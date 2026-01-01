En resumen: Rediseñar un flujo de trabajo te indica cuáles son los pasos; este tema trata sobre quién hace qué dentro de él.

Decide deliberadamente cómo se divide el trabajo entre personas y agentes, porque si no lo haces, esa división deriva por sí sola.

Mantén a una persona identificada como responsable del resultado, por mucho trabajo que asuma el agente.

Amplía la autonomía de un agente solo hasta donde puedas verificar su trabajo.

Sigue desarrollando a tus ingenieros a medida que el trabajo rutinario pasa a los agentes; de lo contrario, se pierde el camino hacia el criterio del que depende todo esto.

Una vez que un flujo de trabajo se ha rediseñado en torno a personas y agentes, la siguiente decisión es cómo lo comparten en la práctica. Los agentes son rápidos, actúan literalmente dentro de los límites que pueden percibir y aportan capacidad. 1 Las personas aportan criterio, responsabilidad y el contexto que nunca se documentó. Conviene decidir deliberadamente qué hace cada uno y dónde se producen las transferencias, en lugar de dejar que esa división se establezca por sí sola. 2

Por qué la división del trabajo es una decisión deliberada

Si la división entre personas y agentes no se diseña de forma deliberada, termina derivando. La revisión humana que el flujo de trabajo no exige tiende a erosionarse bajo presión de tiempo, por lo que el punto en el que sigue participando una persona debe elegirse e integrarse, no darse por sentado. 2 La responsabilidad es el punto fijo: un agente puede redactar, recomendar o actuar, pero una persona identificada sigue respondiendo por el resultado, y eso se mantiene a medida que los agentes asumen más trabajo. 2 Además, la autonomía solo se amplía hasta donde puedas verificar un resultado, así que cuánto puede funcionar un agente por sí solo depende de la confianza con la que puedas detectar un error. 2 3

Sigue desarrollando a los ingenieros mientras los agentes asumen el trabajo rutinario

Dentro de la división del trabajo hay una segunda decisión. Gran parte del trabajo de programación que ahora asumen los agentes es el mismo que los equipos han usado durante años para desarrollar a los ingenieros hasta perfiles sénior. Si esas oportunidades de práctica desaparecen sin más, también desaparece el camino hacia el criterio del que depende todo este tema. Seguir desarrollando a los ingenieros a medida que el trabajo rutinario pasa a los agentes forma parte de trabajar bien con agentes, y es una dimensión que este manual seguirá desarrollando. 4

Qué implica trabajar con agentes

Este tema abarca tres decisiones:

Decide dónde mantener el criterio humano : Clasifica el trabajo según el impacto y la reversibilidad, y mantén a una persona identificada como responsable del resultado.

Aumenta la autonomía con evidencia : Amplía lo que un agente hace por sí solo a medida que demuestra ser confiable, y pasa a la persona de participar en cada ciclo a supervisarlo desde fuera.

Incorpora puntos de control humanos al flujo de trabajo : Coloca la revisión y la aprobación donde el impacto las justifique, desde el principio, y mantenlas ligeras cuando el trabajo sea de bajo riesgo.

Cómo se conecta con el resto del manual

Trabajo con agentes viene después de Rediseño del trabajo: una vez que conoces la forma del flujo de trabajo, decides cómo lo comparten personas y agentes. La división del trabajo y los puntos de control que defines aquí se convierten en la materia prima de Gobernanza y escalado, donde las medidas de protección, la medición y los controles permiten ejecutar este enfoque en muchos flujos de trabajo a la vez.