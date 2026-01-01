Eine Software Factory koordiniert Softwarearbeit über festgelegte Eingaben, Tools, Prüfungen, Menschen und Automatisierung. Die Transformation verändert, wie diese Arbeit abgegrenzt, ausgeführt, verifiziert, gesteuert, gemessen und verbessert wird.

Sie geht weit über die Einführung eines Coding-Assistenten hinaus und bedeutet nicht unbedingt, ein bestehendes CI/CD-System zu ersetzen. Eine Factory kann die Bereitstellungs-Pipelines und Plattformen nutzen, die eine Organisation bereits hat, und um sie herum wiederholbare Workflows für Arbeitsaufnahme, Kontext, Ausführung durch Agenten, Review und Feedback aus der Produktion ergänzen.

Der Reifegrad ist innerhalb einer Organisation selten einheitlich. Ein Team hat vielleicht zuverlässiges CI/CD, aber kaum Einblick in agentengestützte Arbeit; ein anderes hat klare Richtlinien, aber uneinheitliche Aufgabeneingaben. Bewerte die Fähigkeiten, die für deine Workflows wichtig sind, und wähle dann die nächste sinnvolle Investition – nicht ein Reifegrad-Label, das du um seiner selbst willen anstrebst.

Das Ziel ist nicht maximale Automatisierung. Das Ziel ist ein System, in dem die richtige Arbeit einen angemessenen Weg nehmen kann – mit klaren Zuständigkeiten, wirksamer Verifizierung und Nachweisen darüber, was passiert ist.