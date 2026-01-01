Governance der Lieferkette in einer Software Factory umfasst die Richtlinien, Verantwortlichkeiten, Kontrollen und Aufzeichnungen, die bestimmen, wie Arbeit durch Softwareentwicklung und -bereitstellung läuft. Dazu können Menschen, Agenten, Repositorys, Build-Systeme, Artefaktspeicher, Deployment-Prozesse und der Produktionsbetrieb gehören.

Das Ziel ist nicht, jedem Schritt eine Genehmigung hinzuzufügen. Es geht darum, folgenreiche Aktionen zuordenbar, kontrolliert und überprüfbar zu machen, damit Teams geeignete Arbeit automatisieren können, ohne die Fähigkeit zu verlieren, eine Änderung zu erklären, zu stoppen oder zu untersuchen.

Drei Bestandteile greifen ineinander:

Governance legt fest, was erlaubt ist, wer verantwortlich ist und wo eine Person entscheiden muss.

legt fest, was erlaubt ist, wer verantwortlich ist und wo eine Person entscheiden muss. Kontrollen setzen diese Erwartungen durch – zum Beispiel, indem sie Berechtigungen begrenzen oder Prüfungen vor der Weitergabe vorschreiben.

setzen diese Erwartungen durch – zum Beispiel, indem sie Berechtigungen begrenzen oder Prüfungen vor der Weitergabe vorschreiben. Nachweise halten fest, was passiert ist, wer oder was eine Aktion ausgeführt hat und welche Entscheidungen oder Prüfungen galten.

Ein Code Review oder eine erfolgreiche Pipeline kann ein wichtiger Nachweis sein, aber keines von beiden erklärt automatisch jede Übergabe in einem größeren Workflow. Wenn ein Agent eine Änderung erstellt, ein Build-System ein Artefakt erzeugt und ein Release-Prozess es bereitgestellt hat, brauchen Teams eine Möglichkeit, diese Ereignisse und ihre Genehmigungen miteinander zu verknüpfen.

Die Begriffe unterscheiden sich von Organisation zu Organisation. Entscheide anhand der Kontrollziele und Zuständigkeitsgrenzen – nicht anhand des Labels „Software Factory“ –, was Governance braucht.