Where a team sits on the path to AI-native depends on how far it has rewired the way it builds and ships software. This ladder helps you place your teams and see where to focus next.

Todos los equipos que avanzan hacia una ingeniería nativa de IA atraviesan etapas reconocibles, y esas etapas tienen poco que ver con la capacidad de los modelos. Reflejan cuánto has rediseñado la forma de crear y entregar software. Las trampas entre etapas son donde se estancan las transformaciones, así que identificarlas ya es la mitad del trabajo. La escala que aparece a continuación se basa en modelos existentes de madurez de IA, adaptados para organizaciones de ingeniería consolidadas. Hoy, muchos equipos se reconocen en la etapa 1 o al principio de la etapa 2.

Etapa 0, ad hoc: No hay un uso autorizado, o existe un uso individual y disperso sin asistencia ni políticas, a menudo con IA en la sombra que ya funciona sin gobernanza. La trampa aquí es el miedo y la prohibición, que no detienen el uso: solo lo empujan a la clandestinidad. Para avanzar, proporciona acceso seguro y autorizado, y define con claridad qué está permitido y qué no.

Etapa 1, asistida: Las herramientas ya están disponibles y los ingenieros las usan para productividad personal: autocompletado, chat y código repetitivo. Los paneles de adopción están en verde. La entrega a los clientes no cambia. La trampa es confundir adopción con progreso; su movimiento característico es implementar un único asistente para todo el mundo y dar el trabajo por terminado. Para avanzar, deja de medir el éxito por el uso y consigue que los equipos deleguen trabajo real y acotado a los agentes, en lugar de limitarse a conversar con ellos.

Etapa 2, delegada: Los equipos preparan sus repositorios para los agentes y los ingenieros les asignan tareas acotadas y revisan los resultados. Ya funciona una red de promotores. El volumen de cambios aumenta rápidamente. La trampa es el cuello de botella de la verificación: la generación supera la capacidad de revisión y los ingenieros con más experiencia se convierten en el límite. Este es el costo de verificación: el tiempo que se ahorra al escribir código se vuelve a gastar al auditarlo, y puede manifestarse como una caída real de productividad antes de que la situación mejore. El diagnóstico es directo: ¿aumenta el tiempo de revisión de las solicitudes de fusión mientras disminuye el tiempo de creación? Para avanzar, prepara el código base para los agentes y reconstruye el sistema de entrega para que pueda absorber de forma segura el nuevo volumen: el trabajo que se aborda en Prepara el código base y su contexto para los agentes y Verifica lo que producen los agentes.

Etapa 3, rediseñada: El propio sistema de entrega se reconstruye para la velocidad de los agentes: entrega continua, cambios pequeños, código fuente modular, comprobaciones automatizadas deterministas y revisión por capas según el nivel de riesgo. Tu primer caso de uso difícil y de alto valor funciona de principio a fin en producción. La trampa es doble: la meseta de productividad y la trampa de la autonomía. Las mejoras locales quedan absorbidas por la fricción posterior antes de afectar los resultados del negocio, y los equipos invierten esfuerzo en pipelines autónomos elaborados en lugar de entregar. Para avanzar, demuestra que un flujo de trabajo puede funcionar con autonomía ganada y acotada detrás de una línea de revisión humana diseñada deliberadamente, tema que se aborda en Rediseño del trabajo y Trabajo con agentes.

Etapa 4, orquestada: Los flujos de trabajo funcionan de forma autónoma en los pasos en los que se ganaron esa autonomía, con gobernanza y auditoría integradas en el flujo en lugar de añadidas al final, y varios agentes coordinados entre dominios acotados. La línea de revisión humana está diseñada, no surge por accidente. La trampa es una gobernanza que mira por el espejo retrovisor —registra en lugar de orientar— y una autonomía que supera tu capacidad de detectar y corregir un error antes de que se propague. Para avanzar, vincula el modelo operativo con los resultados del negocio y rediseña los roles y el desarrollo de habilidades a su alrededor: el trabajo de Gobernanza y escalado.

Etapa 5, nativa de IA: Los resultados del negocio cambian. Los roles se rediseñan, el desarrollo del criterio es deliberado e institucional, y la organización ejecuta y gobierna agentes a escala, vinculados a los objetivos del negocio, con personas al mando de lo que producen las máquinas. Es una dirección de avance, no un destino final. La frontera sigue moviéndose.

Esta escala no es el espectro de autonomía

Esta escala mide cuánto se ha rediseñado todo tu modelo operativo. Es distinto de cuánto puede ejecutar por sí solo cada paso individual, algo que se amplía paso a paso a medida que un agente se gana la confianza. Un equipo situado arriba en esta escala puede seguir teniendo pasos individuales bajo una revisión humana estrecha, mientras que un equipo situado abajo puede ejecutar un traspaso acotado sin intervención. Aumenta la autonomía con evidencia explica esa progresión paso a paso.

Ubica a tu organización en el mapa

No tienes un único nivel de madurez. Tu equipo de plataforma puede estar en la etapa 4 mientras un equipo de una línea de negocio está en la etapa 1, y una región puede ir muy por delante de otra. Evalúa por equipo y por flujo de trabajo, no por empresa. Y empieza a medir desde el principio, en lugar de tratar la medición como algo que solo puedes hacer una vez alcanzada cierta madurez.

Una autoevaluación rápida:

Etapa 0 si el uso de IA es principalmente no autorizado o se desaconseja.

Etapa 1 si la adopción parece alta mientras la entrega no cambia y la mayor parte del uso consiste en autocompletado y chat.

Etapa 2 si los ingenieros delegan y revisan trabajo real y la revisión se ha convertido en tu cuello de botella visible.

Etapa 3 si rediseñaste la entrega y pusiste en producción de principio a fin un caso de uso difícil.

Etapa 4 si los flujos de trabajo funcionan con autonomía ganada y acotada detrás de una línea de revisión diseñada.

Etapa 5 si los resultados del negocio cambian de forma medible y los roles se han rediseñado alrededor del modelo.

A dónde te lleva el manual a continuación

A partir de aquí, el manual recorre las tres partes de la práctica que un equipo rediseña a medida que asciende en la escala. Rediseño del trabajo es donde encuentras la verdadera restricción y rediseñas la entrega en torno a personas y agentes. Trabajo con agentes es donde decides qué hace cada uno, amplías la autonomía con evidencia y sigues desarrollando a los ingenieros a medida que cambia la programación. Gobernanza y escalado es donde el contexto, la verificación y los controles permiten ejecutar todo esto en muchos flujos de trabajo sin perder el control de la calidad ni el riesgo. Sea cual sea el punto en el que te hayas ubicado, esos son los movimientos que te harán avanzar en la escala.