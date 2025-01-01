GitLab en HashiCorp
Desbloquee flujos de trabajo más rápidos para crear mejores aplicaciones con GitLab y HashiCorp, una solución conjunta para la automatización segura de GitOps.
Unir desarrolladores y operadores con flujos de trabajo seguros
GitLab es la plataforma de DevOps que se entrega como una aplicación única para todos en su pipeline. Integre HashiCorp Vault y Terraform con GitLab para estandarizar la gestión de secretos y proteger los flujos de trabajo de GitOps.
Optimice la infraestructura y la entrega de aplicaciones con GitLab y HashiCorp
GitLab reduce la duración de los ciclos de horas a minutos, lo que ayuda a los clientes empresariales a adoptar la nube a través de flujos de trabajo automatizados. Las soluciones integradas de planificación, supervisión y generación de informes de GitLab se integran con Terraform y Vault para que los equipos interdisciplinarios puedan codificar rápidamente la infraestructura y definir las dependencias del servicio dentro de un entorno seguro.
Iterar
Vea contribuciones progresivas. El control de versiones y la colaboración reducen el retrabajo para que los desarrolladores, que estarán más satisfechos, puedan ampliar los planes de desarrollo del producto en lugar de solucionar problemas antiguos.
Automatizar
Proteja desde el principio. Los flujos de trabajo automatizados de DevSecOps aumentan el tiempo de disponibilidad al reducir los riesgos de seguridad y cumplimiento para las operaciones en la nube.
"«Ahora es muy fácil implementar algo y revertirlo si hay un problema. Ha eliminado el estrés y el miedo de implementar en producción»."
Dave Bullock
Director de Ingeniería, Wag!
Comience a usar las soluciones conjuntas de GitLab y HashiCorp
Terraform Cloud + GitLab.com
Configure GitLab como proveedor de Git y sistema de control de versiones (VCS) para Terraform Cloud a fin de almacenar planes y políticas Sentinel para desencadenar pipelines de automatización en la nube.
Proveedor de GitLab
Use Terraform para gestionar recursos en su instancia de GitLab, como grupos, proyectos, usuarios y más, a fin de mejorar la productividad haciendo que los ingenieros dejen de depender de las solicitudes de aprovisionamiento.
Terraform EE + GitLab EE
Proporcione flujos de trabajo modulares, flexibles y basados en plantillas a través de la CI/CD de GitLab que evocan los planes de Terraform para la infraestructura como código (IaC).
Vault
Vault es un único plano de control de seguridad para operaciones e infraestructura. Muchas organizaciones eligen Vault para gestionar el lenguaje de comandos de auditoría (ACL), los secretos y otros datos confidenciales. Como solución conjunta, GitLab y Vault proporcionan una alternativa multifuncional a los métodos de colaboración basados en documentos y propensos a errores. Vault es la solución líder para la gestión de secretos y una de las solicitudes de integración de flujos de trabajo de clientes más populares de GitLab para DevSecOps.
Descubra los beneficios de GitLab y HashiCorp
