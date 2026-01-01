En resumen: Una vez que sepas qué flujo de trabajo debes cambiar, rediséñalo antes de incorporar un agente.

Parte de cómo fluye realmente el trabajo, no de la herramienta que quieres usar.

Elimina los pasos que solo existen para coordinar personas o compensar la lentitud del trabajo manual.

Agrega los pasos que los agentes vuelven necesarios, principalmente verificar los resultados y decidir dónde sigue participando una persona.

Explicita la intención, las restricciones y la definición de «terminado» que antes las personas aportaban de memoria.

Diseña el ciclo que ejecutará el agente, incluida la comprobación que le indica cuándo detenerse.

Encontrar el cuello de botella te indica qué flujo de trabajo vale la pena cambiar. El siguiente paso es resistir la tentación de incorporar un agente al flujo tal como está. Las mayores mejoras surgen al rediseñar el flujo, no al acelerar un paso dentro del flujo anterior.

Esta página explica cómo analizar un flujo de trabajo como un todo en lugar de paso a paso, qué pasos eliminar, cuáles agregar y por qué explicitar la intención es aún más importante cuando un agente ejecuta el trabajo.

Parte del flujo de trabajo, no de la herramienta

Un flujo de trabajo que era eficiente para un equipo de personas no necesariamente sigue siendo el adecuado cuando participan agentes. Las herramientas importan, pero la mayor oportunidad está en replantear cómo se realiza el trabajo, en lugar de insertar agentes en pasos diseñados exclusivamente para personas. Antes de agregar un agente, analiza el flujo de trabajo como un todo y pregúntate cómo debería ser ahora que parte del trabajo puede realizarse de otra manera.

Los líderes de ingeniería que lograron una adopción duradera de IA describen el mismo punto de partida: entender cómo los desarrolladores realmente crean, prueban, revisan e implementan antes de decidir dónde encaja la IA, en lugar de elegir una herramienta y adaptar el trabajo a ella. Rediseñar el flujo no significa sacar al desarrollador de su entorno. La adopción aumenta cuando la IA se integra en los lenguajes, repositorios y pipelines que el equipo ya usa, de modo que se percibe como una extensión del entorno en el que ya trabajan los desarrolladores. Integrar la IA en lo que el equipo ya tiene y dejar que el flujo de trabajo evolucione desde ahí es más rápido que reemplazar de una vez toda su forma de trabajar.

La adopción aumenta de forma significativa cuando la IA se siente como una extensión natural de la experiencia del desarrollador, en lugar de otra plataforma que hay que aprender a usar.

Elimina los pasos que solo coordinan personas

Es posible que ya no sean necesarios los pasos que existían para coordinar personas o compensar el tiempo que una tarea tardaba manualmente. Un traspaso de estado, una reunión de revisión programada, una cola que agrupaba trabajo para que una persona escasa solo tuviera que revisarlo una vez: muchos de estos mecanismos existen para gestionar los tiempos de las personas, no para hacer avanzar el trabajo. Cuando cambia la velocidad de una parte del trabajo, esos pasos pueden convertirse silenciosamente en pura carga adicional.

Presta especial atención a los pasos que empujan el trabajo a grandes lotes. Cuando atravesar un paso es lento o costoso, los equipos responden haciendo cada cambio más grande para pagar ese costo con menos frecuencia. Es una reacción racional, pero juega en tu contra: los cambios más grandes son más difíciles de revisar y rastrear, y más riesgosos de entregar. Un paso que fomenta el trabajo por lotes suele ser mejor candidato para eliminarlo o rediseñarlo que para conservarlo. 1

Para decidirlo, recorre cada paso y pregúntate para qué existe. Si la respuesta sincera es que coordina personas o compensa trabajo manual lento, es candidato a eliminarse. Si hace avanzar el trabajo hacia un resultado del que alguien depende, se mantiene.

Agrega los pasos que los agentes vuelven necesarios

Rediseñar un flujo de trabajo no consiste únicamente en eliminar. Puede que haya que agregar pasos nuevos, como verificar el resultado de un agente. Hay dos incorporaciones especialmente importantes, y ambas se tratan en profundidad en otras partes del manual: decidir dónde sigue participando una persona y comprobar el resultado antes de considerarlo terminado. Integra ambas en el flujo de trabajo desde el principio, en lugar de agregarlas después de que algo salga mal. Decidir dónde mantener el criterio humano y colocar puntos de control deliberadamente es el tema de Trabajo con agentes; verificar lo que produce un agente es el tema de Verifica lo que producen los agentes.

Explicita la intención que antes aportaban las personas

Las personas pueden trabajar bien con instrucciones vagas. Pueden hacer preguntas para aclarar, notar cuando algo no encaja y cubrir la laguna con su criterio. Los agentes no hacen esto de forma predeterminada. Actúan con rapidez sobre lo que reciben, así que una instrucción que una persona habría corregido de manera implícita puede convertirse, en manos de un agente, en un resultado seguro de sí mismo, plausible e incorrecto. Donde las personas absorben la ambigüedad, los agentes la amplifican. 2

Hay un arte en especificar las cosas de una forma que un LLM pueda entender y sobre la que pueda actuar correctamente.

La respuesta es convertir la intención explícita en parte del flujo de trabajo, en lugar de dejarla en la cabeza de las personas. El requisito, las restricciones y la definición de terminado deben expresarse con suficiente claridad para que el agente tenga un objetivo concreto y, cuando el impacto lo justifique, en un formato que el propio sistema pueda comprobar. Gran parte de lo que una persona llevaba como comprensión implícita pasa a ser algo que el flujo de trabajo debe explicitar. 3

Define el recorrido que ejecutan los agentes: Ingeniería de ciclos

Explicitar la intención y una definición de terminado le da al agente algo más que un objetivo para una única ejecución. Define el ciclo que el agente repite: planificar, realizar un cambio, comprobar el resultado contra esa definición, revisar y continuar, hasta que el trabajo esté terminado o el agente lo devuelva a una persona. Diseñar un ciclo definido por el que pasa el agente, en lugar de escribir un prompt nuevo para cada ejecución, es una práctica llamada ingeniería de ciclos . 4 Decide qué inicia el ciclo, a qué puede acceder el agente mientras se ejecuta y, sobre todo, qué comprobación le indica que terminó. Una definición de terminado que el sistema pueda comprobar se convierte en la condición que finaliza el ciclo; un ciclo sin un punto claro para detenerse continúa más allá de lo útil. Un ciclo más rápido también produce errores más rápido, así que integra ahora en el flujo de trabajo la verificación contra la que se comprobará, en lugar de hacerlo después de que algo falle. Hasta dónde funciona el ciclo por sí solo y en qué punto vuelve a intervenir una persona es el tema de Trabajo con agentes.

En la práctica: Reemplaza un comité asesor de cambios

En una organización, 1 cada cambio en producción tenía que pasar por un comité asesor de cambios que se reunía dos veces por semana. Entre seis y ocho personas revisaban una lista, incluidas correcciones menores de errores, y si alguien con una pregunta no estaba en la sala, el cambio esperaba hasta la reunión siguiente y, a veces, hasta la posterior. En promedio, un cambio tardaba meses. El comité también generaba exactamente el problema de los lotes descrito antes: los equipos hacían cambios más grandes para hacer pasar más trabajo en cada revisión, lo que volvía cada cambio más riesgoso.

En lugar de acelerar la reunión o agregarle un agente, el equipo se preguntó para qué existía realmente ese paso. El requisito real no era un comité; era que alguien distinto de quien realizaba el cambio lo aprobara. Así que eliminaron la reunión y reconstruyeron el requisito dentro del propio flujo de trabajo. Cada cambio incluía campos estructurados con quién lo había solicitado, quién lo había revisado y quién lo había aprobado; además, la persona que abría un cambio no podía aprobar el suyo propio, y había un grupo de revisores disponibles. La revisión se redujo a unas pocas preguntas claras y su profundidad se ajustó al riesgo: los cambios más grandes requerían dos revisores humanos, mientras que una corrección de bajo riesgo podía aprobarse con una revisión automatizada. El tiempo de aprobación bajó de unas cuatro semanas a menos de una hora, y el flujo de trabajo rediseñado superó auditorías posteriores con cambios más pequeños y menos errores que los que había producido el comité.

El flujo de trabajo se rediseñó en torno a lo que necesitaba el trabajo: se eliminó el paso que solo coordinaba personas, la intención se hizo explícita en los campos y las preguntas, y el agente se incorporó únicamente donde encajaba. Ese es el orden que propone esta página.

Pruébalo. Toma el flujo de trabajo que identificaste como cuello de botella y enumera cada paso. Junto a cada uno, escribe por qué existe. Marca los pasos que hacen avanzar el trabajo hacia un resultado del que alguien depende y los que existen principalmente para coordinar personas o compensar trabajo manual lento. Antes de agregar un agente en cualquier parte, decide cuáles de los pasos del segundo grupo puedes eliminar o rediseñar, y documenta la intención, las restricciones y la definición de terminado que una persona venía aportando de memoria.

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