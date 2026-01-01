En resumen: Cada paso puede asignarse a una persona, un agente o una automatización determinista, y elegir de forma deliberada protege tanto la calidad como el costo.

Usa automatización determinista para trabajos acotados, repetibles y bien especificados, como pruebas y comprobaciones de políticas.

Usa un agente cuando el trabajo requiera criterio sobre el contexto y el resultado pueda comprobarse.

Mantén a una persona en las decisiones de alto impacto, difíciles de revertir y que implican una responsabilidad que alguien debe asumir.

El costo de un agente es variable y poco visible, así que asigna el método más barato que cumpla el nivel requerido.

Cuando un flujo de trabajo ya se rediseñó y llega el momento de poner herramientas a trabajar, el impulso natural es recurrir a un agente en cada paso. Eso rara vez es la decisión correcta. Algunos pasos se resuelven mejor con automatización determinista existente desde hace años, otros con un agente y otros con una persona; la diferencia se refleja tanto en la calidad como en el costo. Esta página explica cómo tomar esa decisión paso a paso.

Un paso puede asignarse a una persona, un agente o una automatización

Cualquier paso de un flujo de trabajo puede resolverse de tres maneras: con una persona, con un agente o con automatización determinista que siga reglas fijas. Cada método se adapta a tipos de trabajo distintos; recurrir a un agente en todas partes gasta dinero y añade variabilidad donde una opción más simple y confiable haría mejor el trabajo. El objetivo es adaptar el método al trabajo, en lugar de recurrir por defecto a la herramienta más nueva. 1

Dónde encaja la automatización determinista

El trabajo acotado, repetible y bien especificado es el terreno de la automatización determinista: pruebas, análisis estático, comprobaciones de políticas, formato y tareas similares. Para este tipo de trabajo, la automatización determinista supera tanto a un agente como a una persona, a menudo por un amplio margen: se ejecuta siempre de la misma manera, cuesta lo mismo una vez que diez mil y genera un registro como subproducto. Cuando una comprobación es objetiva, ejecutarla de forma determinista libera la atención de personas y agentes para las decisiones de criterio que realmente la necesitan. 1 2

Dónde encaja un agente

Un agente se gana su lugar cuando el trabajo requiere razonar sobre el contexto o aplicar criterio dentro de límites que una regla fija no puede capturar: interpretar una solicitud ambigua, redactar a partir de entradas desordenadas o desenvolverse en un sistema desconocido. Lo que hace que esto sea seguro es que el resultado pueda comprobarse y que un error sea recuperable, de modo que la variabilidad del agente se detecte antes de la entrega y no después. 1

Dónde se necesita una persona

Algunos pasos deben permanecer en manos de una persona: decisiones de alto impacto, difíciles de revertir o que conllevan una responsabilidad que alguien debe asumir. Es la misma prueba de impacto y reversibilidad que determina la división entre personas y agentes, aplicada aquí como una opción entre tres. Decide dónde mantener el criterio humano trata este tema con más profundidad. 1

Los costos de los agentes son variables y fáciles de pasar por alto

El costo de estas opciones difiere de una forma que es fácil pasar por alto. El costo de una persona es visible y relativamente predecible. La automatización determinista es barata y fija. El costo de un agente es variable y se acumula sin verse: cada reintento, transferencia y llamada a una herramienta suma, y dos solicitudes idénticas pueden costar distinto según el recorrido que haga el agente. Por eso, asigna a cada paso el método más barato que cumpla el nivel requerido y reserva los agentes para el trabajo que solo ellos pueden hacer. Cuando los agentes se ejecutan a gran escala, enviar cada solicitud a la opción capaz más barata, en lugar de a la más potente, suele marcar la diferencia entre un costo asumible y uno que no lo es. 1 3

En la práctica: Pruebas automatizadas en lugar de pruebas de aceptación manuales

En una organización, 4 los auditores creían que las pruebas de aceptación exigían que una persona recorriera manualmente cada cambio antes de entregarlo. El equipo mantuvo las pruebas manuales solo donde no había alternativa, en sistemas que no podían automatizarse con scripts, y trasladó todo lo demás a pruebas automatizadas que se ejecutan con cada cambio y dejan un registro de lo que se verificó. El método humano se mantuvo donde el trabajo realmente lo exigía, y la automatización determinista asumió el resto, ejecutándose con mayor frecuencia y confiabilidad de lo que jamás podría hacerlo una persona recorriendo pantallas.

La lección de esta página es que la misma tarea —confirmar que un cambio es aceptable— tenía dos respuestas correctas según el paso, y que elegir según la adecuación en lugar de la costumbre fue lo que hizo que funcionara.

Pruébalo. Toma un flujo de trabajo rediseñado y etiqueta cada paso con el método que utiliza hoy. Para cualquier paso que una persona haga por costumbre, pregúntate si una comprobación determinista o un agente podría hacerlo igual o mejor. Para cualquier paso que asignarías a un agente, pregúntate si una regla fija sería más barata y confiable.

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