GitLab en Red Hat
Acelere la innovación con la solución de DevOps. Simplifique la forma en que se desarrolla, entrega y gestiona el software con tecnologías de GitLab e IBM.
Descubra la eficiencia y entregue resultados
Red Hat y GitLab han invertido en nuestra asociación conjunta para poder ofrecer la mejor experiencia posible a aquellos clientes que eligen GitLab y Red Hat para ayudarles a modernizar su infraestructura de TI. Los clientes pueden estar seguros de que cuentan con la mejor solución de su clase para sus entornos de DevOps como resultado de las pruebas conjuntas y la certificación de Red Hat para GitLab Runner.
Desde grandes ideas hasta la implementación en Kubernetes
Itere con mayor rapidez e innove de forma conjunta con una solución única para todos en su pipeline. GitLab es una solución de gestión del código fuente (SCM) e integración continua (CI) integral para expandir aplicaciones modernas en Red Hat OpenShift. Aproveche la estrecha integración de Kubernetes de GitLab para simplificar las implementaciones de cargas de trabajo en contenedores en Red Hat OpenShift Container Platform.
Desarrollo de aplicaciones de DevOps y nativas de la nube
La implementación conjunta de GitLab y Red Hat OpenShift respalda el recorrido de una organización hacia DevOps y el desarrollo de aplicaciones nativas de la nube, al tiempo que ofrece la potente plataforma de CI/CD necesaria para desarrollar y ejecutar sus aplicaciones. La duración del ciclo de entrega del software se reduce con mayor eficiencia en todas las etapas del ciclo de vida del desarrollo.
Desarrolle mejores aplicaciones nativas de la nube más rápido con GitLab y Red Hat OpenShift
Reduzca la duración del ciclo y amplíe las posibilidades impulsando la eficiencia en cada etapa de su proceso de desarrollo de software con GitLab. Aproveche soluciones integradas de planificación, supervisión y generación de informes para activar y proteger sus implementaciones de nube pública, privada o híbrida en Red Hat OpenShift.
Contribuciones creativas
Codifique lo que importa. El control de versiones y la colaboración reducen el retrabajo para que los desarrolladores, que estarán más satisfechos, puedan ampliar los planes de desarrollo del producto en lugar de solucionar problemas antiguos.
Flujos de trabajo sin preocupaciones
Proteja su automatización. Aumente el tiempo de disponibilidad reduciendo los riesgos de seguridad y cumplimiento en nubes públicas, privadas e híbridas.
"«GitLab acelera el desarrollo de software y la implementación de aplicaciones, mientras que Red Hat Enterprise Linux actúa como el sistema operativo más seguro y totalmente gestionado que se expande con la aplicación. La inclusión de nuevas herramientas de DevOps en las tecnologías de nube híbrida de Red Hat, como la malla de servicios, permite a los desarrolladores iterar más rápido sobre una base de Linux empresarial de confianza»."
Vick Kelkar
Director de Alianzas, GitLab
Comience a usar las soluciones conjuntas de GitLab y Red Hat
Independientemente del punto en que se encuentre su proceso de desarrollo, GitLab sabe lo que necesita. Como plataforma de núcleo abierto, GitLab le brinda la libertad de mantener la inversión en su cadena de herramientas actual a medida que se moderniza. Los desarrolladores nativos de la nube prefieren el pipeline de CI/CD de nube híbrida de GitLab y confían en su estrategia multinube con portabilidad del flujo de trabajo para aumentar la eficiencia operativa.
Red Hat Enterprise Linux
Implemente Red Hat Enterprise Linux, la plataforma de sistema operativo (SO) Linux de nivel empresarial líder en el mundo, en la nube híbrida, desde servidores bare metal y virtuales hasta entornos de nube privada y pública. Red Hat Enterprise Linux facilita a los equipos de operaciones la gestión de las actualizaciones, los parches de seguridad y los ciclos de vida de los servidores que ejecutan aplicaciones como GitLab.
Red Hat OpenShift Container Platform (OCP)
Red Hat provides the industry’s most comprehensive enterprise Kubernetes platform in Red Hat OpenShift. OpenShift is uniquely positioned to run containerized applications on public or private clouds. GitLab is a Certified OpenShift Operator, providing Day-1 and Day-2 operations via GitLab Runner.
Red Hat Ansible
GitLab enables Infrastructure as Code (IaC) with Ansible. Trigger automation with source control: apply infrastructure configuration changes, deploy new services, reconfigure existing applications, and more. Use GitLab CI to edit and ship code from the Ansible playbook without installing local dependencies.
Descubra los beneficios de GitLab en Red Hat OpenShift
