze bestehende Kontrollen weiter, wo sie funktionieren, automatisiere Routineprüfungen und behalte menschliche Entscheidungen den Aktionen vor, die Urteilsvermögen oder eine höhere Verantwortung erfordern. Beginne mit einem klar abgegrenzten Workflow, miss Ausnahmen und Supportaufwand und verbessere den Kontrollweg, bevor du ausweitest.
Sie beweist, dass die konfigurierten Pipeline-Prüfungen für diese Ausführung erfolgreich abgeschlossen wurden. Sie zeigt nicht unbedingt, wer die Arbeit autorisiert hat, welcher Workflow und welche Berechtigungen verwendet wurden, wie das Artefakt weitergegeben wurde oder was nach dem Deployment passiert ist. Verknüpfe Pipeline-Nachweise mit dem restlichen Änderungsweg, wo diese Details wichtig sind.
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