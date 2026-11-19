AI Manage

GitLab Orbit auf GitLab Self-Managed und GitLab Dedicated betreiben

GitLab Orbit gibt Agenten eine aktuelle Karte deines Software-Lebenszyklus, sodass sie Antworten mit deutlich weniger Umwegen finden. Auf GitLab Dedicated betreibt GitLab Orbit für deine Instanz. Auf GitLab Self-Managed installierst du GitLab Orbit als Helm-Release neben deiner GitLab-Instanz und aktivierst die Indexierung für jede Gruppe.

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Frag Orbit, was deine CI-Runner-Zeit und -Kosten treibt

Finde heraus, was Runner-Zeit und -Kosten verursacht, indem du GitLab Orbit fragst. Orbit indexiert jetzt die Dauer von CI-Jobs und Runner-Tags zusammen mit deinen übrigen GitLab-Daten, sodass du siehst, wo Merge-Request-Pipelines Minuten pro Runner-Tag verbrauchen.

AI

Weiterarbeiten, während Orbit indexiert, oder eine Duo-Session lokal halten

Arbeite weiter, während Orbit deinen Workspace indexiert. Führe die Indexierung mit --async im Hintergrund aus und nutze --wait, um Lesezugriffe zu pausieren, solange ein Index noch aufgebaut wird. Wenn Orbit für eine GitLab-Duo-Session deaktiviert ist, kannst du diese Session lokal halten.

Deploy Operate

Builds mit Artifact Central auf GitLab Self-Managed zusammenstellen (Beta)

Artifact Central ist jetzt als Beta für GitLab Self-Managed verfügbar und bringt Pakete und Container-Images mit vollem Kontext direkt neben deinen Code und deine CI/CD-Pipelines, sodass jeder Build gleich beim ersten Mal fehlerfrei zusammengestellt wird.

Secure

CI/CD-Secrets absichern und aktive geleakte Token priorisieren

Finde einen sichereren Ort für deine CI/CD-Secrets und erkenne, welche geleakten Token noch aktiv sind. Der Drawer für CI/CD-Variablen schlägt jetzt den GitLab Secrets Manager vor, sodass du durch das Verschieben von Token den Kreis derer einschränkst, die sie sehen können. Gültigkeitsprüfungen decken mehr Anbieter ab, sodass du weißt, welche geleakten Token noch aktiv sind, und diese zuerst rotierst.

AI Secure

Tools des GitLab MCP-Servers für KI-Agenten steuern und auditieren

Lege fest, auf welche GitLab-Tools Agenten zugreifen dürfen, und behalte den Überblick darüber, was sie tun. Setze pro Tool „Immer verweigern“, „Immer nachfragen“ oder „Immer erlauben“ für alle verbundenen Clients, mit Audit-Ereignissen, die Aktionen von Agenten von direkten Aktionen von Personen unterscheiden.

AI

Orbit und Duo-Flows über die GitLab-MCP-Verbindung nutzen, die du bereits verwendest

Deine Agenten brauchen keine separate Orbit-MCP-Verbindung mehr: Füge das Orbit-Toolset auf dem GitLab MCP-Server hinzu. Wenn sich ein MCP-kompatibler Agent verbindet und die Duo Agent Platform verfügbar ist, weist der Server ihn außerdem an, einen passenden GitLab-Duo-Flow vorzuschlagen und sich von dir bestätigen zu lassen, bevor er ihn startet.

Code

Merge Requests schneller prüfen mit Rapid Diffs

Beginne das Review in Sekunden, selbst bei großen Merge Requests. Rapid Diffs ersetzt die klassische Diff-Ansicht, sodass die erste Datei bis zu dreimal schneller erscheint. Die Browsersuche funktioniert sofort, ohne die Seite einzufrieren, und die Review-Tools, die du bereits nutzt, etwa der Datei-für-Datei-Modus, „Als gesehen markieren“ und Tastenkürzel, funktionieren weiterhin.

Verify AI

CI-Jobs und Agenten-Sessions nach einer Unterbrechung fortsetzen

Verliere keinen Fortschritt mehr, wenn ein Job unterbrochen wird. CI-Jobs und Agenten-Sessions können jetzt dort weitermachen, wo sie aufgehört haben, statt von vorn zu beginnen.

Secure AI

False Positives auf verfolgten Branches herausfiltern, bevor du mergst

Filtere Störsignale heraus, bevor du mergst oder auslieferst, und zwar nicht nur auf deinem Standardbranch. Der SAST False Positive Detection Flow läuft jetzt automatisch für neue kritische und hohe Schwachstellen auf jedem verfolgten Branch und in verfolgten Tags, die SAST-Jobs ausführen.

AI Code

Agentische Arbeit an Workspace-Subagenten delegieren

Halte Aufgabendetails wie Linter-Ausgaben aus dem Kontext des Developer Flow heraus, oder übergib eine Aufgabe an einen separaten Agenten mit eigenen Anweisungen und eingeschränkten Tools. Der Developer Flow entscheidet, wann er delegiert, und erhält nur das Ergebnis.

Secure

Merge Requests blockieren, die schädliche Pakete hinzufügen

Verhindere unabhängig vom Schweregrad, dass schädliche Pakete gemergt werden. Füge den Merge Request Approval Policies eine Malware-Regel hinzu, damit Dependency Scanning gegen die Malware-Advisories von GitLab eine Genehmigung erfordert. Das funktioniert mit deinen bestehenden Regeln für Scan-Ergebnisse für npm, PyPI, Maven, Go, NuGet, Cargo und RubyGems, wenn du Dependency Scanning mit SBOM ausführst.

Secure

Swift-Abhängigkeiten auf deinen eigenen Runnern beheben

Behebe Swift-Abhängigkeiten mit Merge Requests, die verwundbare Pakete aktualisieren, und führe diese Jobs auf getaggten Runnern aus, die du kontrollierst. Öffne bis zu 30 Behebungs-MRs pro Projekt und fordere automatisch Reviews von den Code Owners der aktualisierten Dateien an.

Secure

Schwachstellen in Rust mit Advanced SAST finden (Beta)

Aktiviere GitLab Advanced SAST, und es scannt deinen Rust-Code automatisch, ohne zusätzliche Konfiguration. Du siehst, wie nicht vertrauenswürdige Eingaben über Funktionen und Dateien hinweg verfolgt werden, mit einem Codefluss von der Quelle bis zur Senke für Funde wie SQL-Injection, Command-Injection und Path Traversal.

Verify

Pipeline-Variablen begrenzen, bevor sie CI/CD destabilisieren

Verhindere, dass übergroße Pipeline-Variablen deine CI/CD-Infrastruktur destabilisieren. Als Administrator(in) kannst du jetzt begrenzen, wie viele Pipeline-Variablen eine Pipeline enthält und wie groß jede einzelne sein darf. Auf GitLab.com gelten Limits von 1.200 Variablen pro Pipeline, 128 KiB pro Wert und 1 MiB pro Wert vom Typ Datei.

Verify

CI/CD-Jobs mit dem Job-Router orchestrieren (Beta)

Erhalte mehr Kontrolle darüber, wie CI/CD-Jobs zu deinen Runnern gelangen. Statt GitLab nach Jobs abzufragen, verbinden sich deine Runner mit dem Job-Router, der die Verteilung der Jobs übernimmt. Er ist jetzt auf GitLab.com und für von GitLab gehostete Runner live.

Deploy

Gelöschte Terraform-States wiederherstellen

Mache eine versehentliche Löschung eines Terraform-States rückgängig. Wenn du einen State löschst, behält GitLab ihn jetzt zunächst für eine Wartezeit, sodass du ihn wiederherstellen oder endgültig löschen kannst. Maintainer stellen einen State über die GraphQL-API wieder her, und jede Wiederherstellung wird in einem Audit-Ereignis protokolliert.

Operate

Geo-Replikation für jeden Upload-Typ steuern

Betreibe Geo mit feinerer Kontrolle über hochgeladene Dateien. Geo repliziert jetzt jeden Upload-Datentyp separat über partitionierte Tabellen, sodass du Replikation und Prüfsummenberechnung für jeden Typ einzeln ein- oder ausschalten kannst.

Secure

Merge Requests zurückhalten, die bekannt ausgenutzte Schwachstellen hinzufügen

Verhindere, dass kritische und aktiv ausgenutzte Schwachstellen ohne Freigabe gemergt werden. Lege auf Gruppenebene Merge Request Approval Policies fest, die Änderungen mit kritischen oder bekannt ausgenutzten Schwachstellen zurückhalten, bis eine dafür bestimmte Person sie genehmigt.

Secure

Fälligkeitsdaten für Schwachstellen auf der Detailseite festlegen

Halte die Behebung von der Detailseite der Schwachstelle aus im Zeitplan. Du kannst das Fälligkeitsdatum einer Schwachstelle jetzt dort anzeigen und festlegen statt nur über die GraphQL-API, und GitLab kennzeichnet sie als überfällig oder bald fällig, solange sie gesichtet werden muss oder bestätigt ist.

Secure

Schwachstellenberichte von Gruppen nach Sicherheitsattributen filtern

Prüfe jede Schwachstelle einer Anwendung, auch wenn sie sich über viele Projekte erstreckt. Du kannst den Schwachstellenbericht einer Gruppe jetzt nach den Sicherheitsattributen filtern, die deinen Projekten zugewiesen sind, etwa Geschäftsauswirkung oder Anwendung, und jedes Attribut ein- oder ausschließen.

Secure

Projektrisiken im Security Inventory auf einen Blick erkennen

Erkenne die Projekte, die Aufmerksamkeit brauchen, ohne jedes einzeln zu öffnen. Das Security Inventory fasst jetzt zusammen, wie viele Projekte einer Gruppe Aufmerksamkeit brauchen, veraltete Scans haben oder ungeschützt sind. Es zeigt außerdem neben der Scanner-Abdeckung, in welchen Projekten agentische Sichtungs- und Behebungs-Flows aktiviert sind.