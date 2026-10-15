Neues bei GitLab

Monatliche Releases, Entwicklerressourcen und das Neueste vom GitLab-Team.

Monatliche Releases

Neuestes Release
  • 15. Oktober 2026

Agenten anbinden, Secrets schützen und Reviews gezielt zuweisen – alles unter deiner Kontrolle

Mit GitLab 19.5 verbindest du jeden MCP-kompatiblen Agenten mit GitLab, direkt aus dem Client, den dein Team bereits nutzt. Deine Secrets schützt du mit deinen bestehenden Berechtigungen, und jeder Merge Request landet gezielt bei der richtigen Person zwecks Review. Außerdem bringt 19.5 mehr als 100 weitere Verbesserungen und Innovationen.

Versionshinweise lesen
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Agenten mit dem GitLab MCP-Server an deinen Software-Lebenszyklus anbinden (GA)

Rufe GitLab aus den Coding-Tools auf, die deine Teams bereits nutzen – unter derselben Identität und denselben Richtlinien. Externe Agenten greifen direkt auf GitLab-Tools, Kontext und Abläufe zu: Sie können Code, Merge Requests, Work Items und Pipelines lesen und ändern, nur die Details abrufen, die eine Aufgabe erfordert, und Arbeit an Abläufe der GitLab Duo Agent Platform übergeben.

Blog

Secrets verwalten wie deinen Code – mit GitLab Secrets Manager (GA)

Schütze Build-Secrets mit einheitlichen Berechtigungen und lückenlosen Audit-Trails. Jedes Secret ist auf den Job beschränkt, der es benötigt, und zusätzlich nach Branch, Umgebung und Schutzstatus eingegrenzt. Der auf OpenBao basierende Secrets Manager speichert Pipeline- und Laufzeit-Secrets in GitLab und regelt den Zugriff über deine bestehenden Berechtigungen. Wird jemand aus einem Projekt entfernt, verliert die Person automatisch den Zugriff auf dessen Secrets.

Blog

Jeden Merge Request schneller der richtigen Person zum Review vorlegen (GA)

Mit dem neuen Recommend Reviewer Flow leitest du jeden Merge Request an die richtige Person zwecks Review weiter. So beginnen Reviews früher, und die Review-Last verteilt sich auf alle qualifizierten Entwickler(innen). Wenn du einen Merge Request erstellst, empfiehlt GitLab die am besten geeignete Person zwecks Review – basierend auf Auslastung, Zeitzone, Verfügbarkeit und der Expertise, die in Genehmigungsregeln und CODEOWNERS festgelegt ist. Der Flow erklärt, warum er die vorgeschlagenen Personen ausgewählt hat, und du kannst sie mit einem Klick zuweisen.

Bemerkenswerte(r) Mitwirkende(r) des Monats: @DhairyaMajmudar

Dhairya ist ein Level-3-Mitwirkender, der zur Offline-Übertragung und zur Unterstützung von Organisationen beim Import beigetragen hat, sodass Gruppen, Projekte und ihre Mitgliedschaften zwischen GitLab-Instanzen verschoben werden können.

Demnächst verfügbar

Geplante Funktionen in den kommenden Releases. Pläne können sich ändern.

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