Secure AI

Fehler in der Geschäftslogik finden, die Scanner oft übersehen

Business Logic Security Analyzer erkennt Logikfehler, die musterbasierte Scanner oft übersehen, darunter fehlerhafte Autorisierung auf Objektebene, fehlende Autorisierungsprüfungen und Mass Assignment. Starte einen Scan des gesamten Repositorys aus GitLab Duo Chat oder über die API, oder hänge das Scanprofil Business Logic an, um jeden Merge Request zu prüfen. Funde erscheinen im Sicherheitslückenbericht und im Sicherheits-Widget des Merge Requests, zusammen mit den Ergebnissen deiner anderen Analyzer. Business Logic Security Analyzer ist für GitLab-Ultimate-Kund(inn)en auf GitLab.com im Early Access verfügbar. Wende dich an dein Accountteam, um Zugriff anzufordern.

Manage

Eigenen Verbrauch von GitLab Credits einsehen und Caps für viele Nutzer(innen) auf einmal festlegen

Nutzer(innen) sehen ihren eigenen Verbrauch von GitLab Credits jetzt selbst, einschließlich Gesamtverbrauch, Tagesdurchschnitt und Spitzentag, unter User settings > GitLab Credits. Bisher war das nur für Gruppeneigentümer(innen) und Administrator(inn)en sichtbar. Wenn du als Eigentümer(in) Credit-Caps pro Nutzer(in) verwaltest, kannst du jetzt für viele Nutzer(innen) gleichzeitig Cap-Überschreibungen festlegen, indem du eine Liste mit Benutzernamen und Cap-Werten einfügst. Neue Einträge werden mit deinen bestehenden Überschreibungen zusammengeführt, und wenn eine Zeile einen Fehler enthält, werden keine Änderungen gespeichert.

AI Code

GitLab Duo CLI: Befehl /goal (GA) und Auto-Modus

Der Befehl /goal der GitLab Duo CLI ist jetzt allgemein verfügbar. Nenne dein Ziel mit /goal <task> und lehn dich zurück. Der Agent übergibt es an einen geregelten, zielgesteuerten Ablauf, der sowohl die Umsetzung als auch die Verifizierung übernimmt. Lass längere Aufgaben laufen, ohne für jede Genehmigung anzuhalten. Du kannst ihn auch mit dem neuen Auto-Modus ausprobieren, in dem der Agent Tools ohne Rückfrage nutzt. Der Auto-Modus ist standardmäßig deaktiviert und setzt die Tool-Governance für Agenten nicht außer Kraft.

Secure AI

Aktivitäten externer Coding-Agenten im KI-Governance-Dashboard überwachen (Beta)

Behalte jede Agentensitzung im Blick, auch die von Coding-Agenten, die außerhalb von GitLab laufen. Verbinde Claude Code, Cursor und Codex mit der KI-Governance von GitLab, damit Sicherheits- und Compliance-Teams die Agentenaktivität in einer Ansicht sehen: wer welche Sitzung gestartet hat, mit welchem Agenten, in welchem Projekt und wann. Sitzungen und Tool-Aufrufe erscheinen im KI-Governance-Dashboard und im Bericht zu KI-Audit-Events und werden per Audit-Event-Streaming an dein SIEM übertragen.

AI Build

Abläufe mit der Flows-API auslösen (GA)

Automatisiere Übergaben an Abläufe der GitLab Duo Agent Platform, damit die Arbeit beginnt, ohne dass du sie manuell auslösen musst. Abläufe lassen sich über den Trigger-Endpunkt der Flows-API aus CI/CD-Pipelines, Skripten und anderer Automatisierung auslösen. Der Endpunkt folgt jetzt der Richtlinie für Breaking Changes der GitLab-REST-API, sodass du dich in der Produktion darauf verlassen kannst.

Secure

Sicherheitskonfigurationsprofile anpassen

Lege Scan-Optionen wie ausgeschlossene Pfade, benutzerdefinierte Analyzer-Images und Scans des vollständigen Git-Verlaufs einmal für eine Gruppe fest und wende sie auf alle ihre Projekte an. Profile für die Erkennung von Geheimnissen und SAST kannst du jetzt in der UI anpassen, statt in jedem Projekt die .gitlab-ci.yml zu bearbeiten. Profile für die Abhängigkeitssuche lassen sich über die GraphQL-API anpassen. Die Anpassung in der UI ist für ein künftiges Release geplant.

AI

Bilder als Kontext für Developer Flow und Agentic Chat bereitstellen

Füge einem Issue mit einem Fehlerbericht einen Screenshot oder ein Designdiagramm hinzu, und GitLab Duo kann damit die Korrektur beginnen. So musst du das Problem nicht erst in Worten beschreiben. Developer Flow und Agentic Chat können Bilder in deinem Repository sowie Anhänge in Issues, Merge Requests und Kommentaren lesen und als Kontext für die Korrektur nutzen. Verweise im Prompt über den Dateipfad oder die Upload-Referenz auf das Bild, so wie sie im Markdown erscheinen.

Secure

Gefilterte Ansichten des Sicherheitsinventars teilen

Schicke dem Team, das für eine Gruppe von Projekten verantwortlich ist, genau die Ansicht, die es braucht. Filtere das Sicherheitsinventar nach Tool-Abdeckung, Anzahl der Sicherheitslücken oder Projektname und kopiere dann die URL. Wer den Link öffnet, sieht dieselbe Ansicht, und du kannst sie für später als Lesezeichen speichern.

AI Manage

Agentische Arbeit mit GitLab Duo aus jedem MCP-Client ausführen

Übergib Arbeit aus deinem MCP-Client an Agenten und Abläufe von GitLab Duo und verfolge sie bis zum Ergebnis. Mit list_duo_agents_and_flows findest du heraus, was ein Projekt bietet, und mit start_duo_session startest du eine Sitzung. Verfolge sie mit get_duo_session und list_duo_sessions. Wenn eine Sitzung auf dich wartet, nutze send_duo_session_input, um zu genehmigen, abzulehnen oder dem Agenten zu antworten. Der GitLab MCP-Server ist jetzt allgemein verfügbar.

Secure Build

Build-Secrets dort schützen, wo dein Code und deine Pipelines liegen

Mach geleakte Zugangsdaten mit einem Klick unbrauchbar. Beschränke jedes Secret auf den Job, der es benötigt, eingegrenzt nach Branch, Umgebung und Schutzstatus – mit einem einzigen Audit-Trail für jedes Secret und jeden Zugriff. Secrets funktionieren auch außerhalb von CI: in Kubernetes, in Infrastructure as Code oder über die API. GitLab Secrets Manager ist allgemein verfügbar.

AI Code

Folge-Reviews im Code Review Flow

Bitte GitLab Duo um ein erneutes Review, und es überspringt Funde, die du bereits behoben hast. Code Review Flow nutzt jetzt die Kommentarthreads seiner früheren Reviews, einschließlich deiner Antworten, um sich auf die seit dem letzten Review hinzugefügten Zeilen zu konzentrieren, und listet offene Funde in seiner Zusammenfassung auf. Wenn du in einer Antwort erklärst, warum der Code korrekt ist, spricht GitLab Duo den Punkt nicht erneut an. Aktiviere "Start a new review on push", damit beim Pushen von Änderungen automatisch ein Folge-Review ausgeführt wird.