Enlaces y fuentes
Artículos del foro de IT Revolution
- Formar a los perfiles sénior, por Kent Beck, Jondavid Black, Cornelia Davis, Shawn Minto, Dan Neff, Ezra Savard y Adam Zimman.
- Cuando programar es gratis, ¿dónde está el cuello de botella?, por Scott Prugh y Bryan Finster de ACI Worldwide, junto con Amy Willard, Tim Ottersburg y Timothy Cochran.
- IA agente y revisiones de código, por Zach Davis de LaunchDarkly, Michelle Gill de Engineered by AI, Elisabeth Hendrickson de Curious Duck Digital Laboratory, Angie Jones de Agentic AI Foundation, Sha Ma de Topogy, Randy Shoup de CircleCI y James Wickett de DryRun Security.
- Cuando los agentes deciden, por Joseph Enochs de Enterprise Vision Technologies, Adrian Cockcroft de OrionX, Jeremy Eder de Red Hat, Brian Wald y Jenn Spykerman de DefenseLogic AI.
- La arquitectura sociotécnica de las empresas con IA, por Ian Eslick, Collin Fox, Amanda Graham, Dra. Suzette Johnson, Charles Lafferty, Tom Kilcommons, Rosalind Radcliffe, Cat Swetel, Annie Vella, Sam Yeats y Dra. Robin Yeman.
- Conformidad deliberada, por Ben Grinnell de Newton, Clare Hawthorne de OxerLine Advisory, James Nugent de General Motors y Dustin Warner de NRC Health.