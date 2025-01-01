GitLab en HashiCorp

Vault es un único plano de control de seguridad para operaciones e infraestructura. Muchas organizaciones eligen Vault para gestionar el lenguaje de comandos de auditoría (ACL), los secretos y otros datos confidenciales. Como solución conjunta, GitLab y Vault proporcionan una alternativa multifuncional a los métodos de colaboración basados en documentos y propensos a errores. Vault es la solución líder para la gestión de secretos y una de las solicitudes de integración de flujos de trabajo de clientes más populares de GitLab para DevSecOps.