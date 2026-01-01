En resumen: Coloca puntos de control humanos donde el impacto los justifique, intégralos desde el principio y, muchas veces, antes de lo que esperarías.

El punto de control de mayor impacto suele estar antes de que el agente construya, en el plan, y no después, en el código.

Los puntos de control son los momentos en los que una persona define y mantiene los límites: acceso, alcance y qué se considera un resultado aceptable.

Mantén ligeros los puntos de control en trabajos de bajo riesgo y reversibles, para que la supervisión no se convierta en una fricción que los equipos aprendan a evitar.

Decide de antemano qué ocurre cuando falla un límite: a quién se notifica, cómo se pausa el acceso y cómo se refuerza ese límite.

Un punto de control es un momento en el que una persona interviene para orientar o aprobar el trabajo. Esta página explica cómo colocarlos deliberadamente: donde el impacto los justifique, integrados en el flujo de trabajo desde el principio y no añadidos después de que algo falle, y muchas veces antes de lo que los equipos esperan. Explica dónde deben estar los puntos de control, qué límites mantienen y cómo evitar que se conviertan en fricción en todas partes.

Coloca los puntos de control según el impacto, desde el principio

Los puntos de control son los momentos en los que una persona define la tarea, revisa un resultado o aprueba una decisión. Intégralos en el flujo de trabajo desde el principio, en lugar de agregarlos después de que algo salga mal. Colócalos donde el impacto los justifique, en los pasos que identificaste como necesitados de criterio humano, y mantenlos ligeros cuando el trabajo sea de bajo riesgo.

Mueve el punto de control más importante hacia el principio

El punto de control más valioso no suele ser una revisión del resultado del agente. Cuando un agente ya escribió el código, las decisiones que más importan —el enfoque, el alcance y las suposiciones— ya están incorporadas. Revisar el resultado puede detectar errores de implementación, pero rara vez revierte un mal plan. Por eso, mueve el punto de control principal hacia el principio: revisa y refuerza la intención antes de que el agente construya, y deja que la revisión posterior confirme que ejecutó fielmente un plan en el que alguien ya confiaba. 1 Ahí es donde el criterio de una persona tiene mayor impacto: decidir si se está construyendo lo correcto y si el plan es suficientemente claro para ejecutarse, mientras el agente se ocupa de la mecánica de construirlo. 1

Los puntos de control son donde las personas mantienen los límites

Un punto de control también es donde las personas establecen y mantienen los límites dentro de los que trabaja un agente: a qué puede acceder, sobre qué puede actuar y qué se considera un resultado aceptable. Revisar la intención desde el principio es donde se define gran parte de esto: los criterios de aceptación, los casos límite y los modos de fallo que el trabajo debe contemplar los establece una persona antes de que empiece el agente. Así, el agente tiene un objetivo concreto y la comprobación posterior tiene algo concreto con lo que compararlo. 1

Mantén ligeros los puntos de control cuando el trabajo sea de bajo riesgo

No todos los pasos justifican un punto de control exhaustivo. Un cambio pequeño y reversible no necesita la misma revisión de intención que uno con consecuencias importantes, y aplicar la misma supervisión en todas partes crea una fricción que los equipos aprenden a evitar. Ajusta el peso del punto de control al riesgo del paso. Cuando los agentes ejecutan un ciclo de principio a fin dentro de medidas de protección definidas, esto puede significar que la persona no observe cada iteración, sino que revise una vez que los agentes hayan convergido, centrándose en las incidencias residuales que señalaron pero no pudieron resolver con confianza. Colocar el punto de control según el nivel de confianza, en lugar de hacerlo en cada acción, mantiene la supervisión significativa sin convertirla en un cuello de botella. 1

Define qué ocurre cuando falla un límite

Define de antemano qué ocurre cuando falla un límite, en lugar de decidirlo en el momento. Responde tres preguntas antes de necesitarlas:

¿A quién se notifica?

¿Cómo se pausa el acceso del agente?

¿Cómo se refuerza el propio límite antes de reanudar el trabajo?

En la práctica: Revisa la intención antes de construir

En lugar de pedirle a una persona que revise el resultado bruto de un agente, algunos equipos 1 trasladan el punto de control humano principal al plan: una persona revisa el enfoque, los criterios de éxito y los casos límite antes de que el agente genere nada, y la revisión de código posterior se convierte en una confirmación más ligera de que el agente ejecutó un plan en el que ya se confiaba. Cuando los agentes ejecutan el flujo de trabajo de principio a fin dentro de medidas de protección definidas, es posible que la persona no observe su trabajo en absoluto y vea el resultado solo después de que hayan convergido; entonces puede centrarse en las incidencias que los agentes detectaron pero no pudieron resolver por sí solos. El criterio de la persona sigue dando forma al resultado mediante la intención y las medidas de protección definidas antes de que empezaran los agentes. En ambos casos, el punto de control se coloca deliberadamente, según el impacto y la confianza, en lugar de quedar por defecto al final.

Pruébalo. Toma un flujo de trabajo que ejecute un agente y traslada la revisión humana del resultado al plan. Escribe los criterios de aceptación y los casos límite que una persona debe aprobar antes de que el agente construya, y decide qué, si corresponde, sigue necesitando una comprobación humana una vez terminado.

Relacionado