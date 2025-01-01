GitLab en HashiCorp

Desbloquee flujos de trabajo más rápidos para crear mejores aplicaciones con GitLab y HashiCorp, una solución conjunta para la automatización segura de GitOps.

Unir desarrolladores y operadores con flujos de trabajo seguros

GitLab es la plataforma de DevOps que se entrega como una aplicación única para todos en su pipeline. Integre HashiCorp Vault y Terraform con GitLab para estandarizar la gestión de secretos y proteger los flujos de trabajo de GitOps.

Optimice la infraestructura y la entrega de aplicaciones con GitLab y HashiCorp

GitLab reduce la duración de los ciclos de horas a minutos, lo que ayuda a los clientes empresariales a adoptar la nube a través de flujos de trabajo automatizados. Las soluciones integradas de planificación, supervisión y generación de informes de GitLab se integran con Terraform y Vault para que los equipos interdisciplinarios puedan codificar rápidamente la infraestructura y definir las dependencias del servicio dentro de un entorno seguro.

"«Ahora es muy fácil implementar algo y revertirlo si hay un problema. Ha eliminado el estrés y el miedo de implementar en producción»."

Dave Bullock

Director de Ingeniería, Wag!

Comience a usar las soluciones conjuntas de GitLab y HashiCorp

Descubra los beneficios de GitLab y HashiCorp

Más del 50 % de las empresas de Fortune 100 confían en GitLab

