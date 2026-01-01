Este manual explica cómo los equipos de ingeniería de software e I+D están rediseñando sus prácticas para crear y entregar software con IA agente. Todas las prácticas que se presentan aquí se basan en lo que realmente hacen los líderes de ingeniería de GitLab y de nuestra comunidad de clientes, no en exageraciones ni demos que nunca escalan más allá de un equipo.

A medida que los agentes asumen una mayor parte de la programación, los líderes de ingeniería y sus equipos deben rediseñar las prácticas que la rodean: identificar dónde se ralentiza realmente la entrega, decidir qué hacen mejor las personas y los agentes en el resto del ciclo de vida del software, establecer estándares para que los agentes trabajen de forma segura en el código fuente, verificar lo que producen antes de la entrega y seguir desarrollando a los ingenieros que ahora los dirigen. Convertirse en una organización nativa de IA es una práctica que los líderes siguen perfeccionando con sus equipos a medida que evolucionan las herramientas y el conocimiento.

Si profundizas, verás que este manual se organiza en torno a tres partes de esa práctica:

Rediseño del trabajo, para que los agentes se adapten al flujo de entrega en lugar de añadirse a pasos diseñados únicamente para personas

Trabajo con agentes, que implica decidir dónde se mantienen el criterio humano y la responsabilidad, y cómo siguen desarrollándose los ingenieros a medida que cambia la programación

Gobernanza y escalado, para pasar de un flujo de trabajo a muchos con el contexto, la verificación y la medición que permiten avanzar más rápido sin perder el control de la calidad ni el riesgo

Las directrices están pensadas para aplicarse a distintos equipos y pilas tecnológicas y, al mismo tiempo, ser lo bastante concretas como para llevarlas a la práctica. Estas páginas cambiarán a medida que cambie la práctica, así que trátalas como una referencia compartida y actual, no como un manual terminado.