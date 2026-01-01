An AI-native organization is one that redesigns how work gets done around people and agents working together, as an ongoing practice.

«Nativo de IA» puede significar muchas cosas, desde tener unas pocas funcionalidades de IA hasta dirigir una empresa entera con agentes. Como el término abarca tanto, conviene precisar qué entendemos por él y por qué esta distinción importa para la forma de trabajar. En GitLab, usamos «nativo de IA» para referirnos a una organización que rediseña cómo se realiza el trabajo en torno a personas y agentes que trabajan juntos y trata ese rediseño como una práctica continua, no como una implementación puntual .

Usar IA frente a ser nativo de IA

La mayoría de las organizaciones empieza agregando IA a su forma de trabajar actual, con asistentes de IA o agentes individuales que aceleran pasos existentes. Es un punto de partida razonable y genera mejoras reales en las tareas individuales. Pero esas mejoras no se traducen automáticamente en una organización más rápida o mejor, porque el flujo de trabajo que rodea la tarea sigue diseñado para personas que trabajan sin agentes.

Ser nativo de IA significa tomar distancia y rediseñar el propio trabajo, para que personas y agentes hagan aquello para lo que están mejor preparados, con traspasos, supervisión y conocimiento diseñados para esa realidad.

Una decisión sobre la práctica tanto como sobre la plataforma

Es tentador tratar la adopción de un enfoque nativo de IA como una cuestión de compra, es decir, de elegir las herramientas adecuadas. La tecnología importa. Los agentes necesitan contexto compartido, políticas que se apliquen mientras trabajan y un registro de lo que hicieron, y una cadena de herramientas fragmentada dificulta ofrecer cada una de esas cosas. Sin embargo, elegir la tecnología solo resuelve una parte de la cuestión. El trabajo más difícil está en la práctica: cómo se reparten el trabajo las personas y los agentes, dónde se mantiene el criterio humano, cómo se documenta el conocimiento para que los agentes puedan usarlo y cómo saber si todo esto realmente ayuda.

Una forma sencilla de tomar distancia y ver el panorama completo es pensarlo en términos de personas , práctica y tecnología . La tecnología son las herramientas y plataformas que proporcionan a los agentes el contexto, los controles y la ruta de entrega dentro de la que trabajan. Las personas son quienes marcan la dirección, aplican criterio y mantienen la responsabilidad. La práctica es la forma en que ambos trabajan juntos día a día. Este manual trata sobre la práctica. Decimos deliberadamente práctica, no proceso, porque el trabajo nunca termina.

Convertirse en nativo de IA no exige una segunda cadena de herramientas creada para agentes junto a la que ya utilizas. Las prácticas de este manual se aplican a tu sistema de entrega existente, que es donde ya residen el contexto, los controles y la evidencia de los que dependen los agentes.

Cómo se ve una organización nativa de IA

Ser nativo de IA se refleja menos en una funcionalidad concreta y más en un conjunto de hábitos sobre cómo se diseña y ejecuta el trabajo:

El trabajo parte de problemas reales y flujos de trabajo completos, en lugar de experimentos dispersos

Las personas y los agentes tienen una división deliberada del trabajo, en la que las personas se hacen cargo del criterio, la responsabilidad y los límites dentro de los que operan los agentes

El conocimiento se documenta donde los agentes puedan usarlo, para que el contexto esté disponible y no exista únicamente en la cabeza de las personas

Las medidas de protección y la medición permiten que la organización pase de un flujo de trabajo a muchos y mejore a medida que avanza

Estos son los temas de las páginas que reúne este manual. Cada una está escrita de forma suficientemente amplia para que cualquier organización pueda aplicarla, y se actualizará y ampliará a medida que evolucione nuestra propia práctica.

Por qué documentamos esto de forma abierta

GitLab lleva mucho tiempo documentando abiertamente cómo trabaja, para que cualquiera pueda leerlo, aprender de ello y adaptarlo. Lo hicimos con el trabajo remoto, y estas páginas hacen lo mismo con el trabajo con agentes de IA. Documentar la práctica abiertamente ayuda a mantenerla honesta, ofrece a nuestros equipos una referencia compartida y permite que otras organizaciones partan de lo que aprendimos, en lugar de empezar desde cero. Como el resto del manual, estas páginas están en constante evolución. Las actualizamos a medida que cambia nuestra práctica y aprendemos qué funciona.