En resumen: Decide qué partes de un flujo de trabajo necesitan una persona y cuáles puede asumir un agente, y deja explícita esa división.

Clasifica cada paso según el impacto y la reversibilidad: las personas se ocupan del trabajo de alto impacto y difícil de revertir; los agentes, del trabajo acotado, verificable y de bajo costo.

Mantén a una sola persona identificada como responsable del resultado, no a un equipo ni a un rol.

Una división visible genera confianza, y esa confianza es lo que hace que las personas sigan usando un agente.

Revisa la clasificación con una frecuencia definida, porque las capacidades evolucionan más rápido que la mayoría de los ciclos de revisión.

Una vez rediseñado el flujo de trabajo, la decisión central es qué partes necesitan una persona y cuáles puede asumir un agente. Acertar con esta división hace posible todo lo demás al trabajar con agentes: indica dónde colocar la supervisión, dónde puede crecer la autonomía y quién sigue respondiendo cuando algo sale mal. Esta página explica cómo clasificar el trabajo, cómo mantener clara la responsabilidad y por qué esa clasificación no es permanente.

Clasifica según el impacto y la reversibilidad

La pregunta central es qué partes del trabajo necesitan una persona y cuáles puede asumir un agente. Una forma útil de clasificarlo es según el impacto y la reversibilidad:

Mantén a una persona a cargo cuando una decisión sea difícil de revertir, tenga consecuencias reales, requiera responsabilidad o dependa de contexto, valores o criterio que un agente no posee.

Deja que un agente actúe cuando el trabajo esté acotado, el resultado sea verificable y un error tenga bajo costo y sea fácil de deshacer.

Mantén a una persona identificada como responsable

Un agente puede tener capacidades, pero no responsabilidad. Una sola persona identificada, no un equipo ni un rol, sigue siendo responsable del resultado. Esto no cambia —y se vuelve aún más importante— a medida que un agente asume más trabajo. 1 Cuando una decisión afecta directamente a personas, por ejemplo en contratación, desempeño o acceso, la decisión sigue en manos de una persona; el agente puede informar o preparar un borrador, pero no decidir. 1

Una división clara genera confianza

Trazar una división clara entre personas y agentes —documentar qué trabajo sigue en manos de una persona y cuál puede asumir un agente— hace algo más que asignar el trabajo al responsable adecuado. También es lo que da a las personas una confianza justificada para apoyarse en un agente. Cuando la IA está disponible pero su resultado todavía exige mucha revisión y corrección antes de poder actuar, su valor percibido cae rápidamente y las personas dejan de usarla de forma silenciosa, aunque las cifras de adopción parezcan altas. Explicitar dónde un agente es confiable y dónde todavía se necesita el criterio de una persona es lo que mantiene esa confianza: las personas saben en qué resultados pueden apoyarse y cuáles deben seguir verificando. El uso sostenido depende de la confianza, y la confianza depende de una división que las personas puedan ver.

La confianza es un factor clave para la adopción sostenida de la IA. Incluso cuando la IA está ampliamente disponible, el valor percibido disminuye rápidamente si los usuarios no confían en la calidad o la consistencia de sus resultados. Generar esa confianza exige tanto mejorar la tecnología como ayudar a los usuarios a entender dónde destaca la IA y dónde es esencial el criterio humano.

Revisa la decisión periódicamente a medida que cambien las capacidades

Algo que hoy decidas que requiere criterio humano quizá ya no lo requiera dentro de seis meses; por eso, considera revisarlo con una frecuencia definida (por ejemplo, trimestralmente) para confirmar que el criterio humano siga siendo necesario. Las capacidades evolucionan más rápido que la mayoría de los ciclos de revisión, así que esta clasificación debe tratarse como una decisión viva, no como una definición única.

En la práctica: Define la autoridad de un sistema antes de que actúe

Cuando una nave espacial se separa de su cohete, hay un período antes de que pueda comunicarse con tierra en el que está por su cuenta. Su software de vuelo detecta el entorno y responde sin ayuda, ajusta su posición y gestiona fallos hasta que puede establecer contacto con una estación terrestre. Esa autonomía es segura por un motivo concreto: mucho antes del lanzamiento, los ingenieros deciden qué decisiones puede tomar la nave por sí sola y cuáles deben esperar a una persona en tierra. Así, el límite de autoridad —incluido el punto en el que el control pasa de la máquina a la persona— se define de antemano y no en el momento. 2

Antes de permitir que un agente actúe por su cuenta, define su autoridad de la misma manera: qué puede decidir solo, dónde es probable que su criterio sea frágil y en qué punto el control vuelve a una persona. Definirlo de antemano marca la diferencia entre una autonomía diseñada y una autonomía descubierta después de que algo salió mal.

Pruébalo. Toma un flujo de trabajo que ejecute un agente y clasifica sus pasos según el impacto y la reversibilidad. Para cada paso que permitirías asumir al agente, indica el punto en el que debe detenerse y devolver el control a una persona. Para todo el flujo de trabajo, identifica a una única persona como responsable del resultado.

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