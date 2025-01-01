GitLab en Red Hat

Acelere la innovación con la solución de DevOps. Simplifique la forma en que se desarrolla, entrega y gestiona el software con tecnologías de GitLab e IBM.

Descubra la eficiencia y entregue resultados

Red Hat y GitLab han invertido en nuestra asociación conjunta para poder ofrecer la mejor experiencia posible a aquellos clientes que eligen GitLab y Red Hat para ayudarles a modernizar su infraestructura de TI. Los clientes pueden estar seguros de que cuentan con la mejor solución de su clase para sus entornos de DevOps como resultado de las pruebas conjuntas y la certificación de Red Hat para GitLab Runner.

Desde grandes ideas hasta la implementación en Kubernetes

Itere con mayor rapidez e innove de forma conjunta con una solución única para todos en su pipeline. GitLab es una solución de gestión del código fuente (SCM) e integración continua (CI) integral para expandir aplicaciones modernas en Red Hat OpenShift. Aproveche la estrecha integración de Kubernetes de GitLab para simplificar las implementaciones de cargas de trabajo en contenedores en Red Hat OpenShift Container Platform.

Conozca los beneficios

Desarrollo de aplicaciones de DevOps y nativas de la nube

La implementación conjunta de GitLab y Red Hat OpenShift respalda el recorrido de una organización hacia DevOps y el desarrollo de aplicaciones nativas de la nube, al tiempo que ofrece la potente plataforma de CI/CD necesaria para desarrollar y ejecutar sus aplicaciones. La duración del ciclo de entrega del software se reduce con mayor eficiencia en todas las etapas del ciclo de vida del desarrollo.

Instalar el operador de GitLab

Desarrolle mejores aplicaciones nativas de la nube más rápido con GitLab y Red Hat OpenShift

Reduzca la duración del ciclo y amplíe las posibilidades impulsando la eficiencia en cada etapa de su proceso de desarrollo de software con GitLab. Aproveche soluciones integradas de planificación, supervisión y generación de informes para activar y proteger sus implementaciones de nube pública, privada o híbrida en Red Hat OpenShift.

"«GitLab acelera el desarrollo de software y la implementación de aplicaciones, mientras que Red Hat Enterprise Linux actúa como el sistema operativo más seguro y totalmente gestionado que se expande con la aplicación. La inclusión de nuevas herramientas de DevOps en las tecnologías de nube híbrida de Red Hat, como la malla de servicios, permite a los desarrolladores iterar más rápido sobre una base de Linux empresarial de confianza»."

Vick Kelkar

Director de Alianzas, GitLab

Comience a usar las soluciones conjuntas de GitLab y Red Hat

Independientemente del punto en que se encuentre su proceso de desarrollo, GitLab sabe lo que necesita. Como plataforma de núcleo abierto, GitLab le brinda la libertad de mantener la inversión en su cadena de herramientas actual a medida que se moderniza. Los desarrolladores nativos de la nube prefieren el pipeline de CI/CD de nube híbrida de GitLab y confían en su estrategia multinube con portabilidad del flujo de trabajo para aumentar la eficiencia operativa.

Descubra los beneficios de GitLab en Red Hat OpenShift

Más del 50 % de las empresas de Fortune 100 confían en GitLab

