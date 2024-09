Was sind die wichtigsten Funktionen für Code-Review-Tools?

Zusammenarbeit

Bei der Auswahl eines Code-Review-Tools sollten Teams darauf achten, dass es nicht nur qualitativ hochwertigen Code liefert, sondern auch die Zusammenarbeit erleichtert. Schließlich wird es auch Peer-Code-Review genannt, und es geht dabei um Menschen.

Ein Code-Review-Tool sollte die Zusammenarbeit im Team durch Kommentarfunktionen fördern, die Diskussionen anregen sollen. Oft werden Open-Source-Code-Review-Tools entwickelt, um Teams jeder Größe dabei zu helfen, die Codequalität und die Zusammenarbeit mit Funktionen wie Inline-Kommentaren und Diskussion mit Threads zu verbessern. Mit Funktionen für die Zusammenarbeit können Benutzer(innen) über den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung hinweg Entscheidungen dokumentieren und komplexe Probleme lösen. Ein weiteres Merkmal, auf das du achten solltest, ist, wie einfach es ist, Code-Review-Requests zu erstellen.

Softwareentwicklungsteams, die einen hochgradig kooperativen Code Review-Prozess anstreben, sollten sich nach einem Tool umsehen, das einen Staging-Bereich enthält, in dem die Entwickler(innen) Notizen und Kommentare zu Änderungen machen können, damit die Teammitglieder Ideen diskutieren können. Wenn Teams verstreut sind oder so viel Workload haben, dass synchrone Besprechungen schwierig sind, erleichtern ausgewiesene Diskussionsbereiche die effektive asynchrone Kommunikation. Teammitglieder können sich zu einem Zeitpunkt an einer Unterhaltung beteiligen, der für sie am günstigsten ist, und ihre Ideen für andere zum Lesen dokumentieren.

Sicherheit

Die Wahl einer Option, die als sicheres statisches Analysewerkzeug (auch bekannt als statisches Code-Analysewerkzeug) fungiert und auf dem eigenen Server eines Teams gehostet werden kann, fügt eine zusätzliche Ebene zur Anwendungssicherheit hinzu. Teams sollten ein robustes, sicheres Code-Review-Tool implementieren, das sich unmittelbar auf den gesamten Entwicklungszyklus auswirkt und automatisierte Tests durchführt, die die Einhaltung von Richtlinien und Codestandards sicherstellen.

Automatisierte Tools helfen den Entwickler(inne)n dabei, Sicherheitslücken früher im Lebenszyklus zu erkennen (oft direkt nach Abschluss der Programmierung), sodass sie sich nicht erneut mit dem Code vertraut machen müssen, der Monate zuvor geschrieben wurde, was zu qualitativ schlechten Korrekturen führen kann. Wenn die Sicherheit bereits beim ersten Commit beginnt, haben die Teams mehr Möglichkeiten, den Code zu scannen und Sicherheitslücken zu beheben. Mit automatisierten statischen Anwendungssicherheitstests (SAST) bei jedem Commit stellen die Teams sicher, dass jede Codezeile mindestens einmal überprüft wird. Sicherheitstests unterstützen die Teams dabei, Code Reviews und Bugs basierend auf der Bedrohungsstufe zu priorisieren.

Einige Code-Review-Tools beinhalten eine verhaltensbasierte Codeanalyse, um den Quellcode auf Muster und versteckte Risiken zu untersuchen und so den Workflow insgesamt zu verbessern. Automatisierte Tests können den Codezustand verbessern, da technical debt stetig überwacht wird. Einige Code-Review-Tools können technical debt erkennen und priorisieren, indem sie das Tool in ihre Liefer-Pipeline integrieren. Mithilfe dieser Tools können Softwareentwicklungsteams Risiken antizipieren und Qualitätsvorgaben festlegen.

Integrationen

Mithilfe robuster Integrationen können Entwickler(innen) Code Reviews mit weniger Reibungsverlusten durchführen. Daher sind Tools, die nahtlos mit verschiedenen Quellcodeverwaltungslösungen wie Git, SVN, CVS, Perforce und Mercurial zusammenarbeiten, eine gute Option, falls sich ein Team jemals für einen Wechsel zu einem anderen Versionskontrollsystem entscheidet. Da Git das am häufigsten eingesetzte Quellcodeverwaltungssystem ist, suchen Teams häufig nach einem Tool, das Git-Repositories verwalten und auf mehrere Server skalieren sowie zusammengeführten Code untersuchen kann. Mittels Tools, die CI/CD-Merge-Request-Integrationen umfassen, können Teams Code Reviews basierend auf der Risikostufe organisieren, Qualitätsvorgaben bestimmen und die Lösung optimieren.

Die besten Code-Review-Tools können selbstverwaltet oder webbasiert sein, um die sich ändernden Anforderungen eines Teams flexibel abzudecken. Wenn Teams nicht über ausreichend Kapazität verfügen, um ein Tool zu verwalten, können sie sich für die cloudbasierte Option entscheiden, damit die Benutzer(innen) sich nicht um die Wartung kümmern müssen. Ein hochflexibles Tool, das Integrationen mit zahlreichen Quellcodeverwaltungssystemen und integrierten Entwicklungsumgebungen, Review-Vorlagen, Benachrichtigungspräferenzen und Review-Regeln sowie Berichten bietet, kann die Effizienz steigern und die Toolchain eines Teams vereinfachen.

Analyse und Metriken

Ein vielseitiges Code-Review-Tool sollte Teams eine individuelle Erfahrung bieten. Um die Phase der Codequalitätssicherung erfolgreich abzuschließen, musst du in der Lage sein, wichtige Metriken zum Code-Review-Prozess zu analysieren und Berichte darüber zu erstellen. Entwicklungsteams müssen qualitativ hochwertigen Code liefern, um konsequent einen Kunden- und Geschäftsnutzen zu erzielen. Tools, die starke Analysen bieten, verhelfen Teams also zum Erfolg. Mit Codequalitätsberichten sollten Benutzer(innen) in der Lage sein, potenzielle Änderungen direkt in Merge Requests zu sehen und Berichte über Codeverstöße zu vergleichen. Berichte zur Codequalität können dazu beitragen, eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung zu etablieren, da die Teammitglieder die Daten einsehen können, bis es keine Verschlechterungen mehr und nur noch Verbesserungen gibt.

Eine einheitliche Plattform

Wenn Teams ein Code-Review-Tool in allen Phasen des Softwareentwicklungszyklus verwenden können, profitieren sie davon, dass jeglicher Austausch auf einer einzigen Plattform stattfindet. Ein Tool, das über mehrere Funktionen verfügt, die Teams in verschiedenen Lebenszyklusphasen unterstützen, umfasst ein Issue-System, um Funktionen und Fehler zu identifizieren, Sicherheits- und integrierte Komponententests sowie Wikis für die Dokumentation. Umfassende Code-Review-Tools verbessern den gesamten Entwicklungsprozess, indem sie Pre-Commit- und Post-Commit-Reviews, mehrzeilige Kommentare sowie syntaxbetonte DIFFs unterstützen. Benutzer(innen) sollten während des gesamten Entwicklungslebenszyklus ein einziges Tool verwenden können, um verschiedene Dateien zu überprüfen, einschließlich Designs, Dokumentation, Wireframes, Veröffentlichungsankündigungen, Mockups und Funktionsspezifikationen. Mit einer einheitlichen Plattform können Teams die Zusammenarbeit und Kommunikation verbessern, indem sie Änderungen anzeigen und Fehler identifizieren.

Funktionen, die jede Phase des Lebenszyklus unterstützen, minimieren den Kontextwechsel sowie die Tool-Wartung. Das sind die Herausforderungen, die den Softwareentwicklungsprozess oft verlangsamen können. Wenn mehrere Teams Issues und Merge Requests verwenden können, um Codeänderungen zu besprechen, bevor sie in den main-Branch überführt werden, bilden die Diskussionen eine einzige Quelle der Wahrheit, und die Teammitglieder können zu jedem Zeitpunkt auf Kommentare und Anekdoten zurückgreifen, um Kontext und Einblicke zu erhalten.