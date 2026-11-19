Neues bei GitLab
Monatliche Releases, Entwicklerressourcen und das Neueste vom GitLab-Team.
Monatliche Releases
Über 270 Verbesserungen auf der gesamten Plattform aus mehr als 13.600 gemergten MRs
Zu den Highlights von 19.6 gehören neue agentische Workflows, mit denen du deinen Backlog an Schwachstellen abbaust, einschließlich der SAST-Funde, die sich tatsächlich ausnutzen lassen, und ein geleaktes GitLab-Token automatisch ersetzt. Teams erledigen pro GitLab Credit bis zu doppelt so viel agentische Arbeit, automatisieren Routineaufgaben nach Zeitplan und verwandeln mit @GitLab in Slack Entscheidungen in Issues, Merge Requests und Agenten-Flows.
Baue deinen Backlog an Schwachstellen projektübergreifend ab
Aktiviere agentische Sichtung und Behebung für viele Projekte gleichzeitig, ohne ein Skript zu schreiben. Priorisiere SAST-Funde danach, ob sie sich tatsächlich ausnutzen lassen, und verfolge die mittlere Zeit bis zur Behebung (MTTR) im Security Dashboard.
Routineaufgaben im Engineering nach Zeitplan automatisieren
Beschreibe die Aufgabe in natürlicher Sprache, lege einen Rhythmus von alle 15 Minuten bis einmal im Monat fest, und die agentische Arbeit läuft ohne Trigger. Jede Automatisierung läuft mit eingegrenzten Berechtigungen und mit Audit-Ereignissen, die jeden Lauf und jede Änderung protokollieren.
Slack-Threads in agentische Arbeit verwandeln
Erwähne @GitLab in einem Slack-Channel oder einer Direktnachricht, und die GitLab Duo Agent Platform erstellt Issues und Merge Requests, startet Agenten-Flows und postet die Ergebnisse zurück in Slack. Die Governance passt dazu: Jede Anfrage läuft mit deinen GitLab-Berechtigungen und wird als Agenten-Session protokolliert.
Geleakte Token rotieren und beheben, ohne das neue Secret offenzulegen
Wird ein geleaktes Zugriffstoken entdeckt, widerruft GitLab das geleakte Token, erstellt einen Ersatz mit denselben Berechtigungen und speichert ihn im GitLab Secrets Manager. GitLab Duo öffnet dann einen Merge Request, der deinen Code und deine CI/CD-Jobs stattdessen das Secret lesen lässt. Niemand, auch GitLab nicht, sieht jemals den neuen Wert.
Bis zu doppelt so viel agentische Arbeit zum gleichen Preis
Die GitLab Duo Agent Platform braucht jetzt weniger Requests an die Modelle, sodass GitLab Credits bis zu doppelt so weit reichen. Die Einsparungen kannst du in weitere agentische Workflows investieren und in neue Innovationen innerhalb von GitLab Flex, etwa den kürzlich eingeführten GitLab Secrets Manager.
Bemerkenswerte(r) Mitwirkende(r) des Monats: @jmrp
José ist ein Level-5-Mitwirkender, der die Autorisierung mit fein abgestuften Personal Access Tokens auf die gesamte GitLab-GraphQL-API ausgeweitet hat. Fein abgestufte Token können jetzt Daten wie Blame, die CODEOWNERS-Validierung, verfügbare Deploy Keys und Sicherheitsmetriken von Projekten lesen.
Demnächst verfügbar
Geplante Funktionen in den kommenden Releases. Pläne können sich ändern.
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