En resumen: Un agente solo puede razonar sobre la información que puede recuperar, por lo que los conocimientos que necesita deben estar documentados donde pueda acceder a ellos.

Proporciona a los agentes el contexto que los rodea: arquitectura, propiedad, convenciones, incidentes anteriores y requisitos de conformidad, no solo las diferencias de código.

Documenta lo que solo existe en la cabeza de las personas y en los hilos de chat, y mantén conectado al código el contexto que ya existe en los registros de entrega.

Registra las decisiones y los precedentes que sustentan las reglas, no solo las reglas en sí.

Mantén el contexto como parte del ciclo de vida del software, igual que mantienes las pruebas y la documentación.

Un agente que trabaja en tu código fuente solo puede ser tan eficaz como el contexto al que puede acceder. Una persona que revisa el código cubre las lagunas con conocimiento institucional, una conversación informal o años de intuición sobre el comportamiento del sistema. Un agente no tiene nada de eso a lo que recurrir, por lo que, cuando la información que necesita no está documentada ni se puede recuperar, adivina o se atasca. 1 Esta página explica cómo preparar un código fuente para los agentes: a qué deben tener acceso, cómo sacar ese conocimiento de la cabeza de las personas y por qué esto forma parte del trabajo, en lugar de ser una carga adicional que se agrega después.

A qué necesitan acceder los agentes

Una revisión o un cambio requiere mucho más que las diferencias de código que tiene delante. Para razonar bien, un agente necesita el contexto que lo rodea: la estructura y las dependencias del repositorio, las restricciones de arquitectura y los límites de los servicios, los contratos de API y las expectativas de compatibilidad con versiones anteriores, los estándares y las convenciones de codificación, el historial de incidentes y análisis retrospectivos, los comentarios de revisiones anteriores y las concesiones que el equipo ya aceptó, los requisitos de seguridad y conformidad, y la documentación que explica por qué un sistema se comporta de determinada manera. Las personas llevan gran parte de este conocimiento de forma implícita; un agente necesita que sea explícito y recuperable. 1

Saca el conocimiento de la cabeza de las personas

La mayor parte del conocimiento que necesitan los agentes ya existe, pero está en los lugares equivocados: en la cabeza de las personas, en hilos de chat y en los hábitos de quienes llevan mucho tiempo revisando código. Para un agente, eso equivale a que no exista. Preparar un código fuente para los agentes significa documentar ese conocimiento de forma estructurada, cerca del código y del trabajo que explica, para que el entorno contenga el conocimiento operativo y la intención junto con el propio código. 1 Es la misma idea que hacer que el trabajo sea legible: una vez que el conocimiento queda documentado, la automatización puede actuar sobre él y el cuello de botella pasa a ser la claridad de lo que se registró, en lugar de la disponibilidad de personas que casualmente lo conozcan. 2

El conocimiento que necesitan los agentes se divide en dos grupos. El primero es el conocimiento que nunca se documentó: el razonamiento detrás de un diseño, la regla no escrita que aplica una persona con experiencia al revisar o el motivo por el que existe una solución alternativa. Ese conocimiento debe registrarse. El segundo ya existe como registro del propio trabajo. Esto incluye los tickets que establecen los requisitos, las solicitudes de fusión y los hilos de revisión que dieron forma al código, el historial de pipelines e implementaciones, los incidentes y análisis retrospectivos, y las incidencias de seguridad. En este caso, el trabajo consiste en mantener ese contexto conectado con el código que describe, para que un agente pueda seguir el hilo desde una línea de código hasta el requisito, la revisión o el incidente que la originó. Copiar esos registros en un repositorio independiente rompe los vínculos, y la copia se desactualiza en cuanto el trabajo avanza.

Registra los precedentes y las decisiones, no solo las reglas

Las reglas por sí solas no bastan, porque las personas tampoco revisan únicamente en función de reglas. También se basan en decisiones que el equipo ya tomó: por qué se rechazó un enfoque similar seis meses antes, por qué un subsistema rompe deliberadamente una convención habitual o por qué se prioriza el rendimiento sobre la legibilidad en una ruta determinada. Ese razonamiento debe quedar registrado junto al código o la decisión que explica, donde un agente pueda acceder a él; de lo contrario, seguirá siendo una laguna que ningún aumento en la capacidad del modelo podrá cubrir. 1

Los registros de decisiones de arquitectura, o ADR, [son] la unidad de revisión y comunicación... hubo todo este intercambio sobre los ADR antes de escribir una sola línea de código... Así que ahora esa es la unidad de producto o resultado.

Trata el contexto como infraestructura integrada en el ciclo de vida

Hacer que el contexto esté disponible no es una limpieza puntual ni una carga adicional que se incorpora después de adoptar agentes. Forma parte del propio ciclo de vida del software y se mantiene a medida que cambia el código, igual que las pruebas y la documentación. En la era de los agentes, el contexto que documentas se convierte en infraestructura: lo que registras para diagnosticar un problema es lo que publicas para evitar que se repita, y el contexto en el que se apoya un agente es tan esencial como el código sobre el que razona. 3 4

En la práctica: Convierte una lección difícil en una política recuperable

Una empresa de seguridad 1 creó su producto con IA desde el principio y aplicó su propia revisión con agentes a cada cambio; el código escrito por agentes no podía fusionarse hasta que se revisara y aprobara. Durante la beta, se encontró con el tipo de problema que vuelve concreta la seguridad multiinquilino: era posible acceder a datos de clientes desde otros inquilinos. En un producto multiinquilino, el aislamiento entre inquilinos y la autorización no son detalles de implementación, sino parte del contrato de seguridad, y una revisión genérica del tipo «¿estas diferencias de código parecen seguras?» nunca detectaría de forma confiable una infracción de ese aislamiento.

La lección de ese incidente no podía quedarse en la memoria, en hilos de Slack ni en los hábitos de quienes casualmente revisaran un cambio. Debía convertirse en contexto al que el sistema de revisión pudiera acceder: cómo debe funcionar la autenticación, dónde deben realizarse las comprobaciones de autorización, cómo se aplica el contexto del inquilino y cómo se mantienen separados los datos de los clientes, todo codificado como una política que el sistema comprueba cada vez que cambia el código. Lo que hizo valiosa la revisión no fue un modelo más inteligente, sino convertir lo que la organización ya había aprendido en parte de la ruta de verificación, en un formato que se mantiene estable aunque cambien los modelos y agentes subyacentes. 1

Pruébalo. Asigna a un agente una tarea real en tu código fuente, algo pequeño pero auténtico, y observa dónde busca contexto que no está documentado: un límite de propiedad, una convención, una decisión anterior o una regla de compatibilidad. Cada laguna que encuentre es candidata a registrarse en un formato recuperable. Para cada laguna, identifica si el conocimiento nunca se documentó o si ya existe en un ticket, un hilo de revisión o un registro de incidente al que el agente no pudo acceder. En el primer caso, hay que documentarlo; en el segundo, hay que conectarlo.

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