GitLab en Red Hat

Independientemente del punto en que se encuentre su proceso de desarrollo, GitLab sabe lo que necesita. Como plataforma de núcleo abierto, GitLab le brinda la libertad de mantener la inversión en su cadena de herramientas actual a medida que se moderniza. Los desarrolladores nativos de la nube prefieren el pipeline de CI/CD de nube híbrida de GitLab y confían en su estrategia multinube con portabilidad del flujo de trabajo para aumentar la eficiencia operativa.