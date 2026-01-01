En resumen: Cuando los agentes generan más información de la que las personas pueden leer, la verificación debe convertirse en un sistema por capas, no en una única revisión en el momento de la fusión.

Traslada las comprobaciones objetivas —formato, tipos, políticas y muchas incidencias de seguridad y corrección— lo más cerca posible de la creación.

Mantén los cambios pequeños para que cada capa de revisión sea más rápida y segura.

Define los criterios de aceptación y las pruebas desde el principio para disponer de algo concreto contra lo que verificar.

Usa un revisor independiente y ajusta la profundidad de la revisión al riesgo del cambio.

Cuando los agentes generan código más rápido de lo que las personas pueden leerlo, una única revisión humana en el momento de la fusión deja de ser escalable. La IA abarata la producción de código, pero no el mantenimiento del software, y el recurso escaso sigue siendo el criterio humano. 1 La respuesta es tratar la verificación como un sistema por capas, en lugar de como un único paso de revisión: comprobaciones deterministas, razonamiento de agentes y criterio humano selectivo, cada uno encargado de aquello que mejor puede hacer. Esta página explica esas capas y cómo organizarlas para reservar el criterio humano solo para donde realmente se necesita.

Adelanta las comprobaciones objetivas

Todo lo que pueda comprobarse mediante una regla fija —formato, errores de tipos, políticas de dependencias y muchas clases de incidencias de seguridad y corrección— debe ejecutarse lo más cerca posible de la creación, en lugar de redescubrirse durante la revisión. Cada aspecto objetivo que se resuelve automáticamente libera la atención de personas y agentes para los problemas que realmente requieren razonamiento. Una infracción detectada en el editor cuesta segundos; la misma infracción detectada durante la revisión implica un cambio de contexto y otra ida y vuelta. 1

Mantén los cambios pequeños

Los cambios pequeños son más fáciles de razonar tanto para las personas como para los agentes, más fáciles de rastrear y más seguros de revertir a una versión anterior. Si se dejan con sus valores predeterminados, los agentes tienden a producir diferencias de código grandes y mezcladas que combinan refactorización, cambios de comportamiento y formato al mismo tiempo, lo que oculta las partes que importan. Mantener los cambios pequeños y separar las ediciones mecánicas de las de comportamiento hace que todas las demás capas de verificación sean más rápidas y confiables. 1

Define el comportamiento desde el principio para poder comprobarlo

La verificación es mucho más sencilla cuando el comportamiento se expresa de una forma que pueda comprobarse. Los criterios de aceptación definidos antes de la implementación, las pruebas de contrato y las especificaciones ejecutables proporcionan a personas y agentes algo concreto contra lo que verificar, en lugar de obligarlos a inferir la intención únicamente a partir del código. Esto importa aún más con los agentes, porque la implementación puede generarse rápidamente aunque la intención subyacente no esté suficientemente especificada. La pregunta pasa de «¿este código parece razonable?» a «¿cumple el comportamiento que definimos?». 1

Usa una revisión independiente o adversarial

Un agente de revisión que comparte las suposiciones del agente autor tiende a considerar plausibles las mismas cosas y a pasar por alto los mismos casos límite. Así, puede coincidir no porque el resultado sea correcto, sino porque partió de los mismos supuestos. Introducir independencia —otro modelo o, como mínimo, otra sesión sin acceso al razonamiento del autor— rompe esa dinámica. El revisor evalúa el resultado como lo haría un ingeniero sénior que no conoce el contexto previo y detecta problemas que el agente autor no podía ver por la propia estructura del proceso. 1

Ajusta la profundidad de la revisión al riesgo

No todos los cambios necesitan el mismo nivel de revisión. La cantidad de verificación que recibe un cambio, desde una revisión ligera hasta un análisis exhaustivo, debe corresponder al riesgo del cambio y del sistema al que afecta. Un cambio de documentación y un cambio en una ruta de autorización no justifican la misma profundidad. Clasificar la revisión de esta manera mantiene el costo y la latencia proporcionales a lo que está en juego. 1

Pregunta por qué falló una comprobación: Límite de capacidad o falta de contexto

Cuando una comprobación detecta un resultado incorrecto, la siguiente pregunta es por qué falló, porque la respuesta determina qué conviene hacer. A veces, al agente le falta algo que puedes proporcionarle, como contexto adicional o límites más claros sobre lo que debe hacer. Otras veces, el agente todavía no puede realizar el trabajo, independientemente del contexto que le añadas. Trata ambos casos de forma distinta. Incorpora de inmediato las correcciones de contexto y de medidas de protección para evitar que se repita el mismo fallo. Deja aparte las limitaciones de capacidad para revisarlas cuando mejoren los modelos y, mientras tanto, mantén allí un punto de control humano, en lugar de crear procesos en torno a un problema que ningún proceso puede resolver.

En la práctica: La verificación como infraestructura de producción

Una empresa de infraestructura 1 integró su revisión de código con IA en el pipeline de CI, de modo que la revisión se ejecuta como parte de la entrega. En lugar de usar un único modelo para resumir las diferencias de código, ejecuta en paralelo varios revisores especializados —en seguridad, rendimiento, calidad del código y otros aspectos— y un coordinador consolida las incidencias en una sola revisión estructurada: elimina duplicados, clasifica por gravedad y publica el resultado en el cambio. La profundidad de la revisión se clasifica según el riesgo: los cambios pequeños reciben una revisión más ligera, mientras que los más grandes o sensibles a la seguridad activan el conjunto completo de comprobaciones. Además, los archivos que generan ruido, como los artefactos generados, se filtran antes de que cualquier modelo razone sobre ellos. También se mantiene disponible una opción manual de emergencia para los casos que la necesiten.

Hay dos aspectos que hacen que este sistema sea confiable. Como se ejecuta en la ruta de entrega, necesita la disciplina operativa de cualquier sistema de producción: reintentos, tiempos de espera, telemetría y una forma de cambiar el enrutamiento de modelos sin tocar el pipeline. Así, la confiabilidad pasa a formar parte de la credibilidad de la revisión. Y la empresa deja claros los límites: el criterio arquitectónico, el impacto entre sistemas y los errores sutiles de simultaneidad siguen siendo puntos débiles. Por eso, el sistema funciona como una capa de apoyo que eleva el nivel mínimo y reserva a los revisores humanos para el razonamiento que solo ellos pueden aportar. 1

Pruébalo. Toma un tipo de comentario que tus revisores hagan repetidamente de forma manual y conviértelo en una comprobación automatizada que se ejecute antes de la revisión. Cada juicio recurrente que puedas convertir en una comprobación determinista devuelve atención a los problemas que realmente necesitan a una persona.

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