Neues bei in GitLab

Monatliche Releases, Ressourcen für Entwickler(innen) und Aktuelles vom GitLab-Team.

Monatliche Releases

Neuestes Release

GitLab 19.1: Eine Sicherheitsansicht für jeden Scanner, eine Steuerungsebene für jeden Agenten

SARIF-Scannerergebnisse fliessen jetzt neben nativen Ergebnissen in das Schwachstellenmanagement von GitLab ein, mit automatischer Behebung über die GitLab Duo Agent Platform. Admins steuern, welche KI-Modelle ausgeführt werden, welche Tools Agenten aufrufen dürfen und wohin Audit Events gestreamt werden.

Blog

Eine Schwachstellenansicht: von der Scannerabdeckung bis zur KI-Governance

Ab sofort kannst du SARIF-Scannerergebnisse in jede Sicherheitsansicht einbinden, Fehlalarme durch KI-gestützte Analyse der Erkennung von Geheimnissen reduzieren und die Governance-Lücke mit Audit-Event-Streaming für KI schliessen.

Blog

AI Catalog Updates für Governance und Betrieb

Neue ereignisgesteuerte Trigger, Admin-Kontrollen, Validierung der Flow-Konfiguration und Modellauswahl erleichtern die Kontrolle darüber, was in deiner Umgebung ausgeführt wird, und schaffen Vertrauen in die Automatisierung ohne manuelle Überwachung.

Mitwirkende(r) des Monats: Pishel65

Wir freuen uns, Pishel65 auszuzeichnen, ein Level-3-Mitwirkender mit 19 zusammengeführten MRs und 9 weiteren offenen seit Oktober 2025.

Versionshinweise ansehen

Demnächst verfügbar

Geplante Funktionen in den kommenden Releases. Pläne können sich ändern.

Get updates
  • Releases
  • Events
  • Demos
  • Livestreams

Erfahre als Erste(r), wenn neue Funktionen veröffentlicht werden

In die Liste eintragen

Was bei GitLab passiert

GitLab: entwickelt für das Zeitalter der agentischen Softwareentwicklung
News

GitLab: entwickelt für das Zeitalter der agentischen Softwareentwicklung

News

GitLab Orbit vorstellen: vollständiger Code- und Lifecycle-Kontext, in einer Abfrage

Mehr erfahren
News

GitLab Flex: einmal committen, Lizenzen und KI-Ausgaben flexibel gestalten

Mehr erfahren
Blog

Agentisches Coding ist nur so gut wie sein Kontext

Mehr erfahren
Blog

Claude Code und GitLab: drei Workflows, die liefern

Mehr erfahren
Blog

Codex und GitLab: vom Code-Fix bis zur Produktion

Mehr erfahren
Customer story

Ericsson halbiert die Bereitstellungszeit mit GitLab, um seinen OSS/BSS-Kund(inn)en schnelleren Mehrwert zu bieten

Fallstudie lesen
Customer story

Der multinationale Bankengigant Barclays beschleunigt Innovation mit GitLab

Fallstudie lesen