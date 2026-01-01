En resumen: Ejecutar un buen flujo de trabajo en muchos equipos depende de contar con bases que mantengan bajo control la calidad y el riesgo a medida que escalas.

Coloca los controles en el recorrido del trabajo, no en una barrera posterior, para que sigan funcionando bajo carga.

Haz que el contexto sea recuperable para que los agentes no se atasquen ni adivinen.

Verifica los resultados para detectar los errores antes de considerarlos terminados.

Haz que los controles generen su propia evidencia mientras se ejecutan, para que las pruebas sean un subproducto del trabajo.

Un flujo de trabajo que funciona una vez todavía no es una práctica que puedas ejecutar en muchos equipos. Escalar multiplica tanto el trabajo útil como los errores, por lo que pasar de un flujo de trabajo a muchos plantea preguntas que un único éxito no había planteado. Al principio, la pregunta es qué pueden hacer los agentes. A medida que escalas, la pregunta más difícil y útil es cómo trabajan juntos personas y agentes en muchos flujos de trabajo al mismo tiempo. Mantener el control de la calidad y el riesgo a esa escala depende de contar con una serie de bases antes de expandirse.

Por qué las bases importan más al escalar

Estas bases comparten una lógica: coloca el control en el mismo recorrido que sigue el trabajo, en lugar de ponerlo como una barrera posterior. 1 2 Un contexto que los agentes puedan recuperar evita que se atasquen o adivinen. La verificación detecta un resultado incorrecto antes de que se considere terminado. Los controles que generan su propia evidencia mientras se ejecutan convierten las pruebas en un subproducto del trabajo, en lugar de una carrera contrarreloj durante la temporada de auditorías. Integra estas bases en el sistema, en lugar de depender de instrucciones incluidas en un prompt. Un límite que el flujo de trabajo aplica automáticamente sigue funcionando bajo carga, mientras que uno que depende de que el agente siga instrucciones no siempre sobrevive a una situación nueva.

Así es también como la gobernanza escala entre equipos que no trabajan de la misma manera. Cuando una organización abarca muchos mercados con distintos clientes, requisitos de cumplimiento y restricciones para desarrolladores, exigir que todos los equipos usen las mismas herramientas de codificación tiende a estancar el trabajo, porque la parte inicial varía realmente de un equipo a otro. Mantener una gobernanza, un contexto y una conformidad coherentes en la capa de entrega subyacente, y permitir que cada equipo elija sus propias herramientas de codificación por encima, coloca el control en el recorrido del trabajo y permite que el front-end varíe. Esa capa debe ser compartida para que el enfoque funcione. Cuando cada herramienta aporta sus propias políticas y su propio registro de actividad de los agentes, la gobernanza se fragmenta de la misma manera que las herramientas. Cuando se ofrece como una base reutilizable, para que cada equipo no tenga que resolver por separado los mismos problemas de integración y gobernanza, esa estructura convierte la configuración de un equipo en algo que muchos pueden adoptar.

Al principio, la adopción de IA se daba en grupos aislados y era difícil de medir hasta que ofrecimos a los programas una forma sencilla de usarla mediante el servicio de grandes modelos de lenguaje de CACI (LLMaaS). Este servicio permitió elegir las herramientas iniciales para los flujos de trabajo de los desarrolladores y, al mismo tiempo, ofrecer una gobernanza y documentación claras sobre cómo aprovecharlo. Tuvimos que dejar de intentar unificar todo en un conjunto de herramientas y pasar a admitir opciones distintas en el front-end, con una conformidad coherente en el back-end. A partir de aquí, podemos escalar el servicio mejorando las herramientas de IA, desarrollando reglas de enrutamiento de modelos para optimizar costos e incorporando formación empresarial para acompañar a los desarrolladores.

A medida que aumenta el ritmo, la gobernanza no puede seguir siendo un punto de control periódico. Se desplaza hacia etapas anteriores del diseño de los sistemas y pasa de barreras que detienen el trabajo a medidas de protección que le dan forma. Cuando se construyen de esta manera, los mismos controles que mantienen bajo control la calidad y el riesgo también permiten avanzar más rápido, porque las comprobaciones acompañan al trabajo en lugar de esperar al final. 3

Qué implica gobernar y escalar

Este tema abarca tres bases:

Prepara el código base y su contexto para los agentes : Coloca los conocimientos, las decisiones y las restricciones que necesitan los agentes donde puedan recuperarlos.

Verifica lo que producen los agentes : Usa una verificación por capas con pruebas deterministas, revisión de agentes y criterio humano selectivo para detectar resultados incorrectos.

Hazte cargo de tus controles y evidencias : Diseña deliberadamente los controles de los que es responsable tu equipo y deja que los sistemas generen evidencia mientras se ejecutan.

Gobernar a escala también implica establecer medidas de protección sobre lo que los agentes pueden alcanzar y hacer, y medir si realmente ayudan en lugar de limitarse a estar ocupados. Ambas son dimensiones que este manual seguirá desarrollando.

Cómo se conecta con el resto del manual

Gobernanza y escalado viene después de Rediseño del trabajo y Trabajo con agentes. El patrón reutilizable que surge de rediseñar un flujo de trabajo y los puntos de control del trabajo con agentes son aquello sobre lo que actúan las bases descritas aquí. Aquí es donde un único éxito se convierte en algo que puedes ejecutar a escala.