Secure Ergebnisse von Drittanbieter-Scannern in GitLab integrieren (GA) Jeder Scanner mit SARIF-Ausgabe wird jetzt unter deinen GitLab-Richtlinien in allen Projekten ausgeführt, so erhältst du nachweisbare Abdeckung mit den Sicherheitstools, die du bereits nutzt.

AI Secure Erkennung von Fehlalarmen bei Geheimnissen mit GitLab Duo (GA) Verbringe weniger Zeit mit der Triage von Geheimnissen, die sich als Fehlalarme herausstellen. Die GitLab Duo Agent Platform analysiert Ergebnisse mit kritischem und hohem Schweregrad, bewertet die Konfidenz und kennzeichnet Fehlalarme, damit Sicherheitsteams nur echte Gefährdungen beheben.

Secure Manage Compliance-Framework-Vorlagen (Beta) Richte Compliance-Frameworks schneller ein, mit 19 vorgefertigten Vorlagen für ISO 27001:2022, SOC 2, FedRAMP, NIST, CIS, TISAX und mehr.

Secure Abdeckungslücken mit dem Scanner Enablement Wizard schliessen (GA) Finde fehlende Abdeckung ganz einfach, indem du den Assistenten ausführst, um Projekte zu identifizieren, die deine Aufmerksamkeit erfordern. Du kannst Profile konfigurieren, die festlegen, welcher Scanner ausgeführt wird. Wende Profile per Massenoperation auf Projekte und Untergruppen an, um manuelle Prüfungen zu reduzieren.

AI Manage Neue Event-Trigger für Flows und externe Agenten Automatisiere mehr im Merge-Request-Lebenszyklus ohne manuelle Übergaben. Vier neue Trigger ermöglichen es Flows und externen Agenten, zu reagieren, wenn ein Merge Request von Entwurf auf bereit wechselt, einen Code-Konflikt hat, eine Genehmigung erhält oder ein Workitem erstellt wird. Ausserdem gibt es neue Konfigurationsmöglichkeiten für den bestehenden Pipeline-Events-Trigger.

AI Manage Kontrollen für benutzerdefinierte und externe KI-Funktionen (GA) Steuere, welche KI-Agenten und Flows in deiner Umgebung verfügbar sind. Administratoren und Eigentümer der Hauptgruppen können verhindern, dass Benutzer(innen) benutzerdefinierte Agenten oder Flows erstellen, und Agenten von ausserhalb der Gruppenhierarchie einschränken.

AI Manage YAML-Validierung für benutzerdefinierte Flows (GA) Erkenne Konfigurationsfehler, bevor sie die Produktion erreichen. Der AI Catalog validiert benutzerdefiniertes Flow-YAML beim Speichern und zeigt Syntaxfehler sowie falsch konfigurierte Parameter direkt in der Oberfläche an, nicht erst zur Laufzeit.

AI Manage Allowlist für die Modellauswahl (Beta) Gib Teams Modellauswahl innerhalb definierter Leitlinien. Konfiguriere eine Allowlist genehmigter KI-Modelle und lege einen organisationsweiten Standard für Agentic Chat fest, damit Benutzer(innen) aus genehmigten Optionen wählen, die zu den Anforderungen deines Teams passen.

AI Manage Tool-Approval-Leitlinien für GitLab Duo-Agenten Kontrolliere, was deine KI-Agenten tun können, Tool für Tool. Konfiguriere Approval-Richtlinien mit drei Modi (Erlauben, Fragen oder Verweigern) für Agentic Chat, IDE und Flows, mit Audit Events für jede Approval-Entscheidung.

Code Code-Eigentümer(innen) automatisch als Reviewer zuweisen (GA) Erhalte die richtigen Reviewer für jeden Merge Request ohne manuelle Zuweisung. Wenn ein Merge Request als bereit erstellt oder vom Entwurf auf bereit gesetzt wird, weist GitLab automatisch alle Code-Eigentümer(innen) zu, die zu den geänderten Dateien passen.

Code Stacked Merge Requests in der Oberfläche (GA) Navigiere zwischen abhängigen Merge Requests, ohne den Kontext zu verlieren. GitLab erkennt Stacked Merge Requests automatisch und zeigt sie im Header an, mit einer Stack-Steuerung, um zwischen allen Merge Requests im Stack zu wechseln.

AI Musterbasiertes Tool-Approval für Agentic Chat (Beta) Genehmige ein Tool einmal und überspringe wiederholte Aufforderungen für den Rest der Sitzung. Wähle Alle Verwendungen dieses Tools für die Sitzung genehmigen, um Aufrufe zu genehmigen, wenn die Argumente dem genehmigten Muster entsprechen. Verfügbar in der GitLab-Oberfläche, Duo CLI, VS Code und JetBrains-IDEs.

AI Code GPT-Modelle für den Code Review Flow (GA) Wähle aus mehr Modellen für die automatisierte Code Review. Der Code Review Flow unterstützt jetzt GPT-5.2 und GPT-5.3 Codex neben Anthropic Claude, mit einer Reviewqualität, die mit dem Standard-Modell Claude Sonnet 4.6 Vertex vergleichbar ist.

Code Inline Blame in der Dateiansicht (GA) Verstehe, wer was geändert hat, ohne die Dateiansicht zu verlassen. Aktiviere Inline Blame, um den letzten Autor pro Zeile zu sehen, mit Hover-Popovers für Commit-Details, vorherige Blame-Informationen und Optionen zum Ignorieren von Revisionen.

Secure Manage Rolle Security Manager (GA) Gib Sicherheitsteams den Zugriff, den sie benötigen, ohne übermässige Berechtigungen zu vergeben. Die Rolle Security Manager bietet Schwachstellenmanagement, Dashboards, Richtlinienkonfiguration und Compliance-Tools, ohne die Rollen Developer oder Maintainer zu erfordern.

Secure Manage Geplante Pipeline-Ausführungsrichtlinien (Beta) Halte die Sicherheitsabdeckung konsistent, auch wenn sich der Code nicht ändert. Erzwinge benutzerdefinierte CI/CD-Jobs in einem täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Rhythmus über Projekte hinweg, unabhängig von Commit-Aktivitäten.

Secure Verbesserte Abdeckung der Erkennung von Geheimnissen für Feature-Branch-Pipelines (GA) Schliesse eine Lücke, bei der Geheimnisse in früheren Feature-Branch-Commits unentdeckt bleiben konnten. Die Erkennung von Geheimnissen scannt jetzt jeden Commit vom Abzweigungspunkt des Branches mit dem Standard-Branch bis zum neuesten Commit.

Secure Manage KI-Audit-Events an externe Ziele streamen (Beta) Erhalte Echtzeit-Einblicke in KI-Aktivitäten in deiner bestehenden Sicherheits-Toolchain. Streame KI-Audit-Events über die Audit-Event-Streaming-Infrastruktur von GitLab an externe Ziele.

Manage Benutzerdefinierte Geltungsdauer für OAuth-Zugriffstoken (GA) Verkürze die Token-Geltungsdauer für sicherheitskritische Integrationen. Lege eine benutzerdefinierte Geltungsdauer (300 bis 7.200 Sekunden) für neue OAuth-Zugriffstoken fest, einschliesslich Token, die an MCP-Clients ausgegeben werden.